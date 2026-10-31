Λέτο: Δύσκολο να αποδεχτούμε την ήττα
SPORTS
Σεμπάστιαν Λέτο Ολυμπιακός Κηφισιά

Λέτο: Δύσκολο να αποδεχτούμε την ήττα

Απογοητευμένος ο Σεμπαστιάν Λέτο μετά το 3-2 από τον Ολυμπιακό δήλωσε πως η ομάδα του δεν άξιζε να χάσει

Λέτο: Δύσκολο να αποδεχτούμε την ήττα
UPD: 15 ΣΧΟΛΙΑ
Η Κηφισιά άγγιξε μία μεγάλη ανατροπή και να πάρει έναν βαθμό από τον Ολυμπιακό σε ένα ματς που βρέθηκε να χάνει 2-0, αλλά ισοφάρισε σε 2-2. Ο Σεμπαστιάν Λέτο μετά το τέλος της αναμέτρησης ήταν απογοητευμένος και δήλωσε πως δεν μπορεί να δεχτεί την ήττα.

Αναλυτικά ο Σεμπαστιάν Λέτο μίλησε:

Για το ματς: «Νομίζω ότι είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και για το πώς έπαιξε η Κηφισιά απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς, έγινε το 2-0 από δικό μας λάθος, από δύο διαδοχικά λάθη, ενώ γνωρίζουμε πόσο καλός είναι ο Ολυμπιακός στις στατικές φάσεις.

Καταφέραμε να επιστρέψουμε από το 2-0 απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, που πρωταγωνιστεί στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Θα επικεντρωθώ στο πώς παίξαμε. Δεν θέλω να σχολιάσω τα υπόλοιπα».

Για τις ευκαιρίες που έχασε η ομάδα: «Είναι η αλήθεια ότι πληρώσαμε τα λάθη που κάναμε. Από την άλλη πλευρά, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις και αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Ο Μαρτίνς μπήκε στο παιχνίδι και έκανε τη διαφορά».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας: «Είμαι περήφανος, το επαναλαμβάνω. Πιέσαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι παίκτες που μπήκαν από τον πάγκο μάς βοήθησαν πολύ».

Για το επόμενο ματς με τον Βόλο και τη συνέχεια: «Πιστεύω ότι σήμερα δεν αξίζαμε να χάσουμε. Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε την ήττα. Πρέπει, όμως, να κοιτάξουμε το παιχνίδι με τον Βόλο, που είναι μια δύσκολη έδρα».
UPD: 15 ΣΧΟΛΙΑ

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