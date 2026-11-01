Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Ο άνθρωπος πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», οι τηλεοπτικές εκκλήσεις για δωρεές, τα ταξίδια και ο πολυτελής βίος
Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Ο άνθρωπος πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», οι τηλεοπτικές εκκλήσεις για δωρεές, τα ταξίδια και ο πολυτελής βίος
Η δημόσια παρουσία του ανθρώπου που βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας για τη διαχείριση χρημάτων από φιλανθρωπικούς εράνους - Η πορεία του σωματείου, οι εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης και η μεγάλη ζωή στο Instagram, βίντεο
Για αρκετά χρόνια, το όνομα του Κωνσταντίνου Φιρινίδη ήταν συνδεδεμένο με τη φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό και τις εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» εμφανιζόταν σε μέσα ενημέρωσης, μιλούσε για την ανάγκη στήριξης οικογενειών και καλούσε τους πολίτες να συνεισφέρουν, είτε με δωρεές είτε προσφέροντας εθελοντική εργασία.
Σήμερα, το πρόσωπό του βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοβαρής αστυνομικής έρευνας για τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω φιλανθρωπικών δράσεων. Μια εξέλιξη που στρέφει αναπόφευκτα το ενδιαφέρον τόσο στη λειτουργία του σωματείου όσο και στον άνθρωπο που το εκπροσωπούσε δημόσια επί σειρά ετών.
Ποιος είναι, όμως, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης και πώς κατάφερε να δημιουργήσει γύρω από την «Παιδική Χαρά» μια δραστηριότητα, που έφτασε να προβάλλεται ακόμη και από τη δημόσια τηλεόραση;
Η ιστορία του σωματείου, σύμφωνα με όσα ο ίδιος είχε αφηγηθεί σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, ξεκίνησε το 2013 από μια προσωπική οικογενειακή εμπειρία. Όπως είχε υποστηρίξει, η σοβαρή περιπέτεια υγείας ενός παιδιού της οικογένειάς του αποτέλεσε την αφορμή για να κινητοποιηθεί αρχικά ένας μικρός κύκλος συγγενών και φίλων, με σκοπό την οικονομική και ηθική υποστήριξη παιδιών που είχαν ανάγκη.
Αυτή η αρχική πρωτοβουλία εξελίχθηκε σταδιακά σε οργανωμένη εθελοντική δραστηριότητα, ενώ το 2018 συστάθηκε επισήμως το σωματείο «Παιδική Χαρά». Στις δημόσιες παρουσιάσεις του γινόταν λόγος για εκατοντάδες εθελοντές και υποστηρικτές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο ίδιος ανέλαβε τον ρόλο του βασικού εκπροσώπου του σωματείου, προβάλλοντας τις δράσεις του μέσα από συνεντεύξεις, αναρτήσεις και δημόσιες εκκλήσεις.
Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί ένα από τα δημόσια τεκμήρια της προσπάθειας του σωματείου να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα και να προσεγγίσει περισσότερους πολίτες. Παράλληλα, αποτυπώνει τον ενεργό ρόλο που είχε αναλάβει ο Φιρινίδης στην επικοινωνιακή προβολή των δραστηριοτήτων του. Η παρουσία του σε τηλεοπτικές εκπομπές και ραδιοφωνικούς σταθμούς συνεχιζόταν και τα επόμενα χρόνια.
Τον Δεκέμβριο του 2023, για παράδειγμα, είχε μιλήσει στον ραδιοφωνικό σταθμό Antenna Star 103.5, απευθύνοντας έκκληση για οικονομική βοήθεια σε παιδί από το Αγρίνιο. Πέρα από τη φιλανθρωπική του δραστηριότητα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα που προκύπτει από την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σήμερα, το πρόσωπό του βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοβαρής αστυνομικής έρευνας για τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω φιλανθρωπικών δράσεων. Μια εξέλιξη που στρέφει αναπόφευκτα το ενδιαφέρον τόσο στη λειτουργία του σωματείου όσο και στον άνθρωπο που το εκπροσωπούσε δημόσια επί σειρά ετών.
Ποιος είναι, όμως, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης και πώς κατάφερε να δημιουργήσει γύρω από την «Παιδική Χαρά» μια δραστηριότητα, που έφτασε να προβάλλεται ακόμη και από τη δημόσια τηλεόραση;
Η ιστορία του σωματείου, σύμφωνα με όσα ο ίδιος είχε αφηγηθεί σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, ξεκίνησε το 2013 από μια προσωπική οικογενειακή εμπειρία. Όπως είχε υποστηρίξει, η σοβαρή περιπέτεια υγείας ενός παιδιού της οικογένειάς του αποτέλεσε την αφορμή για να κινητοποιηθεί αρχικά ένας μικρός κύκλος συγγενών και φίλων, με σκοπό την οικονομική και ηθική υποστήριξη παιδιών που είχαν ανάγκη.
Αυτή η αρχική πρωτοβουλία εξελίχθηκε σταδιακά σε οργανωμένη εθελοντική δραστηριότητα, ενώ το 2018 συστάθηκε επισήμως το σωματείο «Παιδική Χαρά». Στις δημόσιες παρουσιάσεις του γινόταν λόγος για εκατοντάδες εθελοντές και υποστηρικτές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο ίδιος ανέλαβε τον ρόλο του βασικού εκπροσώπου του σωματείου, προβάλλοντας τις δράσεις του μέσα από συνεντεύξεις, αναρτήσεις και δημόσιες εκκλήσεις.
Η εμφάνιση στην ΕΡΤ3 και το κάλεσμα για δωρεέςΧαρακτηριστική είναι μια ανάρτηση της «Παιδικής Χαράς» στις 29 Μαΐου 2019, η οποία αναφέρεται σε ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση του Κωνσταντίνου Φιρινίδη στην εκπομπή «ΜΕ ΤΟ 3» της ΕΡΤ3, με παρουσιάστρια την Ελένη Καμπάκη. Σύμφωνα με το κείμενο της ανάρτησης, ο πρόεδρος του σωματείου μίλησε για την εθελοντική ομάδα, τους σκοπούς και τις δράσεις της, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να έχουν όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να ζουν ευτυχισμένα. Η δημοσίευση συνοδευόταν από ανοιχτό κάλεσμα προς το κοινό να στηρίξει την προσπάθεια, είτε συμμετέχοντας ως εθελοντές είτε πραγματοποιώντας κάποια δωρεά.
Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί ένα από τα δημόσια τεκμήρια της προσπάθειας του σωματείου να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα και να προσεγγίσει περισσότερους πολίτες. Παράλληλα, αποτυπώνει τον ενεργό ρόλο που είχε αναλάβει ο Φιρινίδης στην επικοινωνιακή προβολή των δραστηριοτήτων του. Η παρουσία του σε τηλεοπτικές εκπομπές και ραδιοφωνικούς σταθμούς συνεχιζόταν και τα επόμενα χρόνια.
Τον Δεκέμβριο του 2023, για παράδειγμα, είχε μιλήσει στον ραδιοφωνικό σταθμό Antenna Star 103.5, απευθύνοντας έκκληση για οικονομική βοήθεια σε παιδί από το Αγρίνιο. Πέρα από τη φιλανθρωπική του δραστηριότητα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα που προκύπτει από την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις αναρτήσεις του στο Instagram, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης εμφανίζεται σε φωτογραφίες από ταξίδια στο εξωτερικό και στιγμές αναψυχής, προβάλλοντας μια προσωπική καθημερινότητα διαφορετική από εκείνη που συνήθως αποτυπωνόταν στις δημόσιες εκκλήσεις του σωματείου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της οικονομικής έρευνας για αγορές επώνυμων ειδών πολυτελείας, διαμονές σε ακριβά καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια και απόκτηση αυτοκινήτων, στοιχεία που εξετάζονται σε συνδυασμό με τη διαδρομή των χρημάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 37χρονος φέρεται να είχε καταθέσει περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, πραγματοποιώντας αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ περισσότερα από 250.000 ευρώ εκτιμάται ότι διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης καταγγελλόμενες πρακτικές επαναλαμβανόμενων εράνων για τα ίδια παιδιά, παρουσίασης διογκωμένων ιατρικών εξόδων και συγκέντρωσης χρημάτων για δαπάνες που φέρεται να καλύπτονταν ήδη από ασφαλιστικούς φορείς. Σε 34 περιπτώσεις οικογενειών, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, συγκεντρώθηκαν περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία φέρεται να αποδόθηκαν στους δικαιούχους περίπου 1,11 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά των περίπου 2,83 εκατομμυρίων ευρώ εξετάζεται ως φερόμενο παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί αποδεδειγμένο προσωπικό κέρδος του Φιρινίδη. Τα παραπάνω στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορούν χρήματα πολιτών που ανταποκρίθηκαν σε εκκλήσεις για τη σωτηρία και την περίθαλψη παιδιών, με την τελική αξιολόγηση των καταγγελλόμενων πράξεων και των ευθυνών των εμπλεκομένων να ανήκει στη Δικαιοσύνη.
Ο 17χρονος Γιώργος, παιδί πολύτεκνης οικογένειας που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα καθώς οι γονείς είχαν μείνει χωρίς δουλειά, έδινε μάχη με την λευχαιμία το 2018 όταν ο ιδρυτής της ΜΚΟ επικοινώνησε με τους γονείς του.
Αρχικά προσέγγισε τον πατέρα του παιδιού στον οποίο υποσχέθηκε ότι θα συγκεντρώσει χρήματα ώστε το παιδί να πάει στο εξωτερικό και να συνεχίσει τις θεραπείες του εκεί. Ο καιρός, όμως, περνούσε και τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Γιώργο ήταν ελάχιστα. Κάποια στιγμή ο πατέρας του επικοινώνησε με τον 37χρονο για τον ενημερώσει σχετικά με τον έρανο καθώς ο τραπεζικός λογαριασμός που είχε ανοίξει ήταν στο όνομα της ΜΚΟ και όχι της οικογένειας.
Σε αυτόν υπήρχαν μόλις 5.000 ευρώ την ώρα που η οικογένεια λάμβανε καθημερινά χιλιάδες μηνύματα από πολίτες που είχαν κάνει δωρεά για τον 17χρονο Γιώργο.
«Ακούω τώρα για 150.000 και εγώ όλο το ποσό που είδα τότε ήταν 5.000 ευρώ που μου έδωσαν. Και στο τέλος ακόμη 2.000 ευρώ για το μνήμα του παιδιού. Αυτοί με πήραν γιατί είχαν μάθει για την περίπτωση του Γιώργου και μου είπε αυτός "θέλουμε να σας βοηθήσουμε οικονομικά". Τότε εγώ ήθελα να μαζέψω χρήματα να πάμε στο εξωτερικό. Στην ανάρτηση που κάναμε για τον Γιωργάκη αυτοί έβαλαν το δικό τους λογαριασμό όχι το δικό μας. Και έβαλαν τρεις λογαριασμούς. Μάζευαν καιρό λεφτά αλλά όταν τον ρώτησα πόσα χρήματα έχουν μαζευτεί μου είπε 5.000 ευρώ», είπε στο protothema.gr ο πατέρας του 17χρονου ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τον Ιούλιο του 2021 μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο.
Οι γονείς του παιδιού αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πάει καλά καθώς έβλεπαν στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση για τον έρανο ότι ο κόσμος διαμαρτυρόταν. «Αφού είχαμε την ανάρτηση για τον Γιώργο και ξέραμε ότι μπαίνουν συνεχώς λεφτά. Ο κόσμος διαμαρτυρόταν και έλεγε να τα δώσουν σε εμάς. Όταν τον ρώτησα πάλι για τα χρήματα μου απάντησε με ύφος "άμα θέλω τώρα το σταματάω. Δεν έχω ανάγκη από λεφτά". Μου έδωσε σύνολο 7.000 και όταν κάναμε εμείς ανάρτηση μόνοι μας τα λεφτά αυτά από τον κόσμο τα ξεπεράσαμε μέσα σε 15 ημέρες. Και στο τέλος όταν μίλησα με κάποια και της είπα ότι δεν έχουμε λεφτά για το μνήμα μου έδωσε και 2.000 για να το κάνουμε», αναφέρει ο ίδιος την ώρα που η έρευνα των Αρχών έδειξε ότι το ποσό που συγκέντρωσε η ΜΚΟ για τον 17χρονο Γιώργο ήταν πάνω από 136.000 ευρώ.
Σήμερα, ο πατέρας του Γιώργου το μόνο που ζητά είναι να βρεθούν τα χρήματα που χάθηκαν από την απάτη και να δοθούν για παιδιά που τα έχουν ανάγκη για να ζήσουν.
Η επιχειρηματίας Φαίη Ζακάκου, με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρεί να εξηγήσει πώς βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους που, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, εξαπατήθηκαν από το κύκλωμα, αλλά και να απαντήσει σε σχόλια χρηστών που της ζητούσαν να λογοδοτήσει για τη δημόσια στήριξή της στην ΜΚΟ. Η επιχειρηματίας ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει κάποια κατηγορία και ότι η εμπλοκή της περιορίζεται αποκλειστικά στην οικονομική ενίσχυση των εράνων. Όπως υποστηρίζει, δεν διατηρούσε προσωπικές ή φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους της οργάνωσης, αλλά είχε πειστεί ότι συμμετείχε σε μια προσπάθεια με κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα.
«Πάρα πολλοί επώνυμοι έχουν κάνει αναδημοσιεύσεις για την Παιδική Χαρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια», αναφέρει, εξηγώντας ότι η προβολή των εκκλήσεων για βοήθεια δεν περιοριζόταν σε έναν μικρό κύκλο ανθρώπων.
Η ίδια περιέγραψε ότι επί δύο χρόνια ανταποκρινόταν συστηματικά στις εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση παιδιών, καταθέτοντας χρήματα κάθε φορά που δημοσιοποιούνταν μια νέα περίπτωση. «Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», σημείωσε.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η περιγραφή της για τα προσωπικά μηνύματα που, όπως κατήγγειλε, δεχόταν προκειμένου να συνεισφέρει οικονομικά. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι εκκλήσεις είχαν έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα, με τους αποστολείς να επικαλούνται ακόμη και τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ενός παιδιού. «Φαίη σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει», ήταν ένα από τα μηνύματα που, όπως αποκαλύπτει, λάμβανε. Η ίδια εξήγησε ότι ανταποκρινόταν σε αυτές τις εκκλήσεις, θεωρώντας πως με την οικονομική συνεισφορά της μπορούσε να συμβάλει στην προσπάθεια να σωθεί ένα παιδί. Μετά την κατάθεση των χρημάτων, όπως περιγράφει, ακολουθούσαν ευχαριστήρια μηνύματα που εξήραν την προσφορά της. «Είσαι μεγάλη ψυχή Φαίη, σε ευχαριστούμε Φαίη», της έγραφαν, σύμφωνα με τη μαρτυρία της.
Στο βίντεό της η Φαίη Ζακάκου αναφέρθηκε και στην περίπτωση του μικρού Άλεξ Μιτεβ , για τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων. Όπως διευκρίνισε, το παιδί διέθετε δικό του ερανικό τραπεζικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από τη μεταγενέστερη συμμετοχή της «Παιδικής Χαράς» στην προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσής του. Παράλληλα, αναφέρει ότι ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος είχε προσφέρει 3.000 ευρώ για τον Άλεξ. Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει σημασία, καθώς διαχωρίζει την ύπαρξη ανεξάρτητου ερανικού λογαριασμού από τη δραστηριότητα της ΜΚΟ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για το συγκεκριμένο παιδί συνδεόταν με τις υπό διερεύνηση πρακτικές.
Η επιχειρηματίας περιέγραψε ακόμη τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι η ίδια είχε πέσει θύμα της φερόμενης απάτης. «Μας καλέσανε, μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.Η δημόσια τοποθέτησή της ήρθε μετά από δύο σχόλια που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα οποία χρήστες υποστήριζαν ότι όφειλε και εκείνη να δώσει εξηγήσεις για τη συμμετοχή της στην προβολή των εράνων.
Διαιτητής, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, ήταν μέλος της υποομάδας που είχε δημιουργήσει ο ιδρυτής της ΜΚΟ, ο οποίος κατηγορείται ότι δρούσε ως κεντρικός παίκτης σε παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων (τόσο σε επίπεδο πρωταθλημάτων Υποδομής Κ19 της Super League όσο και σε τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Πιερίας).
Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να διέθεσε περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, του Αιγινιακού και του Βατανιακού. Κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, ο ίδιος εμφανίζεται στην έρευνα ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης του Αιγινιακού, ο οποίος αγωνίστηκε αρχικά στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας και στη συνέχεια στη Γ’ Εθνική. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ο ίδιος φέρεται να χρηματοδοτούσε τον Βατανιακό, που αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας, με στόχο την άνοδο στη Γ’ Εθνική.
Η υποομάδα, για την οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη δικογραφία και περιγράφεται αναλυτικά η δράση της, συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τις 15-09-2026 από τον βασικό κατηγορούμενο, τον 35χρονο διαιτητή και ακόμη δύο άτομα, και δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων. Σκοπός ήταν, αφενός, η εύνοια της ερασιτεχνικής ομάδας ποδοσφαίρου «Βατανιακός», που αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας, προκειμένου να προβιβαστεί στη Γ’ Εθνική κατηγορία, και αφετέρου, η τοποθέτηση στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες με συνακόλουθο σκοπό την αποκόμιση παράνομων κερδών.
Μία από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορά τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν ο ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να παρενέβη σε αγώνα της ομάδας του «Βατανιακού» με τον Αιγινιακό. Ο συγκεκριμένος αγώνας έληξε με σκορ 2-1 και στη διάρκεια της αναμέτρησης καταλογίστηκαν δύο πέναλτι υπέρ του Βατανιακού και μία κόκκινη κάρτα σε βάρος του Αιγινιακού.
Κατά την αστυνομική έρευνα, είχε προηγηθεί καταβολή 1.000 ευρώ για τον επηρεασμό προσώπων που μπορούσαν να παρέμβουν στη διαιτησία του αγώνα. Στην υπόθεση εμπλέκονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Πιερίας, ο οποίος ανέλαβε τον ορισμό του διαιτητή, και ο 35χρονος, ο οποίος διηύθυνε ως διαιτητής τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η συμφωνία, όπως περιγράφεται στην αστυνομική έρευνα, δεν περιοριζόταν στον συγκεκριμένο αγώνα.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο δικηγόρος Κατερίνης, Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί τον 35χρονο διαιτητή, ανέφερε πως ο εντολέας του «εμπλέκεται στην υπόθεση χωρίς να έχει κάνει κάτι». Ο ίδιος επεσήμανε ότι ο διαιτητής «δεν έχει μιλήσει με κανέναν, δεν έχει χρηματιστεί από κανέναν και δεν έχει συναντήσει κανέναν. Άλλοι μιλούν ότι θα τον βάλουν να συμπεριφερθεί στον αγώνα με τον άλφα ή τον βήτα τρόπο, αλλά ο ίδιος δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Θα αρνηθεί την κατηγορία».
Σχετικά με την εμπλοκή του και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από τον εισαγγελέα, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «υπάρχει διακίνηση ποσών χωρίς αυτόν, αλλά στο όνομά του. Προκειμένου να δώσουν στον διαιτητή κάποια χρήματα, απαιτούνταν να γίνουν εκείνες οι καταβολές. Άλλοι διακινούσαν τα χρήματα και συζητούσαν για οικονομικές συναλλαγές στο όνομα του διαιτητή. Έκαναν παιχνίδι στην πλάτη του. Στους λογαριασμούς του δεν βρέθηκε τίποτα», σημειώνοντας παράλληλα ότι ο διαιτητής είναι έκπληκτος με τις εξελίξεις.
«Από ό,τι είδα πρόχειρα στη δικογραφία, γίνεται λόγος για ένα παιχνίδι τοπικού πρωταθλήματος όπου ικανοποιούνται εγωισμοί παραγόντων, ότι δηλαδή "θα βάλουμε τον τάδε και θα παίξει για εμάς", καθώς και για ένα παιχνίδι Κ19 που δεν είχε στοιχηματικό ενδιαφέρον και δεν παίχτηκαν χρήματα. Ο διαιτητής δεν ξέρει τον πρόεδρο της ΜΚΟ, δεν τον έχει γνωρίσει», τόνισε.
«Στον περασμένο τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας ήμασταν κι εμείς ένα από τα θύματα του διαιτητή. Καταλόγισε ανύπαρκτο πέναλτι στο 91'», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το παιδί που χρεώθηκε την παράβαση δεν έδωσε καν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και σταμάτησε τα μαθήματά του λόγω κακής ψυχολογίας μετά τον αγώνα.
Ο ίδιος τόνισε ότι φέτος, που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις και παλεύουν για την άνοδο, πληροφορήθηκε ότι σε επόμενο αγώνα, στις 7 Νοεμβρίου, το ματς θα ήταν χειραγωγημένο κατά της ομάδας του. «Θα ήμασταν εμείς το επόμενο θύμα», υποστήριξε. «Γενικά υπήρχαν διαιτητικά λάθη που δεν θα μπορούσαν να είναι ανθρώπινα. Μας στέρησαν ένα κύπελλο για το οποίο παλέψαμε πολύ», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.
Σημειώνεται ότι, εκτός από την αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου, στη δικογραφία γίνεται ειδική μνεία για χειραγώγηση του αποτελέσματος στους αγώνες που θα ακολουθούσαν με τις ομάδες του ΓΑΣ Σβορώνου και του Α.Ο. Παραλίας, συνδιεκδικήτριες της ανόδου, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι για τις 7 και 14 Νοεμβρίου 2026, αντίστοιχα.
Τα εκατομμύρια των δωρεών και η έρευνα των ΑρχώνΣύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας η υπόθεση της «Παιδικής Χαράς» δεν περιορίζεται στις καταγγελίες για τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά επεκτείνεται σε ένα πολύπλοκο δίκτυο οικονομικών συναλλαγών, στο οποίο οι Αρχές εξετάζουν ακόμη και πιθανή εμπλοκή σε χειραγωγημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Από το 2018 έως το 2026 φέρεται να πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου και προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου προέδρου του, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρέθηκαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις που αφορούσαν 74 ωφελούμενα πρόσωπα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της οικονομικής έρευνας για αγορές επώνυμων ειδών πολυτελείας, διαμονές σε ακριβά καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια και απόκτηση αυτοκινήτων, στοιχεία που εξετάζονται σε συνδυασμό με τη διαδρομή των χρημάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 37χρονος φέρεται να είχε καταθέσει περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, πραγματοποιώντας αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ περισσότερα από 250.000 ευρώ εκτιμάται ότι διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης καταγγελλόμενες πρακτικές επαναλαμβανόμενων εράνων για τα ίδια παιδιά, παρουσίασης διογκωμένων ιατρικών εξόδων και συγκέντρωσης χρημάτων για δαπάνες που φέρεται να καλύπτονταν ήδη από ασφαλιστικούς φορείς. Σε 34 περιπτώσεις οικογενειών, σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία, συγκεντρώθηκαν περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία φέρεται να αποδόθηκαν στους δικαιούχους περίπου 1,11 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά των περίπου 2,83 εκατομμυρίων ευρώ εξετάζεται ως φερόμενο παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί αποδεδειγμένο προσωπικό κέρδος του Φιρινίδη. Τα παραπάνω στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορούν χρήματα πολιτών που ανταποκρίθηκαν σε εκκλήσεις για τη σωτηρία και την περίθαλψη παιδιών, με την τελική αξιολόγηση των καταγγελλόμενων πράξεων και των ευθυνών των εμπλεκομένων να ανήκει στη Δικαιοσύνη.
«Μάζεψαν 136.000 ευρώ και μας έδωσαν μόνο 7.000»Θύμα της «βιομηχανίας» εκμετάλλευσης ανθρώπινου πόνου που είχε στήσει ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ήταν ο 17χρονος Γιώργος από τη Νάουσα Ημαθίας που έδινε μάχη με οξεία μυελογενή λευχαιμία. Ταυτόχρονα η επιχειρηματίας Φαίη Ζακάκου κατήγγειλε πως είχε προσφέρει 13.500 ευρώ για τη στήριξη παιδιών.
Ο 17χρονος Γιώργος, παιδί πολύτεκνης οικογένειας που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα καθώς οι γονείς είχαν μείνει χωρίς δουλειά, έδινε μάχη με την λευχαιμία το 2018 όταν ο ιδρυτής της ΜΚΟ επικοινώνησε με τους γονείς του.
Αρχικά προσέγγισε τον πατέρα του παιδιού στον οποίο υποσχέθηκε ότι θα συγκεντρώσει χρήματα ώστε το παιδί να πάει στο εξωτερικό και να συνεχίσει τις θεραπείες του εκεί. Ο καιρός, όμως, περνούσε και τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Γιώργο ήταν ελάχιστα. Κάποια στιγμή ο πατέρας του επικοινώνησε με τον 37χρονο για τον ενημερώσει σχετικά με τον έρανο καθώς ο τραπεζικός λογαριασμός που είχε ανοίξει ήταν στο όνομα της ΜΚΟ και όχι της οικογένειας.
Σε αυτόν υπήρχαν μόλις 5.000 ευρώ την ώρα που η οικογένεια λάμβανε καθημερινά χιλιάδες μηνύματα από πολίτες που είχαν κάνει δωρεά για τον 17χρονο Γιώργο.
«Ακούω τώρα για 150.000 και εγώ όλο το ποσό που είδα τότε ήταν 5.000 ευρώ που μου έδωσαν. Και στο τέλος ακόμη 2.000 ευρώ για το μνήμα του παιδιού. Αυτοί με πήραν γιατί είχαν μάθει για την περίπτωση του Γιώργου και μου είπε αυτός "θέλουμε να σας βοηθήσουμε οικονομικά". Τότε εγώ ήθελα να μαζέψω χρήματα να πάμε στο εξωτερικό. Στην ανάρτηση που κάναμε για τον Γιωργάκη αυτοί έβαλαν το δικό τους λογαριασμό όχι το δικό μας. Και έβαλαν τρεις λογαριασμούς. Μάζευαν καιρό λεφτά αλλά όταν τον ρώτησα πόσα χρήματα έχουν μαζευτεί μου είπε 5.000 ευρώ», είπε στο protothema.gr ο πατέρας του 17χρονου ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τον Ιούλιο του 2021 μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο.
Οι γονείς του παιδιού αντιλήφθηκαν πως κάτι δεν πάει καλά καθώς έβλεπαν στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση για τον έρανο ότι ο κόσμος διαμαρτυρόταν. «Αφού είχαμε την ανάρτηση για τον Γιώργο και ξέραμε ότι μπαίνουν συνεχώς λεφτά. Ο κόσμος διαμαρτυρόταν και έλεγε να τα δώσουν σε εμάς. Όταν τον ρώτησα πάλι για τα χρήματα μου απάντησε με ύφος "άμα θέλω τώρα το σταματάω. Δεν έχω ανάγκη από λεφτά". Μου έδωσε σύνολο 7.000 και όταν κάναμε εμείς ανάρτηση μόνοι μας τα λεφτά αυτά από τον κόσμο τα ξεπεράσαμε μέσα σε 15 ημέρες. Και στο τέλος όταν μίλησα με κάποια και της είπα ότι δεν έχουμε λεφτά για το μνήμα μου έδωσε και 2.000 για να το κάνουμε», αναφέρει ο ίδιος την ώρα που η έρευνα των Αρχών έδειξε ότι το ποσό που συγκέντρωσε η ΜΚΟ για τον 17χρονο Γιώργο ήταν πάνω από 136.000 ευρώ.
Σήμερα, ο πατέρας του Γιώργου το μόνο που ζητά είναι να βρεθούν τα χρήματα που χάθηκαν από την απάτη και να δοθούν για παιδιά που τα έχουν ανάγκη για να ζήσουν.
Η επιχειρηματίας Φαίη Ζακάκου, με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρεί να εξηγήσει πώς βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους που, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, εξαπατήθηκαν από το κύκλωμα, αλλά και να απαντήσει σε σχόλια χρηστών που της ζητούσαν να λογοδοτήσει για τη δημόσια στήριξή της στην ΜΚΟ. Η επιχειρηματίας ξεκαθαρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει κάποια κατηγορία και ότι η εμπλοκή της περιορίζεται αποκλειστικά στην οικονομική ενίσχυση των εράνων. Όπως υποστηρίζει, δεν διατηρούσε προσωπικές ή φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους της οργάνωσης, αλλά είχε πειστεί ότι συμμετείχε σε μια προσπάθεια με κοινωνικό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα.
«Με παρακαλούσαν να βάλω λεφτά, μου έλεγαν ότι τα παιδιά θα πεθάνουν»
«Πάρα πολλοί επώνυμοι έχουν κάνει αναδημοσιεύσεις για την Παιδική Χαρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια», αναφέρει, εξηγώντας ότι η προβολή των εκκλήσεων για βοήθεια δεν περιοριζόταν σε έναν μικρό κύκλο ανθρώπων.
Η ίδια περιέγραψε ότι επί δύο χρόνια ανταποκρινόταν συστηματικά στις εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση παιδιών, καταθέτοντας χρήματα κάθε φορά που δημοσιοποιούνταν μια νέα περίπτωση. «Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», σημείωσε.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η περιγραφή της για τα προσωπικά μηνύματα που, όπως κατήγγειλε, δεχόταν προκειμένου να συνεισφέρει οικονομικά. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι εκκλήσεις είχαν έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα, με τους αποστολείς να επικαλούνται ακόμη και τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ενός παιδιού. «Φαίη σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει», ήταν ένα από τα μηνύματα που, όπως αποκαλύπτει, λάμβανε. Η ίδια εξήγησε ότι ανταποκρινόταν σε αυτές τις εκκλήσεις, θεωρώντας πως με την οικονομική συνεισφορά της μπορούσε να συμβάλει στην προσπάθεια να σωθεί ένα παιδί. Μετά την κατάθεση των χρημάτων, όπως περιγράφει, ακολουθούσαν ευχαριστήρια μηνύματα που εξήραν την προσφορά της. «Είσαι μεγάλη ψυχή Φαίη, σε ευχαριστούμε Φαίη», της έγραφαν, σύμφωνα με τη μαρτυρία της.
Στο βίντεό της η Φαίη Ζακάκου αναφέρθηκε και στην περίπτωση του μικρού Άλεξ Μιτεβ , για τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων. Όπως διευκρίνισε, το παιδί διέθετε δικό του ερανικό τραπεζικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από τη μεταγενέστερη συμμετοχή της «Παιδικής Χαράς» στην προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσής του. Παράλληλα, αναφέρει ότι ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος είχε προσφέρει 3.000 ευρώ για τον Άλεξ. Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει σημασία, καθώς διαχωρίζει την ύπαρξη ανεξάρτητου ερανικού λογαριασμού από τη δραστηριότητα της ΜΚΟ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για το συγκεκριμένο παιδί συνδεόταν με τις υπό διερεύνηση πρακτικές.
Η επιχειρηματίας περιέγραψε ακόμη τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι η ίδια είχε πέσει θύμα της φερόμενης απάτης. «Μας καλέσανε, μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.Η δημόσια τοποθέτησή της ήρθε μετά από δύο σχόλια που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα οποία χρήστες υποστήριζαν ότι όφειλε και εκείνη να δώσει εξηγήσεις για τη συμμετοχή της στην προβολή των εράνων.
Διαιτητής, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, ήταν μέλος της υποομάδας που είχε δημιουργήσει ο ιδρυτής της ΜΚΟ, ο οποίος κατηγορείται ότι δρούσε ως κεντρικός παίκτης σε παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων (τόσο σε επίπεδο πρωταθλημάτων Υποδομής Κ19 της Super League όσο και σε τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Πιερίας).
Οι «στημένοι» ποδοσφαιρικοί αγώνες και η άρνηση του διαιτητή που κατηγορείται για συμμετοχή
Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να διέθεσε περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, του Αιγινιακού και του Βατανιακού. Κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, ο ίδιος εμφανίζεται στην έρευνα ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης του Αιγινιακού, ο οποίος αγωνίστηκε αρχικά στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας και στη συνέχεια στη Γ’ Εθνική. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2026-2027, ο ίδιος φέρεται να χρηματοδοτούσε τον Βατανιακό, που αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Πιερίας, με στόχο την άνοδο στη Γ’ Εθνική.
Η υποομάδα, για την οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη δικογραφία και περιγράφεται αναλυτικά η δράση της, συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τις 15-09-2026 από τον βασικό κατηγορούμενο, τον 35χρονο διαιτητή και ακόμη δύο άτομα, και δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων. Σκοπός ήταν, αφενός, η εύνοια της ερασιτεχνικής ομάδας ποδοσφαίρου «Βατανιακός», που αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας, προκειμένου να προβιβαστεί στη Γ’ Εθνική κατηγορία, και αφετέρου, η τοποθέτηση στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες με συνακόλουθο σκοπό την αποκόμιση παράνομων κερδών.
Μία από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αφορά τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν ο ιδρυτής της ΜΚΟ φέρεται να παρενέβη σε αγώνα της ομάδας του «Βατανιακού» με τον Αιγινιακό. Ο συγκεκριμένος αγώνας έληξε με σκορ 2-1 και στη διάρκεια της αναμέτρησης καταλογίστηκαν δύο πέναλτι υπέρ του Βατανιακού και μία κόκκινη κάρτα σε βάρος του Αιγινιακού.
Κατά την αστυνομική έρευνα, είχε προηγηθεί καταβολή 1.000 ευρώ για τον επηρεασμό προσώπων που μπορούσαν να παρέμβουν στη διαιτησία του αγώνα. Στην υπόθεση εμπλέκονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Πιερίας, ο οποίος ανέλαβε τον ορισμό του διαιτητή, και ο 35χρονος, ο οποίος διηύθυνε ως διαιτητής τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η συμφωνία, όπως περιγράφεται στην αστυνομική έρευνα, δεν περιοριζόταν στον συγκεκριμένο αγώνα.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο δικηγόρος Κατερίνης, Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί τον 35χρονο διαιτητή, ανέφερε πως ο εντολέας του «εμπλέκεται στην υπόθεση χωρίς να έχει κάνει κάτι». Ο ίδιος επεσήμανε ότι ο διαιτητής «δεν έχει μιλήσει με κανέναν, δεν έχει χρηματιστεί από κανέναν και δεν έχει συναντήσει κανέναν. Άλλοι μιλούν ότι θα τον βάλουν να συμπεριφερθεί στον αγώνα με τον άλφα ή τον βήτα τρόπο, αλλά ο ίδιος δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Θα αρνηθεί την κατηγορία».
Σχετικά με την εμπλοκή του και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του από τον εισαγγελέα, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι «υπάρχει διακίνηση ποσών χωρίς αυτόν, αλλά στο όνομά του. Προκειμένου να δώσουν στον διαιτητή κάποια χρήματα, απαιτούνταν να γίνουν εκείνες οι καταβολές. Άλλοι διακινούσαν τα χρήματα και συζητούσαν για οικονομικές συναλλαγές στο όνομα του διαιτητή. Έκαναν παιχνίδι στην πλάτη του. Στους λογαριασμούς του δεν βρέθηκε τίποτα», σημειώνοντας παράλληλα ότι ο διαιτητής είναι έκπληκτος με τις εξελίξεις.
«Από ό,τι είδα πρόχειρα στη δικογραφία, γίνεται λόγος για ένα παιχνίδι τοπικού πρωταθλήματος όπου ικανοποιούνται εγωισμοί παραγόντων, ότι δηλαδή "θα βάλουμε τον τάδε και θα παίξει για εμάς", καθώς και για ένα παιχνίδι Κ19 που δεν είχε στοιχηματικό ενδιαφέρον και δεν παίχτηκαν χρήματα. Ο διαιτητής δεν ξέρει τον πρόεδρο της ΜΚΟ, δεν τον έχει γνωρίσει», τόνισε.
«Έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι εναντίον μας στο 91’»Την «κλοπή» του περσινού κυπέλλου στον τελικό της ΕΠΣ Πιερίας καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου, Γιάννης Τρελλόπουλος, σημειώνοντας πως με ένα ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε ο εμπλεκόμενος στη δικογραφία διαιτητής, έχασαν τον αγώνα στο 91'.
«Στον περασμένο τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ Πιερίας ήμασταν κι εμείς ένα από τα θύματα του διαιτητή. Καταλόγισε ανύπαρκτο πέναλτι στο 91'», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το παιδί που χρεώθηκε την παράβαση δεν έδωσε καν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και σταμάτησε τα μαθήματά του λόγω κακής ψυχολογίας μετά τον αγώνα.
Ο ίδιος τόνισε ότι φέτος, που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις και παλεύουν για την άνοδο, πληροφορήθηκε ότι σε επόμενο αγώνα, στις 7 Νοεμβρίου, το ματς θα ήταν χειραγωγημένο κατά της ομάδας του. «Θα ήμασταν εμείς το επόμενο θύμα», υποστήριξε. «Γενικά υπήρχαν διαιτητικά λάθη που δεν θα μπορούσαν να είναι ανθρώπινα. Μας στέρησαν ένα κύπελλο για το οποίο παλέψαμε πολύ», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.
Σημειώνεται ότι, εκτός από την αναφορά που έκανε ο πρόεδρος του ΓΑΣ Σβορώνου, στη δικογραφία γίνεται ειδική μνεία για χειραγώγηση του αποτελέσματος στους αγώνες που θα ακολουθούσαν με τις ομάδες του ΓΑΣ Σβορώνου και του Α.Ο. Παραλίας, συνδιεκδικήτριες της ανόδου, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι για τις 7 και 14 Νοεμβρίου 2026, αντίστοιχα.
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