Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα προπονηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια - Τι αλλάζει στο πρόγραμμα της ΑΕΚ

Αλλαγές σημειώθηκαν στο πρόγραμμα της Ένωσης, μετά την απόφαση των Μαδριλένων να ολοκληρώσουν επί ισπανικού εδάφους, την προετοιμασία τους για τον αγώνα της Τετάρτης (4/11)