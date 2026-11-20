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Ο Νίκος Μπουντούρης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Basketball Show», όπου μίλησε για τους «αιώνιους» του ελληνικού αθλητισμού, τη φετινή Euroleague την ενδεχόμενη συνεργασία με το ΝΒΑ και το αυριανό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη.«Ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει την ταυτότητά του. Πάντα στα παιχνίδια οι προπονητές προσπαθούν να κάνουν κάποια δίδυμα, δηλαδή παίκτες που ταιριάζουν μεταξύ τους.Το δύσκολο είναι να διαχειριστείς τους χαρακτήρες. Είναι νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα, είναι καινούρια ομάδα, δεν έχουν χρόνο προπόνησης, γι' αυτό χρειάζεται υπομονή» το σχόλιό του για τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφερόμενος στον Μουσταφά Φαλ είπε «Ο υγιής Φαλ μου αρέσει αγωνιστικά».«Το ότι ο Ομπράντοβιτς είναι τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή δεν είναι τυχαίο» η πρώτη του ατάκα του για τον προπονητή του «τριφυλλιού» για να συνεχίσει «Έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις, είναι οχυρωμένος στον Παναθηναϊκό.Πολύ σημαντικό που τρεις θρύλοι της ομάδας είναι στο πλευρό του».«Παίζεται μπάσκετ υψηλού επιπέδου στην Euroleague, ανάμεσα σε Euroleague και ΝΒΑ προτιμώ τη Euroleague» δήλωσε ο Νίκος Μπουντούρης σχολιάζοντας πως «θα ήταν ένας πολύ καλός συνδυασμός η συνεργασία Euroleague - NBA».«Ο Μοντέρο ήταν μία απίστευτη πολυτέλεια για τον Ολυμπιακό, πρόβλημα και πλήγμα η απουσία του» το σχόλιο για τον Γιάν Μοντέρο, ενώ για το ζήτημα που υπάρχει στους «ερυθρόλευκους» με τον Ντόρσεϊ είπε «Ο Ολυμπιακός έδειξε σταθερότητα και σοβαρότητα.Είναι λάθος του παίκτη που μιλάει στα social media για τη δουλειά του. Το να κυνηγάει μία ομάδα έναν παίκτη είναι λάθος, λάθος που δεν έχει κάνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος χειρίζεται άψογα το θέμα».«Ο Μπαρτζώκας θέλει να ελέγχει απόλυτα αυτό που γίνεται στο παρκέ» τόνισε για τον προπονητή των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδος.«Η Θεσσαλονίκη ζει αυτή τη στιγμή τρομερές στιγμές, όπως παλιά. Ο Άρης αυτή τη στιγμή δείχνει πιο δυνατός, πιο οργανωμένος. Με την απουσία του Όσμαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρήκασν το κίνητρο να αντιδράσουν και να δείξουν αθλητικό εγωισμό.