Στη Sunel Arena για το Ολυμπιακός - Ρεάλ ο Ντόρσεϊ, αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο των Πειραιωτών, δείτε βίντεο
Στη Sunel Arena για το Ολυμπιακός - Ρεάλ ο Ντόρσεϊ, αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο των Πειραιωτών, δείτε βίντεο
Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ δίνει κανονικά το παρών, αφού κάθεται δίπλα από τον πάγκο τον ερυθρολεύκων μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες που είναι εκτός αποστολής
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τέθηκε εκτός αποστολής για ακόμη ένα παιχνίδι, όπως ενημέρωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας το μεσημέρι της Πέμπτης 19/11 στη Media Day του Ολυμπιακού.
Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έδωσε το παρών στον αγώνα με τη βασίλισσα παρότι δε θα είναι στην αποστολή για να αγωνιστεί.
Θυμίζουμε πως η τιμωρία του Ντόρσεϊ έληξε από την Παρασκευή 13/11 και έχει επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις την τελευταία εβδομάδα.
Μερίδα του κόσμου της ομάδας τον αποδοκίμασε, θεωρώντας ότι δεν κάνει ότι περνά από το χέρι του για να γίνει ξανά μέλος της ομάδας.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τέθηκε εκτός αποστολής για ακόμη ένα παιχνίδι, όπως ενημέρωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας το μεσημέρι της Πέμπτης 19/11 στη Media Day του Ολυμπιακού.
Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έδωσε το παρών στον αγώνα με τη βασίλισσα παρότι δε θα είναι στην αποστολή για να αγωνιστεί.
Θυμίζουμε πως η τιμωρία του Ντόρσεϊ έληξε από την Παρασκευή 13/11 και έχει επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις την τελευταία εβδομάδα.
Μερίδα του κόσμου της ομάδας τον αποδοκίμασε, θεωρώντας ότι δεν κάνει ότι περνά από το χέρι του για να γίνει ξανά μέλος της ομάδας.
🔴 Κανονικά στο γήπεδο ο Ντορσει, δίπλα στον πάγκο. Πρώτη φορά μετά την τιμωρία του! #OlympiacosBC https://t.co/wcjysRVW8A— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 20, 2026
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