Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Superbet League 2: Ασταμάτητη η Μαρκό 2-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς
Superbet League 2: Ασταμάτητη η Μαρκό 2-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς
Η Μάρκο επικράτησε με σκορ 2-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς για την 9η αγωνιστική της Superbet League 2 και άφησε πίσω της οχτώ βαθμούς Athens Kallithea και Πανιώνιο
Η αήττητη πορεία της Μαρκό προς της Super League συνεχίζεται! Η πρωτοπόρος της Superbet League 2 υπέταξε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, εντός έδρας, με 2-0 και ξέφυγε στο +8 από τον 2ο Πανιώνιο και την 3η Athens Kallithea, η οποία ηττήθηκε από την Ελλάς Σύρου και την ερχόμενη αγωνιστική θα φιλοξενήσει τον Ιστορικό στο «Ελ Πάσο», σε ματς που θα δώσει την ευκαιρία στο σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου να αυξήσει τη διαφορά από την 3η θέση!
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 28ο λεπτό με την κεφαλιά του Μιούλερ και στο 71' ο Μεντόζα με απευθείας εκτέλεση φάουλ διαμόρωσε το τελικό 2-0.
Μαρκό: Έξαρχος, Τσάκνης, Καστάνιο, Στάμου, Κωνσταντακόπουλος (56′ Οικονομίδης), Ντέντλερ (90′ Γκέρεζ), Κυριακίδης, Παυλίδης (56′ Μεντόζα), Μιούλερ, Ελ Αραμπί (74′ Βοΐλης), Αλεξόπουλος (74′ Μπουσάι)
Απόλλων Καλαμαριάς: Συλλέκτης, Αθανασίου (83′ Μοσχόπουλος), Πέρεζ, Τσιμπούκας, Τσαπακίδης, Πιαστόπουλος, Καραμπέρης, Τομάζ (79′ Βοριαζίδης), Μανωλάκης (73′ Προύντζος), Κεδίκογλου (79′ Σπανδωνίδης), Κυριακίδης (83′ Πατρινός).
Super League 2 - 9η αγωνιστική
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1
Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 1-3
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός Β' 2-1
Ελλάς Σύρου - Αthens Kallithea 1-0
Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 5-0
ΠΑΟΚ Β' - Ζάκυνθος 1-1
Aστέρας Β' AKTOR - Πύργος 1-1
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 2-0
Η βαθμολογία
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 28ο λεπτό με την κεφαλιά του Μιούλερ και στο 71' ο Μεντόζα με απευθείας εκτέλεση φάουλ διαμόρωσε το τελικό 2-0.
Μαρκό: Έξαρχος, Τσάκνης, Καστάνιο, Στάμου, Κωνσταντακόπουλος (56′ Οικονομίδης), Ντέντλερ (90′ Γκέρεζ), Κυριακίδης, Παυλίδης (56′ Μεντόζα), Μιούλερ, Ελ Αραμπί (74′ Βοΐλης), Αλεξόπουλος (74′ Μπουσάι)
Απόλλων Καλαμαριάς: Συλλέκτης, Αθανασίου (83′ Μοσχόπουλος), Πέρεζ, Τσιμπούκας, Τσαπακίδης, Πιαστόπουλος, Καραμπέρης, Τομάζ (79′ Βοριαζίδης), Μανωλάκης (73′ Προύντζος), Κεδίκογλου (79′ Σπανδωνίδης), Κυριακίδης (83′ Πατρινός).
Super League 2 - 9η αγωνιστική
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-1
Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός 1-3
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός Β' 2-1
Ελλάς Σύρου - Αthens Kallithea 1-0
Πανιώνιος - Πανσερραϊκός 5-0
ΠΑΟΚ Β' - Ζάκυνθος 1-1
Aστέρας Β' AKTOR - Πύργος 1-1
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 2-0
Η βαθμολογία
1. Μαρκό 25
2. Πανιώνιος 17
------------------------------
3. Athens Kallithea 17
4. ΑΕΛ Novibet 16
5. Νίκη Βόλου 14
6.Ελλάς Σύρου 13
7. Πανθρακικός 13
8. Αναγέννηση Καρδίτσας 11
9. Πανσερραϊκός 10
10. Αστέρας Β' AKTOR 10
11. ΠΑΟΚ Β' 9
12. Πύργος 9
---------------------------------
13. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8
14. Νέστος Χρυσούπολης 8
15. Ολυμπιακός Β' 6
16. Ζάκυνθος 4
* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση τεσσάρων βαθμών.
Πηγή: Gazzetta
2. Πανιώνιος 17
------------------------------
3. Athens Kallithea 17
4. ΑΕΛ Novibet 16
5. Νίκη Βόλου 14
6.Ελλάς Σύρου 13
7. Πανθρακικός 13
8. Αναγέννηση Καρδίτσας 11
9. Πανσερραϊκός 10
10. Αστέρας Β' AKTOR 10
11. ΠΑΟΚ Β' 9
12. Πύργος 9
---------------------------------
13. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8
14. Νέστος Χρυσούπολης 8
15. Ολυμπιακός Β' 6
16. Ζάκυνθος 4
* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση τεσσάρων βαθμών.
Πηγή: Gazzetta
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα