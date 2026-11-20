Ο Ολυμπιακός νίκησε 92-76 τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview και τόνισε την ομαδικότητα με την οποία έπαιξαν οι ερυθρόλεκοι και στα δύο ματς της διπλής αγωνιστικής εβδομάδας.«Είναι αλήθεια, ήταν μία συμπαγής εμφάνιση αμυντικά και επιθετικά. Δώσαμε 10 δεύτερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ελέγξαμε τον ρυθμό του αγώνα απόλυτα και τα ριμπάουντ.Είχαμε πολλές ασίστ απέναντι σε μία πολύ καλή αμυντική ομάδα. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την ατμόσφαιρα, ήταν μία όμορφη εβδομάδα για εμάς».«Έχουμε καταπληκτικούς παίκτες, όλοι το ξέρουν αυτό, δεν έχουμε κάποιους παίκτες στο ροτέισον και αυτή τη στιγμή έχουμε 4 ματς την εβδομάδα.Πρόκεται για δύσκολη δουλειά για τους παίκτες, είναι πιο εύκολο να παίζουν ομαδικά για αυτούς. Χολ και Τζόουνς έπαιξαν εξαιρετικά και στις δύο μεριές, αμύνθηκαν και έβαλαν τρίποντο από το κέντρο.Είμαι πραγματικά χαρούμενος γιατί και οι δύο είχαν μηδέν ριμπάουντ στο προηγούμενο ματς. Μίλησα μαζί τους και τους είπα ότι δεν σας αξίζει σαν παίκτες να μην έχετε κανένα ριμπάουντ με την αθλητικότητα τους».