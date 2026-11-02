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Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Πέπε Μελ - Το μήνυμα συμπαράστασης του ΟΦΗ
Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Πέπε Μελ - Το μήνυμα συμπαράστασης του ΟΦΗ
Ο άλλοτε προπονητής των Κρητικών νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Σεβίλλης και η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση
Δύσκολες ώρες περνά ο Πέπε Μελ, καθώς ο 63χρονος προπονητής υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Σεβίλλης, με την κατάσταση της υγείας του να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα, ο έμπειρος τεχνικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την πορεία της υγείας του.
Η είδηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ΟΦΗ, στον οποίο ο Πέπε Μελ εργάστηκε τη σεζόν 2023/2024, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα της Κρήτης.
Οι άνθρωποι του συλλόγου έσπευσαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης στον Ισπανό προπονητή, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχόμενοι να ξεπεράσει σύντομα τη δύσκολη περιπέτεια που περνά.
«Κόουτς, οι σκέψεις μας είναι μαζί σου. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα του ΟΦΗ.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα, ο έμπειρος τεχνικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την πορεία της υγείας του.
Η είδηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ΟΦΗ, στον οποίο ο Πέπε Μελ εργάστηκε τη σεζόν 2023/2024, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα της Κρήτης.
Οι άνθρωποι του συλλόγου έσπευσαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης στον Ισπανό προπονητή, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχόμενοι να ξεπεράσει σύντομα τη δύσκολη περιπέτεια που περνά.
«Κόουτς, οι σκέψεις μας είναι μαζί σου. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα του ΟΦΗ.
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