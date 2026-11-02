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Ρεάλ Μαδρίτης: Διάρρηξη στο σπίτι του Μιλιτάο την ώρα του Clasico - Λεία άνω των 350.000 ευρώ
SPORTS
Έντερ Μιλιτάο Διάρρηξη Ρεάλ Μαδρίτης El Clasico

Ρεάλ Μαδρίτης: Διάρρηξη στο σπίτι του Μιλιτάο την ώρα του Clasico - Λεία άνω των 350.000 ευρώ

Θύμα κλοπής έπεσε ο ποδοσφαιριστής των Μαδριλένων κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τη Μπαρτσελόνα για το ισπανικό πρωτάθλημα

Ρεάλ Μαδρίτης: Διάρρηξη στο σπίτι του Μιλιτάο την ώρα του Clasico - Λεία άνω των 350.000 ευρώ
Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον Έντερ Μιλιτάο μετά το Clasico ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν στην κατοικία του στη Μαδρίτη και αφαίρεσαν αντικείμενα πολυτελείας τεράστιας αξίας.



Ο Βραζιλιάνος αμυντικός βρισκόταν στη Βαρκελώνη με την αποστολή της Ρεάλ, την ώρα που οι διαρρήκτες έβαζαν σε εφαρμογή το σχέδιό τους. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα «El Mundo», η λεία των δραστών ξεπερνά τις 350.000 ευρώ και περιλαμβάνει κοσμήματα, ρολόγια και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διάρρηξη. Στο σπίτι βρίσκονταν συγγενικά πρόσωπα του ποδοσφαιριστή, τα οποία παρακολουθούσαν τηλεοπτικά την αναμέτρηση, χωρίς να αντιληφθούν την παρουσία των εισβολέων.


Όπως αναφέρει το ισπανικό δημοσίευμα, τουλάχιστον δύο άτομα κατάφεραν να μπουν στην κατοικία κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του Clasico και να αφαιρέσουν αντικείμενα μεγάλης αξίας, προτού αποχωρήσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

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