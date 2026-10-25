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Άλβαρεζ προς τους οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης: «Είχα άδικο, σας ζητώ συγγνώμη», βίντεο
Άλβαρεζ προς τους οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης: «Είχα άδικο, σας ζητώ συγγνώμη», βίντεο
Μετά τον αγώνα κόντρα στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια ο επιθετικός των «ροχιμπλάνκος» απολογήθηκε στον κόσμο της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του
Ο Χουλιάν Άλβαρεζ έκανε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για να αποκαταστήσει τη σχέση του με τους φιλάθλους της Ατλέτικο Μαδρίτης, αναλαμβάνοντας δημόσια την ευθύνη για τις δηλώσεις που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις το περασμένο καλοκαίρι.
Ο Αργεντινός επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη των «ροχιμπλάνκος» με 1-0 απέναντι στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, καθώς σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Το σημαντικότερο, ωστόσο, δεν ήταν μόνο η αγωνιστική του παρουσία, αλλά και το μήνυμα που θέλησε να στείλει μετά το τελευταίο σφύριγμα.
Η σχέση του με την εξέδρα είχε διαταραχθεί, όταν οι τοποθετήσεις του σχετικά με το μέλλον του στην ισπανική πρωτεύουσα τροφοδότησαν σενάρια αποχώρησης, με την Μπαρτσελόνα να συνδέεται με την περίπτωσή του. Η διοίκηση της Ατλέτικο, όμως, δεν επέτρεψε την αποχώρησή του, επιλέγοντας να κρατήσει στο δυναμικό της τον παγκόσμιο πρωταθλητή με την Αργεντινή το 2022.
Η επιστροφή στην καθημερινότητα της ομάδας δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τον επιθετικό. Η δυσαρέσκεια των οπαδών εκφράστηκε με αποδοκιμασίες, ενώ η προσπάθειά του να βρει αγωνιστικό ρυθμό επηρεάστηκε και από έναν μυϊκό τραυματισμό.
Το τελευταίο διάστημα, πάντως, τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν. Ο Άλβαρεζ είχε θετική παρουσία στη νίκη επί της Εσπανιόλ, βρήκε δίχτυα στο παιχνίδι του Champions League με τη Στουτγάρδη και απέναντι στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια κατάφερε να συνδυάσει την επιστροφή του στο σκοράρισμα με ένα πολύτιμο τρίποντο για την ομάδα του.
Μετά την αναμέτρηση, μιλώντας στο Movistar+, ο Αργεντινός παραδέχθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο είχε εκφραστεί, αλλά και η χρονική στιγμή που επέλεξε, ήταν λανθασμένα.
«Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς μας για όσα είπα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έκανα λάθος, τόσο στον τρόπο που εξέφρασα τις σκέψεις μου όσο και στη χρονική στιγμή που επέλεξα να το κάνω. Καταλαβαίνω απόλυτα γιατί θύμωσαν. Αν ήμουν στη θέση τους, θα ένιωθα κι εγώ το ίδιο, ειδικά αν αναλογιστώ πόση στήριξη μου έχουν δείξει. Μου φέρθηκαν με μεγάλη γενναιοδωρία και τους είμαι πραγματικά ευγνώμων. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, γιατί στάθηκαν στο πλευρό μου σε όλη αυτή την περίοδο», δήλωσε ο Άλβαρεζ.
Ο Αργεντινός επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη των «ροχιμπλάνκος» με 1-0 απέναντι στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, καθώς σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Το σημαντικότερο, ωστόσο, δεν ήταν μόνο η αγωνιστική του παρουσία, αλλά και το μήνυμα που θέλησε να στείλει μετά το τελευταίο σφύριγμα.
❝Quería pedir disculpas a nuestra gente❞. — Julián Alvarez 🎙️ https://t.co/d3R2ZHiSXB— Atlético de Madrid (@Atleti) October 24, 2026
Η σχέση του με την εξέδρα είχε διαταραχθεί, όταν οι τοποθετήσεις του σχετικά με το μέλλον του στην ισπανική πρωτεύουσα τροφοδότησαν σενάρια αποχώρησης, με την Μπαρτσελόνα να συνδέεται με την περίπτωσή του. Η διοίκηση της Ατλέτικο, όμως, δεν επέτρεψε την αποχώρησή του, επιλέγοντας να κρατήσει στο δυναμικό της τον παγκόσμιο πρωταθλητή με την Αργεντινή το 2022.
Η επιστροφή στην καθημερινότητα της ομάδας δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τον επιθετικό. Η δυσαρέσκεια των οπαδών εκφράστηκε με αποδοκιμασίες, ενώ η προσπάθειά του να βρει αγωνιστικό ρυθμό επηρεάστηκε και από έναν μυϊκό τραυματισμό.
Το τελευταίο διάστημα, πάντως, τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν. Ο Άλβαρεζ είχε θετική παρουσία στη νίκη επί της Εσπανιόλ, βρήκε δίχτυα στο παιχνίδι του Champions League με τη Στουτγάρδη και απέναντι στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια κατάφερε να συνδυάσει την επιστροφή του στο σκοράρισμα με ένα πολύτιμο τρίποντο για την ομάδα του.
Μετά την αναμέτρηση, μιλώντας στο Movistar+, ο Αργεντινός παραδέχθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο είχε εκφραστεί, αλλά και η χρονική στιγμή που επέλεξε, ήταν λανθασμένα.
«Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς μας για όσα είπα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έκανα λάθος, τόσο στον τρόπο που εξέφρασα τις σκέψεις μου όσο και στη χρονική στιγμή που επέλεξα να το κάνω. Καταλαβαίνω απόλυτα γιατί θύμωσαν. Αν ήμουν στη θέση τους, θα ένιωθα κι εγώ το ίδιο, ειδικά αν αναλογιστώ πόση στήριξη μου έχουν δείξει. Μου φέρθηκαν με μεγάλη γενναιοδωρία και τους είμαι πραγματικά ευγνώμων. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, γιατί στάθηκαν στο πλευρό μου σε όλη αυτή την περίοδο», δήλωσε ο Άλβαρεζ.
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