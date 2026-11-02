Αμφίβολος και ο Καμπάτσο για τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό

Ο γκαρντ των Μαδριλένων αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και η συμμετοχή του στον αγώνα με τους «πράσινους» θα κριθεί την τελευταία στιγμή