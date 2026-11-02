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Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα προπονηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια - Τι αλλάζει στο πρόγραμμα της ΑΕΚ
SPORTS
ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης Champions League

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα προπονηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια - Τι αλλάζει στο πρόγραμμα της ΑΕΚ

Αλλαγές σημειώθηκαν στο πρόγραμμα της Ένωσης, μετά την απόφαση των Μαδριλένων να ολοκληρώσουν επί ισπανικού εδάφους, την προετοιμασία τους για τον αγώνα της Τετάρτης (4/11)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα προπονηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια - Τι αλλάζει στο πρόγραμμα της ΑΕΚ
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Αλλαγές στο πρόγραμμα της παραμονής του μεγάλου αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης προέκυψαν για την ΑΕΚ, καθώς η ισπανική ομάδα αποφάσισε να πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση στη Μαδρίτη και όχι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η «βασίλισσα» θα ταξιδέψει στην Αθήνα για την αναμέτρηση με την Ένωση, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, έχοντας ολοκληρώσει επί ισπανικού εδάφους την προετοιμασία της για το παιχνίδι.

Η συγκεκριμένη απόφαση έφερε τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των «κιτρινόμαυρων». Συγκεκριμένα, η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 16:00, ενώ μία ώρα αργότερα, στις 17:00, είναι προγραμματισμένη η προπόνηση της ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, η συνέντευξη Τύπου του Ζοζέ Μουρίνιο έχει προγραμματιστεί για τις 18:30. Ωστόσο, δεν θα ακολουθήσει προπόνηση των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο της ΑΕΚ, καθώς η ισπανική ομάδα θα έχει ήδη ολοκληρώσει το αγωνιστικό της πρόγραμμα στη χώρα της.
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