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Ρεάλ Μαδρίτης: Στη διάθεση του Μουρίνιο ενόψει ΑΕΚ ο Βαλβέρδε
SPORTS
Φεντερίκο Βαλβέρδε Ρεάλ Μαδρίτης ΑΕΚ Ζοσέ Μουρίνιο

Ρεάλ Μαδρίτης: Στη διάθεση του Μουρίνιο ενόψει ΑΕΚ ο Βαλβέρδε

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης και τέθηκε στη διάθεση του Ζοσέ Μουρίνιο για το ματς με την ΑΕΚ

Ρεάλ Μαδρίτης: Στη διάθεση του Μουρίνιο ενόψει ΑΕΚ ο Βαλβέρδε
Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια προετοιμάζεται η Ρεάλ Μαδρίτης και το ευχάριστο για τον Ζοσέ Μουρίνιο είναι ότι επέστρεψε σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων ο Φεντερίκο Βαλβέρδε.

Από το Clasico ο Ουρουγουανός είχε αποκομίσει μυϊκές ενοχλήσεις με αποτέλεσμα να έχει μείνει εκτός δράσης. Στο ματς με τη Μπαρτσελόνα είχε γίνει αλλαγή στο ημίχρονο εξαιτίας των ενοχλήσεων που αντιμετώπισε.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν ότι έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό, αλλά παρόλα αυτά το τεχνικό της Ρεάλ προτίμησε να τον κρατήσει εκτός από το παιχνίδι με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ.

Τη Δευτέρα (2/11) ο Βαλβέρδε συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα και τέθηκε στη διάθεση του Ζοσέ Μουρίνιο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

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