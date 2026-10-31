Βαθμολογία Stoiximan Super League: Ανέβηκε στην κορυφή ο Ολυμπιακός περιμένοντας το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
Βαθμολογία Stoiximan Super League: Ανέβηκε στην κορυφή ο Ολυμπιακός περιμένοντας το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
Οι ερυθρόλευκοι μετά τη μεγάλη νίκη στη Λεωφόρο επί της Κηφισιάς, βρίσκονται μόνοι πρώτοι στην κατάταξη
Ο Ολυμπιακός με τη νίκη 3-2 που πέτυχε επί της Κηφισιάς στη Λεωφόρο ανέβηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας στη Stoiximan Super League.
Οι ερυθρόλευκοι έχοντας παίξει 9 παιχνίδια είναι στο +1 από τον Παναθηναϊκό και στο +5 από την ΑΕΚ, έχοντας όμως ένα και δύο παιχνίδια περισσότερα αντίστοιχα.
Το βλέμμα τους φυσικά θα είναι στο Κυριακάτικο ντέρμπι του ΟΑΚΑ (1/11, 19:30) ανάμεσα στους πράσινους και την Ένωση.
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Άρης (5μ.μ.)
Παναιτωλικός – ΟΦΗ (6μ.μ.)
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μ.μ.)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (7.30μ.μ.)
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Βόλος (6μ.μ.)
Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μ.μ.)
Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 22 (9 αγώνες)
2. Παναθηναϊκός 21 (8 αγώνες)
Οι ερυθρόλευκοι έχοντας παίξει 9 παιχνίδια είναι στο +1 από τον Παναθηναϊκό και στο +5 από την ΑΕΚ, έχοντας όμως ένα και δύο παιχνίδια περισσότερα αντίστοιχα.
Το βλέμμα τους φυσικά θα είναι στο Κυριακάτικο ντέρμπι του ΟΑΚΑ (1/11, 19:30) ανάμεσα στους πράσινους και την Ένωση.
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Άρης (5μ.μ.)
Παναιτωλικός – ΟΦΗ (6μ.μ.)
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μ.μ.)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (7.30μ.μ.)
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Βόλος (6μ.μ.)
Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μ.μ.)
Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 22 (9 αγώνες)
2. Παναθηναϊκός 21 (8 αγώνες)
3. ΑΕΚ 17 (7 αγώνες)
4. Άρης 16 (8 αγώνες)
5. ΠΑΟΚ 15 (8 αγώνες)
6. ΟΦΗ 13 (8 αγώνες)
7. Κηφισιά 11 (9 αγώνες)
8. Καλαμάτα 10 (8 αγώνες)
9. Ηρακλής 9 (8 αγώνες)
10. Παναιτωλικός 9 (8 αγώνες)
11.Αστέρας Τρίπολης 6 (8 αγώνες)
12.Ατρόμητος 2 (7 αγώνες)
13. Λεβαδειακός 3 (8 αγώνες)
14. Bόλος 0 (8 αγώνες)
* Ο Βόλος έχει -3 βαθμούς
Επόμενη αγωνιστική (10η)
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Βόλος – Κηφισιά (5μ.μ.)
Άρης – Παναιτωλικός (7.30μ.μ.)
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (5μ.μ.)
ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μ.μ.)
Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μ.μ.)
ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μ.μ.)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μ.μ.)
4. Άρης 16 (8 αγώνες)
5. ΠΑΟΚ 15 (8 αγώνες)
6. ΟΦΗ 13 (8 αγώνες)
7. Κηφισιά 11 (9 αγώνες)
8. Καλαμάτα 10 (8 αγώνες)
9. Ηρακλής 9 (8 αγώνες)
10. Παναιτωλικός 9 (8 αγώνες)
11.Αστέρας Τρίπολης 6 (8 αγώνες)
12.Ατρόμητος 2 (7 αγώνες)
13. Λεβαδειακός 3 (8 αγώνες)
14. Bόλος 0 (8 αγώνες)
* Ο Βόλος έχει -3 βαθμούς
Επόμενη αγωνιστική (10η)
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Βόλος – Κηφισιά (5μ.μ.)
Άρης – Παναιτωλικός (7.30μ.μ.)
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (5μ.μ.)
ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μ.μ.)
Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μ.μ.)
ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μ.μ.)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μ.μ.)
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