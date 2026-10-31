Βαθμολογία Stoiximan Super League: Ανέβηκε στην κορυφή ο Ολυμπιακός περιμένοντας το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
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Ολυμπιακός Κηφισιά Super League

Βαθμολογία Stoiximan Super League: Ανέβηκε στην κορυφή ο Ολυμπιακός περιμένοντας το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

Οι ερυθρόλευκοι μετά τη μεγάλη νίκη στη Λεωφόρο επί της Κηφισιάς, βρίσκονται μόνοι πρώτοι στην κατάταξη

Βαθμολογία Stoiximan Super League: Ανέβηκε στην κορυφή ο Ολυμπιακός περιμένοντας το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ
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Ο Ολυμπιακός με τη νίκη 3-2 που πέτυχε επί της Κηφισιάς στη Λεωφόρο ανέβηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας στη Stoiximan Super League. 

Οι ερυθρόλευκοι έχοντας παίξει 9 παιχνίδια είναι στο +1 από τον Παναθηναϊκό και στο +5 από την ΑΕΚ, έχοντας όμως ένα και δύο παιχνίδια περισσότερα αντίστοιχα. 

Το βλέμμα τους φυσικά θα είναι στο Κυριακάτικο ντέρμπι του ΟΑΚΑ (1/11, 19:30) ανάμεσα στους πράσινους και την Ένωση. 

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Άρης (5μ.μ.)
Παναιτωλικός – ΟΦΗ (6μ.μ.)
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης (7μ.μ.)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (7.30μ.μ.)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Κλείσιμο
Ατρόμητος – Βόλος (6μ.μ.)
Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μ.μ.)

Η βαθμολογία 

1. Ολυμπιακός 22 (9 αγώνες)
2. Παναθηναϊκός 21 (8 αγώνες)
3. ΑΕΚ 17 (7 αγώνες)
4. Άρης 16 (8 αγώνες)
5. ΠΑΟΚ 15 (8 αγώνες)
6. ΟΦΗ 13 (8 αγώνες)
7. Κηφισιά 11 (9 αγώνες)
8. Καλαμάτα 10 (8 αγώνες)
9. Ηρακλής 9 (8 αγώνες)
10. Παναιτωλικός 9 (8 αγώνες)
11.Αστέρας Τρίπολης 6 (8 αγώνες)
12.Ατρόμητος 2 (7 αγώνες)
13. Λεβαδειακός 3 (8 αγώνες)
14. Bόλος 0 (8 αγώνες)

* Ο Βόλος έχει -3 βαθμούς

Επόμενη αγωνιστική (10η)

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Βόλος – Κηφισιά (5μ.μ.)
Άρης – Παναιτωλικός (7.30μ.μ.)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (5μ.μ.)
ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μ.μ.)
Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μ.μ.)
ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μ.μ.)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μ.μ.)
13 ΣΧΟΛΙΑ

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