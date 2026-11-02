Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Συγκλονιστικό περιστατικό στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας: Βοηθός διαιτητή έσωσε ποδοσφαιριστή που κατέρρευσε μετά από σύγκρουση με αντίπαλο
Συγκλονιστικό περιστατικό στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας: Βοηθός διαιτητή έσωσε ποδοσφαιριστή που κατέρρευσε μετά από σύγκρουση με αντίπαλο
Ο Βαλέριο Τζορντάνι έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Τραστέβερε με την Άντζιο, με τον βοηθό διαιτητή, ο οποίος στο επάγγελμα είναι αναισθησιολόγος να παρεμβαίνει άμεσα σώζοντας τη ζωή του αμυντικού
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της Τραστέβερε με την Άντζιο για τη Serie D της Ιταλίας, όταν ο Βαλέριο Τζορντάνι κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με αντίπαλο ποδοσφαιριστή.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο αμυντικός της Τραστέβερε συγκρούστηκε με τον Αλέσιο Μπαρτολότα. Ο Τζορντάνι έπεσε στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε συμπαίκτες, αντιπάλους και όσους βρίσκονταν στις εξέδρες.
Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση του βοηθού διαιτητή, Ρομπέρτο Κουσιμάνο, ο οποίος, πέρα από την ιδιότητά του ως διαιτητής, είναι αναισθησιολόγος στο επάγγελμα. Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, έσπευσε αμέσως να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή, πριν ακόμη αναλάβει δράση το ιατρικό επιτελείο.
Στο γήπεδο έφτασε ασθενοφόρο και ο νεαρός αμυντικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σαν Καμίλο για περαιτέρω εξετάσεις. Η αξονική τομογραφία δεν έδειξε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ωστόσο διαπιστώθηκαν πολλαπλά κατάγματα στο πρόσωπο και αιμάτωμα.
Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται εκτός κινδύνου. Μάλιστα, το βράδυ οι συμπαίκτες του επισκέφθηκαν τον ίδιο στο νοσοκομείο, θέλοντας να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.
Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε και στη διακοπή της αναμέτρησης, καθώς οι δύο ομάδες συμφώνησαν πως εκείνη τη στιγμή το ποδόσφαιρο περνούσε σε δεύτερη μοίρα.
Η Τραστέβερε εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας για την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή της, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Ρομπέρτο Κουσιμάνο για την άμεση αντίδρασή του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Τραστέβερε Κάλτσιο ανακοινώνει ότι ο αμυντικός της, Βαλέριο Τζορντάνι, ο οποίος αποχώρησε από τη αναμέτρηση λόγω τραυματισμού, εισήχθη στο νοσοκομείο Σαν Καμίλο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο αμυντικός της Τραστέβερε συγκρούστηκε με τον Αλέσιο Μπαρτολότα. Ο Τζορντάνι έπεσε στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε συμπαίκτες, αντιπάλους και όσους βρίσκονταν στις εξέδρες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση του βοηθού διαιτητή, Ρομπέρτο Κουσιμάνο, ο οποίος, πέρα από την ιδιότητά του ως διαιτητής, είναι αναισθησιολόγος στο επάγγελμα. Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, έσπευσε αμέσως να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή, πριν ακόμη αναλάβει δράση το ιατρικό επιτελείο.
Στο γήπεδο έφτασε ασθενοφόρο και ο νεαρός αμυντικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σαν Καμίλο για περαιτέρω εξετάσεις. Η αξονική τομογραφία δεν έδειξε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ωστόσο διαπιστώθηκαν πολλαπλά κατάγματα στο πρόσωπο και αιμάτωμα.
Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται εκτός κινδύνου. Μάλιστα, το βράδυ οι συμπαίκτες του επισκέφθηκαν τον ίδιο στο νοσοκομείο, θέλοντας να του εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε και στη διακοπή της αναμέτρησης, καθώς οι δύο ομάδες συμφώνησαν πως εκείνη τη στιγμή το ποδόσφαιρο περνούσε σε δεύτερη μοίρα.
Η Τραστέβερε εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας για την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή της, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Ρομπέρτο Κουσιμάνο για την άμεση αντίδρασή του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Τραστέβερε Κάλτσιο ανακοινώνει ότι ο αμυντικός της, Βαλέριο Τζορντάνι, ο οποίος αποχώρησε από τη αναμέτρηση λόγω τραυματισμού, εισήχθη στο νοσοκομείο Σαν Καμίλο.
Έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάστασή του είναι προς το παρόν σταθερή. Το ιατρικό προσωπικό θα καθορίσει τα επόμενα βήματα τις επόμενες ώρες.
Ο σύλλογος επιθυμεί επίσης να εκφράσει τις ειλικρινείς ευχαριστίες του στον βοηθό διαιτητή Ρομπέρτο Κουσιμάνο, από τον σύνδεσμο του Παλέρμο, για την άμεση και εξαιρετική παρέμβασή του στον αγωνιστικό χώρο. Σε μια στιγμή μεγάλης κρισιμότητας, η γρήγορη αντίδρασή του διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή σοβαρότερων συνεπειών.
Όλοι στην Τραστέβερε Κάλτσιο στέλνουν τη στήριξή τους στον Βαλέριο, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση».
Ο σύλλογος επιθυμεί επίσης να εκφράσει τις ειλικρινείς ευχαριστίες του στον βοηθό διαιτητή Ρομπέρτο Κουσιμάνο, από τον σύνδεσμο του Παλέρμο, για την άμεση και εξαιρετική παρέμβασή του στον αγωνιστικό χώρο. Σε μια στιγμή μεγάλης κρισιμότητας, η γρήγορη αντίδρασή του διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή σοβαρότερων συνεπειών.
Όλοι στην Τραστέβερε Κάλτσιο στέλνουν τη στήριξή τους στον Βαλέριο, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα