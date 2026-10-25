Άλβαρεζ προς τους οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης: «Είχα άδικο, σας ζητώ συγγνώμη», βίντεο

Μετά τον αγώνα κόντρα στη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια ο επιθετικός των «ροχιμπλάνκος» απολογήθηκε στον κόσμο της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του