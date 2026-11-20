Στην Ευρώπη «κιτ επιβίωσης» 72 ωρών, στις ΗΠΑ σχέδιο «Fortress America»: Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για 90 μέρες χωρίς ρεύμα και ανεφοδιασμό, φόβοι για γενικό μπλακάουτ

Το πρόγραμμα «τρέχει» από τις 30 Σεπτεμβρίου - Στόχος, οι ένοπλες δυνάμεις να μπορούν να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους, ακόμη και αν σταματήσει να λειτουργεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης, διακοπούν οι μεταφορές καυσίμων ή πληγούν οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές