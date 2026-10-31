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Αλγουαθίλ: Σημαντικό να νικάς και χωρίς να κάνεις λαμπερή εμφάνιση
Αλγουαθίλ: Σημαντικό να νικάς και χωρίς να κάνεις λαμπερή εμφάνιση
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Κηφισιάς και για το γεγονός ότι η ομάδα του πήρε τους τρεις βαθμούς
Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στο παιχνίδι με την Κηφισιά που την είδε να του παίρνει την μπουκιά μέσα από το στόμα, αλλά δεν την άφησε και κράτησε δικό του το… τρίποντο. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του πήρε τη νίκη παρά την κακή της εμφάνιση.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ:
«Είμαι πολύ ευτυχισμένος για το αποτέλεσμα σήμερα εκτός έδρας, ξέραμε ότι θα είναι δύσκολα και τα καταφέραμε έστω και στο τέλος. Παρόλο που δυσκολευτήκαμε είμαστε ευχαριστημένοι, έστω και για σήμερα είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις τα παιχνίδια που δεν έχεις λαμπερή εμφάνιση.
Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου, προηγηθήκαμε με 2-0, μας ισοφάρισαν στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά τα παιδιά συνέχισαν να παλεύουν μέχρι το τέλος των καθυστερήσεων».
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ:
«Είμαι πολύ ευτυχισμένος για το αποτέλεσμα σήμερα εκτός έδρας, ξέραμε ότι θα είναι δύσκολα και τα καταφέραμε έστω και στο τέλος. Παρόλο που δυσκολευτήκαμε είμαστε ευχαριστημένοι, έστω και για σήμερα είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις τα παιχνίδια που δεν έχεις λαμπερή εμφάνιση.
Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου, προηγηθήκαμε με 2-0, μας ισοφάρισαν στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά τα παιδιά συνέχισαν να παλεύουν μέχρι το τέλος των καθυστερήσεων».
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