Το AI αλλάζει τις απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας και κάνει το upskilling απαραίτητο για την εξέλιξη της καριέρας.
Εντοπίστηκε λέμβος με 47 μετανάστες νότια της Κρήτης, περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλοιο
Εντοπίστηκε λέμβος με 47 μετανάστες νότια της Κρήτης, περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλοιο
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, σε θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων
Λέμβος με 47 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές για την ασφαλή περισυλλογή τους.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), όταν εντοπίστηκε η λέμβος σε απόσταση 58 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Οι 47 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο συνέδραμε στην επιχείρηση.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στη νότια Κρήτη.
Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), όταν εντοπίστηκε η λέμβος σε απόσταση 58 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Οι 47 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο συνέδραμε στην επιχείρηση.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στη νότια Κρήτη.
Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα