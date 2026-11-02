Συγκλονιστικό περιστατικό στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας: Βοηθός διαιτητή έσωσε ποδοσφαιριστή που κατέρρευσε μετά από σύγκρουση με αντίπαλο

Ο Βαλέριο Τζορντάνι έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Τραστέβερε με την Άντζιο, με τον βοηθό διαιτητή, ο οποίος στο επάγγελμα είναι αναισθησιολόγος να παρεμβαίνει άμεσα σώζοντας τη ζωή του αμυντικού