Το AI αλλάζει τις απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας και κάνει το upskilling απαραίτητο για την εξέλιξη της καριέρας.
Φύλακας ισραηλινού οικισμού πυροβόλησε και σκότωσε 42χρονο Παλαιστίνιο κοντά στη Ραμάλα
Φύλακας ισραηλινού οικισμού πυροβόλησε και σκότωσε 42χρονο Παλαιστίνιο κοντά στη Ραμάλα
Το θύμα βρισκόταν μαζί με δεύτερο άνδρα κοντά σε πηγή νερού – Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη σύλληψη του δεύτερου Παλαιστινίου
Ένας 42χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά φύλακα ισραηλινού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κοντά στη Ραμάλα, την Παρασκευή (20/11), σύμφωνα με ανακοινώσεις των παλαιστινιακών αρχών και του ισραηλινού στρατού. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο χωριό Ντούρα αλ Καρ, όταν μέλη της ομάδας ασφαλείας του οικισμού Μπέιτ Ελ άνοιξαν πυρ προς δύο Παλαιστίνιους, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός και τη σύλληψη του δεύτερου.
Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ταυτοποίησε το θύμα ως τον Χάμζα Μασούντ Σαλίμ Άμπντο, 42 ετών, αναφέροντας ότι σκοτώθηκε από «πυρά της ισραηλινής κατοχής» κοντά στο χωριό Ντούρα αλ Καρ, βόρεια της Ραμάλας.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η σορός του 42χρονου εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή των ισραηλινών αρχών.
«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φύλακες του οικισμού Μπέιτ Ελ άνοιξαν πυρ εναντίον δύο ανδρών που βρίσκονταν κοντά σε πηγή στο χωριό Ντούρα αλ Καρ, σκοτώνοντας τον έναν και θέτοντας υπό κράτηση τον άλλο», ανέφερε ο εκπρόσωπος.
Οι παλαιστινιακές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
«Στρατιώτες και μέλη της ομάδας ασφαλείας της κοινότητας στάλθηκαν στον τομέα του Μπέιτ Ελ, αφού έλαβαν ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία δύο ύποπτοι πλησίαζαν στην τοποθεσία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.
Σύμφωνα με την ισραηλινή εκδοχή, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας έφτασαν στο σημείο, ο υπεύθυνος ασφαλείας του οικισμού πυροβόλησε αρχικά στον αέρα και στη συνέχεια προς την κατεύθυνση του ενός από τους δύο άνδρες, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι ο δεύτερος άνδρας συνελήφθη από στρατιώτες και μεταφέρθηκε για ανάκριση.
Η Δυτική Όχθη βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967. Στην περιοχή, εξαιρουμένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ, ζουν περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι.
Οι ισραηλινοί οικισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.
Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία βασίζεται στα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, 1.119 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από ισραηλινές δυνάμεις και εποίκους από τον Οκτώβριο του 2023.
Κατά την ίδια περίοδο, τουλάχιστον 51 Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή τους σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και Παλαιστινίων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.
Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ταυτοποίησε το θύμα ως τον Χάμζα Μασούντ Σαλίμ Άμπντο, 42 ετών, αναφέροντας ότι σκοτώθηκε από «πυρά της ισραηλινής κατοχής» κοντά στο χωριό Ντούρα αλ Καρ, βόρεια της Ραμάλας.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η σορός του 42χρονου εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατοχή των ισραηλινών αρχών.
Τι αναφέρουν οι παλαιστινιακές αρχές για το περιστατικόΕκπρόσωπος της Γενικής Αρχής Πολιτικών Υποθέσεων, της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τον συντονισμό μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής και του Ισραήλ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από τον κοντινό ισραηλινό οικισμό Μπέιτ Ελ.
«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φύλακες του οικισμού Μπέιτ Ελ άνοιξαν πυρ εναντίον δύο ανδρών που βρίσκονταν κοντά σε πηγή στο χωριό Ντούρα αλ Καρ, σκοτώνοντας τον έναν και θέτοντας υπό κράτηση τον άλλο», ανέφερε ο εκπρόσωπος.
Οι παλαιστινιακές αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Η εκδοχή του ισραηλινού στρατούΑπό την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στρατιώτες και μέλη της ομάδας ασφαλείας του οικισμού κινητοποιήθηκαν έπειτα από ειδοποίηση για την παρουσία δύο υπόπτων που πλησίαζαν την περιοχή του Μπέιτ Ελ.
«Στρατιώτες και μέλη της ομάδας ασφαλείας της κοινότητας στάλθηκαν στον τομέα του Μπέιτ Ελ, αφού έλαβαν ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία δύο ύποπτοι πλησίαζαν στην τοποθεσία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.
Σύμφωνα με την ισραηλινή εκδοχή, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας έφτασαν στο σημείο, ο υπεύθυνος ασφαλείας του οικισμού πυροβόλησε αρχικά στον αέρα και στη συνέχεια προς την κατεύθυνση του ενός από τους δύο άνδρες, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι ο δεύτερος άνδρας συνελήφθη από στρατιώτες και μεταφέρθηκε για ανάκριση.
Πάνω από 1.100 Παλαιστίνιοι νεκροί στη Δυτική Όχθη από τον Οκτώβριο του 2023Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο συνεχιζόμενης έντασης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου η βία έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
Η Δυτική Όχθη βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967. Στην περιοχή, εξαιρουμένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ, ζουν περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι.
Οι ισραηλινοί οικισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.
Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία βασίζεται στα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, 1.119 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από ισραηλινές δυνάμεις και εποίκους από τον Οκτώβριο του 2023.
Κατά την ίδια περίοδο, τουλάχιστον 51 Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή τους σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και Παλαιστινίων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα