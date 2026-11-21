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Η συμμορία Barrio 18 πίσω από τη δολοφονία πρώην εισαγγελέα μπροστά στο παιδί του στη Γουατεμάλα
Η συμμορία Barrio 18 πίσω από τη δολοφονία πρώην εισαγγελέα μπροστά στο παιδί του στη Γουατεμάλα
Δύο συλλήψεις για την εκτέλεση του 43χρονου, που κατήγγελλε σχέσεις πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων με το οργανωμένο έγκλημα
Στην ισχυρή συμμορία Barrio 18 αποδίδουν οι εισαγγελικές αρχές της Γουατεμάλας τη δολοφονία του 43χρονου δικηγόρου και πρώην εισαγγελέα Χουάν Φρανσίσκο Σολόρσανο Φόπα, ο οποίος είχε επανειλημμένα καταγγείλει διασυνδέσεις του οργανωμένου εγκλήματος με πολιτικούς και στελέχη του κρατικού μηχανισμού. Ο πρώην εισαγγελέας, που είχε ειδικευτεί σε υποθέσεις διαφθοράς, δολοφονήθηκε στις 17 Οκτωβρίου, μπροστά στο παιδί του, σε ποδοσφαιρικό γήπεδο στην πρωτεύουσα της χώρας, παρά την αστυνομική προστασία που διέθετε.
Η εισαγγελία ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/11) τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών, προσδιορίζοντας τη Barrio 18 ως την οργάνωση που βρίσκεται πίσω από τη φυσική αυτουργία της δολοφονίας, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση εκείνων που ενδεχομένως έδωσαν την εντολή.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι αρχές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα σχετικά με την ταυτότητα των ηθικών αυτουργών, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες, καθώς η έρευνα διεξάγεται υπό καθεστώς αυστηρής μυστικότητας.
Ο γενικός γραμματέας της εισαγγελίας, Έντουιν Τσαβαχάι, ανακοίνωσε ότι έχουν συλληφθεί δύο μέλη της Barrio 18, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται φυλακή υψίστης ασφαλείας στο νότιο τμήμα της Γουατεμάλας, όπου κρατείται ο Άλντο Οτσόα, γνωστός με το προσωνύμιο «El Lobo» («Ο Λύκος»), ο οποίος θεωρείται ηγέτης της Barrio 18.
Οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για ενδεχόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ συνεχίζουν να ερευνούν ποιοι ενδέχεται να οργάνωσαν ή να διέταξαν τη δολοφονία.
Η δολοφονία του, παρά τα μέτρα αστυνομικής προστασίας που είχαν ληφθεί, προκάλεσε έντονη αναστάτωση στη Γουατεμάλα και οδήγησε σε καθαιρέσεις υψηλόβαθμων στελεχών της αστυνομίας.
Το έγκλημα σημειώθηκε σε μια περίοδο αύξησης της εγκληματικότητας και πολιτικών εντάσεων στη χώρα, ενόψει των γενικών εκλογών του 2027.
Παρά τη σύλληψη των δύο υπόπτων, οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει τα κίνητρα της δολοφονίας ούτε έχουν προσδιορίσει ποιοι ενδέχεται να βρίσκονται πίσω από την εντολή για την εκτέλεση του πρώην εισαγγελέα.
Η εισαγγελία ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/11) τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών, προσδιορίζοντας τη Barrio 18 ως την οργάνωση που βρίσκεται πίσω από τη φυσική αυτουργία της δολοφονίας, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση εκείνων που ενδεχομένως έδωσαν την εντολή.
Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του πρώην εισαγγελέα«Η τρομοκρατική οργάνωση που είναι γνωστή με το όνομα Barrio 18 είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο γενικός εισαγγελέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Λούνα, παρουσιάζοντας την πρόοδο των ερευνών.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι αρχές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα σχετικά με την ταυτότητα των ηθικών αυτουργών, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες, καθώς η έρευνα διεξάγεται υπό καθεστώς αυστηρής μυστικότητας.
Ο γενικός γραμματέας της εισαγγελίας, Έντουιν Τσαβαχάι, ανακοίνωσε ότι έχουν συλληφθεί δύο μέλη της Barrio 18, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Έφοδοι σε φυλακές και έρευνες για τον αρχηγό της Barrio 18Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε δύο σωφρονιστικά καταστήματα, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της δολοφονίας.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται φυλακή υψίστης ασφαλείας στο νότιο τμήμα της Γουατεμάλας, όπου κρατείται ο Άλντο Οτσόα, γνωστός με το προσωνύμιο «El Lobo» («Ο Λύκος»), ο οποίος θεωρείται ηγέτης της Barrio 18.
Οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για ενδεχόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ συνεχίζουν να ερευνούν ποιοι ενδέχεται να οργάνωσαν ή να διέταξαν τη δολοφονία.
Κατήγγελλε δεσμούς πολιτικών και επιχειρηματιών με το οργανωμένο έγκλημαΟ Σολόρσανο Φόπα είχε ασχοληθεί ως εισαγγελέας με υποθέσεις διαφθοράς και είχε προχωρήσει σε δημόσιες καταγγελίες για σχέσεις στελεχών του κρατικού μηχανισμού, πολιτικών και επιχειρηματιών με τη Barrio 18.
Η δολοφονία του, παρά τα μέτρα αστυνομικής προστασίας που είχαν ληφθεί, προκάλεσε έντονη αναστάτωση στη Γουατεμάλα και οδήγησε σε καθαιρέσεις υψηλόβαθμων στελεχών της αστυνομίας.
Το έγκλημα σημειώθηκε σε μια περίοδο αύξησης της εγκληματικότητας και πολιτικών εντάσεων στη χώρα, ενόψει των γενικών εκλογών του 2027.
Παρά τη σύλληψη των δύο υπόπτων, οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει τα κίνητρα της δολοφονίας ούτε έχουν προσδιορίσει ποιοι ενδέχεται να βρίσκονται πίσω από την εντολή για την εκτέλεση του πρώην εισαγγελέα.
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