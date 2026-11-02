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Λάτσιο και Μανδάς γράφουν ιστορία - Στην κορυφή της Serie A με εντυπωσιακό σερί
Λάτσιο και Μανδάς γράφουν ιστορία - Στην κορυφή της Serie A με εντυπωσιακό σερί
Η ομάδα της Ρώμης βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημά της στην ιστορία της Serie A
Η Λάτσιο συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ιταλικό πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας ένα ξεκίνημα που έχει αφήσει άφωνους τους φίλους της Serie A. Η ομάδα της Ρώμης ξεπέρασε και το εμπόδιο της Κάλιαρι, επικρατώντας με 2-1 στο «Ολίμπικο» και διατηρώντας την πρωτιά στη βαθμολογία.
Παρότι χρειάστηκε να φτάσει σε ανατροπή για να πάρει τους τρεις βαθμούς, η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο έδειξε ξανά χαρακτήρα, πανηγυρίζοντας την έκτη διαδοχική νίκη της. Παράλληλα, εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Ίντερ από τη Μίλαν στο ντέρμπι του Μιλάνου, αυξάνοντας τη διαφορά της στους τρεις βαθμούς από τους διώκτες της.
Σημαντική είναι και η παρουσία του Χρήστου Μανδά σε αυτή την εντυπωσιακή πορεία. Ο Έλληνας τερματοφύλακας αποτελεί σταθερή επιλογή κάτω από τα δοκάρια, έχοντας ξεκινήσει βασικός και στις δέκα πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.
Οι αριθμοί αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο το μέγεθος της επιτυχίας των «λατσιάλι». Με 28 βαθμούς, εννέα νίκες και μία ισοπαλία, η Λάτσιο πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της στη Serie A, δημιουργώντας νέα δεδομένα στη φετινή μάχη του τίτλου.
Ο Τζενάρο Γκατούζο έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο, το οποίο συνδυάζει αποτελεσματικότητα και σταθερότητα. Η Λάτσιο δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο της ευχάριστης έκπληξης, αλλά δείχνει ικανή να παραμείνει στη διεκδίκηση της κορυφής.
Παρότι χρειάστηκε να φτάσει σε ανατροπή για να πάρει τους τρεις βαθμούς, η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο έδειξε ξανά χαρακτήρα, πανηγυρίζοντας την έκτη διαδοχική νίκη της. Παράλληλα, εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Ίντερ από τη Μίλαν στο ντέρμπι του Μιλάνου, αυξάνοντας τη διαφορά της στους τρεις βαθμούς από τους διώκτες της.
Σημαντική είναι και η παρουσία του Χρήστου Μανδά σε αυτή την εντυπωσιακή πορεία. Ο Έλληνας τερματοφύλακας αποτελεί σταθερή επιλογή κάτω από τα δοκάρια, έχοντας ξεκινήσει βασικός και στις δέκα πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.
Οι αριθμοί αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο το μέγεθος της επιτυχίας των «λατσιάλι». Με 28 βαθμούς, εννέα νίκες και μία ισοπαλία, η Λάτσιο πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της στη Serie A, δημιουργώντας νέα δεδομένα στη φετινή μάχη του τίτλου.
Ο Τζενάρο Γκατούζο έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο, το οποίο συνδυάζει αποτελεσματικότητα και σταθερότητα. Η Λάτσιο δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο της ευχάριστης έκπληξης, αλλά δείχνει ικανή να παραμείνει στη διεκδίκηση της κορυφής.
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