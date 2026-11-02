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Αμφίβολος και ο Καμπάτσο για τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό
Αμφίβολος και ο Καμπάτσο για τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό
Ο γκαρντ των Μαδριλένων αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και η συμμετοχή του στον αγώνα με τους «πράσινους» θα κριθεί την τελευταία στιγμή
Έναν σημαντικό «πονοκέφαλο» έχει να διαχειριστεί η Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό , την Τετάρτη (4/11), για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς ο Φακούντο Καμπάτσο αισθάνεται ενοχλήσεις.
Ο Αργεντινός γκαρντ αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, αλλά και ο χρόνος που θα χρειαστεί για την αποθεραπεία του.
Το ενδεχόμενο απουσίας του Καμπάτσο αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τη Ρεάλ, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικούς δημιουργούς και οργανωτές του παιχνιδιού της.
Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί για την ομάδα της Μαδρίτης. Οι Μίκαελ Γιάντουνεν και Τεό Μαλεντόν έχουν επίσης τεθεί εκτός δράσης, μετά τους τραυματισμούς που υπέστησαν στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Γκάμπριελ Ντεκ παραμένει εκτός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Ο Αργεντινός γκαρντ αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, αλλά και ο χρόνος που θα χρειαστεί για την αποθεραπεία του.
Η συμμετοχή του στο παιχνίδι της Τετάρτης (4/11) απέναντι στο «τριφύλλι» βρίσκεται, επομένως, στον αέρα, με το τεχνικό επιτελείο της ισπανικής ομάδας να περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
🚨 Facu Campazzo sufre una lesión muscular. El base argentino está pendiente de realizar pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión y el tiempo estimado de recuperación. Preocupación en el @RMBaloncesto— 24segundosenblanco (@24senblanco) November 2, 2026
Το ενδεχόμενο απουσίας του Καμπάτσο αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τη Ρεάλ, καθώς πρόκειται για έναν από τους βασικούς δημιουργούς και οργανωτές του παιχνιδιού της.
Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί για την ομάδα της Μαδρίτης. Οι Μίκαελ Γιάντουνεν και Τεό Μαλεντόν έχουν επίσης τεθεί εκτός δράσης, μετά τους τραυματισμούς που υπέστησαν στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Γκάμπριελ Ντεκ παραμένει εκτός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
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