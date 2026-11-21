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Κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών προς αγρότες
Κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών προς αγρότες
Φόβοι για πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα ασφάλειας τροφίμων και ερευνών για ασθένειες ζώων – Άγνωστοι παραμένουν οι δράστες
Στόχος κυβερνοεπίθεσης έγινε το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), με χάκερ να παραβιάζουν μέσα στην εβδομάδα το ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση πληρωμών προς Αμερικανούς αγρότες. Η παραβίαση προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο οι δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση και σε άλλες, περισσότερο ευαίσθητες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων δεδομένα για την ασφάλεια των τροφίμων και επιστημονικές έρευνες σχετικά με ασθένειες που μεταδίδονται από τα ζώα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News την Παρασκευή (20/11), το οποίο επικαλείται δύο πρώην αξιωματούχους του υπουργείου με γνώση της υπόθεσης, η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε μέσα στις προηγούμενες ημέρες.
Οι δύο πηγές ανέφεραν ότι το υπουργείο ενημέρωσε τους εργαζομένους του για το περιστατικό την Πέμπτη (19/11), χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των δραστών ή την έκταση της παραβίασης.
Ωστόσο, οι δύο πρώην αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι το συγκεκριμένο σύστημα ενδέχεται να αποτελέσει δίοδο πρόσβασης για τους χάκερ σε άλλες βάσεις δεδομένων του υπουργείου, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες μεγαλύτερης ευαισθησίας.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται δεδομένα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και επιστημονικές έρευνες για ασθένειες που μεταδίδονται από ζώα.
Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες, με τις σχετικές επισημάνσεις να αφορούν τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από την παραβίαση του συστήματος πληρωμών.
Το Reuters απευθύνθηκε στην αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) ζητώντας σχόλιο για την υπόθεση.
Η υπηρεσία παρέπεμψε τα σχετικά ερωτήματα στο υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, το οποίο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για σχολιασμό.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η πλήρης έκταση της κυβερνοεπίθεσης, ούτε εάν οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News την Παρασκευή (20/11), το οποίο επικαλείται δύο πρώην αξιωματούχους του υπουργείου με γνώση της υπόθεσης, η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε μέσα στις προηγούμενες ημέρες.
Οι δύο πηγές ανέφεραν ότι το υπουργείο ενημέρωσε τους εργαζομένους του για το περιστατικό την Πέμπτη (19/11), χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των δραστών ή την έκταση της παραβίασης.
Ανησυχία για πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίεςΜέχρι στιγμής, η παραβίαση έχει εντοπιστεί στο σύστημα δεδομένων που χρησιμοποιείται για τις πληρωμές προς τους αγρότες.
Ωστόσο, οι δύο πρώην αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι το συγκεκριμένο σύστημα ενδέχεται να αποτελέσει δίοδο πρόσβασης για τους χάκερ σε άλλες βάσεις δεδομένων του υπουργείου, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες μεγαλύτερης ευαισθησίας.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται δεδομένα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και επιστημονικές έρευνες για ασθένειες που μεταδίδονται από ζώα.
Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες, με τις σχετικές επισημάνσεις να αφορούν τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από την παραβίαση του συστήματος πληρωμών.
Άγνωστο ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεσηΗ ταυτότητα των υπευθύνων της κυβερνοεπίθεσης παραμένει άγνωστη, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία που να συνδέουν την παραβίαση με συγκεκριμένη ομάδα χάκερ.
Το Reuters απευθύνθηκε στην αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) ζητώντας σχόλιο για την υπόθεση.
Η υπηρεσία παρέπεμψε τα σχετικά ερωτήματα στο υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, το οποίο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για σχολιασμό.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η πλήρης έκταση της κυβερνοεπίθεσης, ούτε εάν οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου.
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