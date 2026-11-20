Harry Kane got injured !! https://t.co/kqepQLtKsl — goalpostFC (@GoalpostFC) November 20, 2026

Ανησυχία επικρατεί στη Μπάγερν για την κατάσταση του Κέιν.Στο ματς της Μπάγερν με την Κολωνία στο Μόναχο το βράδυ της Παρασκευής, ο διεθνής φορ της ομάδας του Κομπανί χρειάστηκε ν’ αποχωρήσει αναγκαστικά στο 20ο λεπτό του ματς.Οι ενοχλήσεις που είχε στον αριστερό αστράγαλο κρίθηκαν τέτοιες που δεν έπρεπε να παρθεί ρίσκο κι έτσι ο Άγγλος σταρ αντικαταστάθηκε από τον Μπίσοφ.