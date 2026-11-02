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Αμφίβολος και ο Καμπάτσο για τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός EuroLeague Φακούντο Καμπάτσο

Αμφίβολος και ο Καμπάτσο για τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό

Ο γκαρντ των Μαδριλένων αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και η συμμετοχή του στον αγώνα με τους «πράσινους» θα κριθεί την τελευταία στιγμή

Αμφίβολος και ο Καμπάτσο για τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό
Έναν σημαντικό «πονοκέφαλο» έχει να διαχειριστεί η Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό , την Τετάρτη (4/11), για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς ο Φακούντο Καμπάτσο αισθάνεται ενοχλήσεις.

Ο Αργεντινός γκαρντ αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, αλλά και ο χρόνος που θα χρειαστεί για την αποθεραπεία του.

Η συμμετοχή του στο παιχνίδι της Τετάρτης (4/11) απέναντι στο «τριφύλλι» βρίσκεται, επομένως, στον αέρα, με το τεχνικό επιτελείο της ισπανικής ομάδας να περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Το ενδεχόμενο απουσίας του Καμπάτσο αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τη Ρεάλ, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικούς δημιουργούς και οργανωτές του παιχνιδιού της.

Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί για την ομάδα της Μαδρίτης. Οι Μίκαελ Γιάντουνεν και Τεό Μαλεντόν έχουν επίσης τεθεί εκτός δράσης, μετά τους τραυματισμούς που υπέστησαν στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Γκάμπριελ Ντεκ παραμένει εκτός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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