Ο Κροάτης Ιγκόρ Παγιάτς θα διευθύνει το Ρεν-Ολυμπιακός

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρεν. Το παιχνίδι με τη γαλλική ομάδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη (4/11) λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που είναι προγραμματισμένες στη Γαλλία για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.Η UEFA έκανε γνωστό και τον διαιτητή της αναμέτρησης και πρόκειται για τον Ιγκόρ Παγιάτς. Ο Κροάτης ανήκει στην πρώτη κατηγορία και δεν έχει σφυρίξει ποτέ ξανά αγώνα του Ολυμπιακού. Τη φετινή σεζόν έχει παίξει έναν αγώνα της League Phase του Champions League και συγκεκριμένα το Λανς- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-2, ενώ έχει διευθύνει και δύο παιχνίδια στα προκριματικά του Europa League.Ο Παγιάτς ήταν ο διαιτητής στην ήττα του ΠΑΟΚ από τη Θέλτα με σκορ 3-1, ενώ είχε διευθύνει και τον περσινό προημιτελικό του Κυπέλλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που είχε λήξει 1-1 μετά από παράταση. Τον Παναθηναϊκό τον έχει συναντήσει στο Conference League το 2024 όταν και είχε χάσει εκτός έδρας με 2-1 από τη Τζουγκάρντεν.Βοηθοί του θα είναι οι Μπόγιαν Ζομπένιτσα και Ιβάν Μίχαλι, τέταρτος ο Ντάριο Μπελ, στο VAR ο Ιβάν Μπέμπεκ και AVAR ο Πιότρ Λάσικ.