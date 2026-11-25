Χέιζ-Ντέιβις: «Ο κεραυνός χτυπάει δύο φορές», η ανάρτηση μετά το buzzer-beater στη Βαλένθια, βίντεο
Χέιζ-Ντέιβις: «Ο κεραυνός χτυπάει δύο φορές», η ανάρτηση μετά το buzzer-beater στη Βαλένθια, βίντεο
Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά το σπουδαίο νικητήριο καλάθι που σημείωσε στην έδρα των «νυχτερίδων»
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποδεικνύει πως έχει τον τρόπο να γίνεται ο πρωταγωνιστής στις πιο κρίσιμες στιγμές. Ο Αμερικανός φόργουορντ «σκότωσε» ξανά τη Βαλένθια με buzzer-beater, επαναλαμβάνοντας αυτό που είχε πετύχει και στα περσινά playoffs, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Ο Αμερικανός εξελίχθηκε για ακόμη μία φορά στον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής, χαρίζοντας μία εντυπωσιακή στιγμή στους φίλους της ομάδας του και ξυπνώντας μνήμες από την περσινή σειρά των playoffs απέναντι στους Ισπανούς.
Μία ημέρα μετά τη σπουδαία του εμφάνιση, ο Χέιζ-Ντέιβις επέλεξε να σχολιάσει το νέο του μεγάλο σουτ μέσα από τα social media, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.
Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του έγραψε: «Πράξη IV – Ο κεραυνός χτυπάει δύο φορές…
Κάν' το μία φορά. Το ξεχνούν. Οπότε, κάν' το ξανά. Πολλά περνούν από το μυαλό σου εκείνες τις στιγμές.
Όπως, προς τα πού να τρέξω μόλις μπει μέσα».
Ο Αμερικανός εξελίχθηκε για ακόμη μία φορά στον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής, χαρίζοντας μία εντυπωσιακή στιγμή στους φίλους της ομάδας του και ξυπνώντας μνήμες από την περσινή σειρά των playoffs απέναντι στους Ισπανούς.
Μία ημέρα μετά τη σπουδαία του εμφάνιση, ο Χέιζ-Ντέιβις επέλεξε να σχολιάσει το νέο του μεγάλο σουτ μέσα από τα social media, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.
Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του έγραψε: «Πράξη IV – Ο κεραυνός χτυπάει δύο φορές…
Κάν' το μία φορά. Το ξεχνούν. Οπότε, κάν' το ξανά. Πολλά περνούν από το μυαλό σου εκείνες τις στιγμές.
Όπως, προς τα πού να τρέξω μόλις μπει μέσα».
Act IV — Lightening Strikes Twice.. Do it once. They forget. So do it again. Lot of things go through your mind in those moments. Like which way I should run when it goes in. https://t.co/fpOKKZJveF— Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) November 25, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα