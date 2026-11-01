Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Ο άνθρωπος πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», οι τηλεοπτικές εκκλήσεις για δωρεές, τα ταξίδια και ο πολυτελής βίος

Η δημόσια παρουσία του ανθρώπου που βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας για τη διαχείριση χρημάτων από φιλανθρωπικούς εράνους - Η πορεία του σωματείου, οι εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης και η μεγάλη ζωή στο Instagram, βίντεο