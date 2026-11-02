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Ρεάλ Μαδρίτης: Διάρρηξη στο σπίτι του Μιλιτάο την ώρα του Clasico - Λεία άνω των 350.000 ευρώ
Θύμα κλοπής έπεσε ο ποδοσφαιριστής των Μαδριλένων κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τη Μπαρτσελόνα για το ισπανικό πρωτάθλημα
🚨 BREAKING: Éder Militão’s house was ROBBED during El Clásico. At least TWO thieves sneaked into his room and stole stuff worth €350,000 including a Rolex, a Richard Mille, 3 Chanel bags, Cartier rings and bracelets, etc. The player’s family were downstairs watching El Clásico and did not know the house was robbed until Police arrived and informed them to search the house. The house alarm did not go off as they only turned it on when going to sleep. Militão has now hired a specialist to retrieve the stolen stuff, as they hold a sentimental value to him. @elmundoes— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 31, 2026
Ο Βραζιλιάνος αμυντικός βρισκόταν στη Βαρκελώνη με την αποστολή της Ρεάλ, την ώρα που οι διαρρήκτες έβαζαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα «El Mundo», η λεία των δραστών ξεπερνά τις 350.000 ευρώ και περιλαμβάνει κοσμήματα, ρολόγια και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.
Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διάρρηξη. Στο σπίτι βρίσκονταν συγγενικά πρόσωπα του ποδοσφαιριστή, τα οποία παρακολουθούσαν τηλεοπτικά την αναμέτρηση, χωρίς να αντιληφθούν την παρουσία των εισβολέων.
🚨Roban a Militao durante el Clásico 🚨 Más de 350.000 euros entre joyas y relojes En su casa, durante el robo, había familiares viendo el partido según informa El Mundo https://t.co/IGQVXGWGk2— MARCA (@marca) October 31, 2026
Όπως αναφέρει το ισπανικό δημοσίευμα, τουλάχιστον δύο άτομα κατάφεραν να μπουν στην κατοικία κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του Clasico και να αφαιρέσουν αντικείμενα μεγάλης αξίας, προτού αποχωρήσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτά.
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