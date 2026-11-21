Με 205 ψήφους υπέρ και 110 κατά πέρασε η ρύθμιση που θεσπίζει τεκμήριο νόμιμης χρήσης όπλων – Στο Συνταγματικό Συμβούλιο προσφεύγει η Αριστερά





Η γαλλική Γερουσία, όπου κυριαρχεί η Δεξιά, ενέκρινε το νομοσχέδιο με 205 ψήφους υπέρ και 110 κατά, ολοκληρώνοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία, καθώς η Εθνοσυνέλευση είχε ήδη υπερψηφίσει το κείμενο τον Ιούλιο.







Τι αλλάζει στη χρήση όπλων από αστυνομικούς Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όταν αστυνομικοί και χωροφύλακες χρησιμοποιούν τα όπλα τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τεκμαίρεται ότι έχουν ενεργήσει εντός των περιπτώσεων που επιτρέπει ο νόμος, τηρώντας τις αρχές της απόλυτης αναγκαιότητας και της αυστηρής αναλογικότητας.



Το τεκμήριο αυτό δεν καταργεί τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης όπλων, αλλά μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αρχικά οι ενέργειες των αστυνομικών.







Υπουργός Εσωτερικών: «Τέλος στην αυτόματη κράτηση αστυνομικών» Υπερασπιζόμενος το νομοσχέδιο, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, δήλωσε την Πέμπτη (19/11) ότι στόχος είναι να σταματήσει η πρακτική της αυτόματης θέσης υπό κράτηση αστυνομικών ή χωροφυλάκων έπειτα από χρήση όπλου.



Ο Γάλλος υπουργός υποστήριξε ότι η νέα διάταξη προσφέρει την απαραίτητη νομική προστασία σε ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά υπό επικίνδυνες συνθήκες, χωρίς να τους παρέχει ανεξέλεγκτη δυνατότητα χρήσης ένοπλης βίας.



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Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν για «άδεια να σκοτώνουν» Στον αντίποδα, ακτιβιστές και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η νέα νομοθεσία μπορεί να λειτουργήσει ως «άδεια να σκοτώνουν», περιορίζοντας τη δυνατότητα απόδοσης ευθυνών για περιστατικά υπέρμετρης αστυνομικής βίας.



Η γαλλική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προειδοποιεί ότι το τεκμήριο νομιμότητας ενδέχεται να δημιουργήσει εμπόδια στη διερεύνηση αστυνομικών πυροβολισμών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οδηγών που δεν συμμορφώνονται με εντολές κατά τη διάρκεια ελέγχων ή όταν χρησιμοποιούνται όπλα σε επιχειρήσεις ελέγχου πλήθους κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.



Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι ήδη οι καταγγελίες για αστυνομική βία στη Γαλλία σπάνια καταλήγουν ενώπιον ποινικού δικαστηρίου και εκφράζουν φόβους ότι η νέα ρύθμιση θα καταστήσει ακόμη δυσκολότερη τη λογοδοσία.



Την οριστική έγκριση του γαλλικού Κοινοβουλίου έλαβε την Παρασκευή (20/11) νομοσχέδιο που ενισχύει τη νομική προστασία αστυνομικών και χωροφυλάκων όταν χρησιμοποιούν τα υπηρεσιακά τους όπλα , προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την Αριστερά και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η νέα ρύθμιση θεσπίζει τεκμήριο ότι τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο όταν κάνουν χρήση όπλων, με τους επικριτές της να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να δυσχεράνει τη διερεύνηση περιστατικών αστυνομικής βίας.Η γαλλική Γερουσία, όπου κυριαρχεί η Δεξιά, ενέκρινε το νομοσχέδιο με 205 ψήφους υπέρ και 110 κατά, ολοκληρώνοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία, καθώς η Εθνοσυνέλευση είχε ήδη υπερψηφίσει το κείμενο τον Ιούλιο.Η ρύθμιση υποστηρίχθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση, την Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν, καθώς και από δυνάμεις της Δεξιάς και του Κέντρου.Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όταν αστυνομικοί και χωροφύλακες χρησιμοποιούν τα όπλα τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τεκμαίρεται ότι έχουν ενεργήσει εντός των περιπτώσεων που επιτρέπει ο νόμος, τηρώντας τις αρχές της απόλυτης αναγκαιότητας και της αυστηρής αναλογικότητας.Το τεκμήριο αυτό δεν καταργεί τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης όπλων, αλλά μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αρχικά οι ενέργειες των αστυνομικών.Οι υποστηρικτές της ρύθμισης θεωρούν ότι είναι αναγκαία ώστε τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να μη βρίσκονται αυτομάτως αντιμέτωπα με υποψίες για δυσανάλογη χρήση βίας κάθε φορά που χρησιμοποιούν το υπηρεσιακό τους όπλο.Υπερασπιζόμενος το νομοσχέδιο, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, δήλωσε την Πέμπτη (19/11) ότι στόχος είναι να σταματήσει η πρακτική της αυτόματης θέσης υπό κράτηση αστυνομικών ή χωροφυλάκων έπειτα από χρήση όπλου.Ο Γάλλος υπουργός υποστήριξε ότι η νέα διάταξη προσφέρει την απαραίτητη νομική προστασία σε ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά υπό επικίνδυνες συνθήκες, χωρίς να τους παρέχει ανεξέλεγκτη δυνατότητα χρήσης ένοπλης βίας.Όπως διευκρίνισε, οι περιορισμοί που προβλέπει η γαλλική νομοθεσία για τη χρήση όπλων εξακολουθούν να ισχύουν, ενώ η ρύθμιση αποσκοπεί στην αποφυγή της εκ προοιμίου αμφισβήτησης των ενεργειών των αστυνομικών.Στον αντίποδα, ακτιβιστές και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η νέα νομοθεσία μπορεί να λειτουργήσει ως «άδεια να σκοτώνουν», περιορίζοντας τη δυνατότητα απόδοσης ευθυνών για περιστατικά υπέρμετρης αστυνομικής βίας.Η γαλλική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προειδοποιεί ότι το τεκμήριο νομιμότητας ενδέχεται να δημιουργήσει εμπόδια στη διερεύνηση αστυνομικών πυροβολισμών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οδηγών που δεν συμμορφώνονται με εντολές κατά τη διάρκεια ελέγχων ή όταν χρησιμοποιούνται όπλα σε επιχειρήσεις ελέγχου πλήθους κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι ήδη οι καταγγελίες για αστυνομική βία στη Γαλλία σπάνια καταλήγουν ενώπιον ποινικού δικαστηρίου και εκφράζουν φόβους ότι η νέα ρύθμιση θα καταστήσει ακόμη δυσκολότερη τη λογοδοσία.

Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα της αστυνομικής βίας βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, με αφορμή πρόσφατες διαδηλώσεις στις οποίες πρωτοστατούν φοιτητές.



Προσφυγή της Αριστεράς στο Συνταγματικό Συμβούλιο Η γαλλική Αριστερά ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Συνταγματικό Συμβούλιο, επιδιώκοντας να εμποδίσει την έναρξη ισχύος του νομοθετήματος.



Στη συζήτηση για τη λειτουργία των δυνάμεων ασφαλείας προστίθενται και τα στοιχεία έκθεσης που δημοσιοποίησε το 2025 η ανεξάρτητη γαλλική αρχή προστασίας δικαιωμάτων.



Σύμφωνα με τα ευρήματά της, νεαροί άνδρες που εκλαμβάνονται ως Άραβες, μαύροι ή βορειοαφρικανικής καταγωγής έχουν τετραπλάσια πιθανότητα να υποβληθούν σε αστυνομικό έλεγχο σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.



Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τη δημόσια συζήτηση για τις διακρίσεις στους αστυνομικούς ελέγχους και τη λογοδοσία των δυνάμεων ασφαλείας, την ώρα που η νέα νομοθεσία αναμένεται να εξεταστεί ως προς τη συνταγματικότητά της.