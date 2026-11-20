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Σε αναμμένα κάρβουνα η Μπάγερν για τον Κέιν: Τραυματίστηκε και αποχώρησε από το ματς με την Κολωνία, δείτε βίντεο
Σε αναμμένα κάρβουνα η Μπάγερν για τον Κέιν: Τραυματίστηκε και αποχώρησε από το ματς με την Κολωνία, δείτε βίντεο
Ο Χάρι Κέιν με έντονες ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο αναγκάστηκε ν’ αποχωρήσει από το ματς της Μπάγερν με την Κολωνία το βράδυ της Παρασκευής
Ανησυχία επικρατεί στη Μπάγερν για την κατάσταση του Κέιν.
Στο ματς της Μπάγερν με την Κολωνία στο Μόναχο το βράδυ της Παρασκευής, ο διεθνής φορ της ομάδας του Κομπανί χρειάστηκε ν’ αποχωρήσει αναγκαστικά στο 20ο λεπτό του ματς.
Οι ενοχλήσεις που είχε στον αριστερό αστράγαλο κρίθηκαν τέτοιες που δεν έπρεπε να παρθεί ρίσκο κι έτσι ο Άγγλος σταρ αντικαταστάθηκε από τον Μπίσοφ.
Στο ματς της Μπάγερν με την Κολωνία στο Μόναχο το βράδυ της Παρασκευής, ο διεθνής φορ της ομάδας του Κομπανί χρειάστηκε ν’ αποχωρήσει αναγκαστικά στο 20ο λεπτό του ματς.
Οι ενοχλήσεις που είχε στον αριστερό αστράγαλο κρίθηκαν τέτοιες που δεν έπρεπε να παρθεί ρίσκο κι έτσι ο Άγγλος σταρ αντικαταστάθηκε από τον Μπίσοφ.
Harry Kane got injured !! https://t.co/kqepQLtKsl— goalpostFC (@GoalpostFC) November 20, 2026
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