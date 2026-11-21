Bundesliga: «Γκέλα» της Μπάγερν με την Κολωνία (1-1) και διπλό πλήγμα με Κέιν και Ολίσε, δείτε τα γκολ
Bundesliga: «Γκέλα» της Μπάγερν με την Κολωνία (1-1) και διπλό πλήγμα με Κέιν και Ολίσε, δείτε τα γκολ
Οι δύο αστέρες των Βαυαρών αποχώρησαν τραυματίες, προκαλώντας ανησυχία ενόψει της αναμέτρησης με τη Λιλ στο Champions League
Όλα... στραβά κι ανάποδα πήγαν για την Μπάγερν Μονάχου στον αγώνα της με την Κολωνία στην "Allianz Arena", καθώς εκτός από την «γκέλα» της απέναντι στα «κριάρια» -έμεινε στο 1-1 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Bundesliga - «έχασε» με τραυματισμούς και τους Χάρι Κέιν και Μάικλ Ολίσε.
Στην επιστροφή του Βενσάν Κομπανί στον πάγκο των Βαυαρών μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που είχε, η Μπάγερν είδε την Κολωνία να προηγείται στο 12' με τον Μουρ, «παγώνοντας» το γήπεδο.
Στο 15' ήρθε ο τραυματισμός του Κέιν, ο οποίος προσπαθησε να βγει πρώτος στην μπάλα από πάσα του Ολίσε και δέχθηκε το τάκλιν του Γιόελ Σμιέντ, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον αριστερό αστράγαλό του.
Ο Κέιν έμεινε για λίγο στο έδαφος, σηκώθηκε κουτσαίνοντας και, αφού εξετάστηκε από το ιατρικό επιτελείο, αντικαταστάθηκε στο 20' από τον Τομ Μπίσοφ. Ο τελευταίος «σέρβιρε» το γκολ της ισοφάρισης στο 37' προς τον Μπράουν, όμως τρία λεπτά μετά (40') προέκυψε πρόβλημα και με τον Ολίσε.
Ο Γάλλος εξτρέμ δέχθηκε χτύπημα στο αριστερό πόδι από τον Τομ Κράους σε προσπάθειά του να εκτελέσει με βολέ. Παρότι επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο κι ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν βγήκε στο γήπεδο μετά την ανάπαυλα, με τον Τιμ Μπίντερ να παίρνει τη θέση του.
Το σκορ δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο με την Μπάγερν να χάνει δύο βαθμούς στην έδρα της και να βρίσκεται σε... αναμμένα κάρβουνα με τους δύο τραυματισμούς των αστεριών της, ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (25/11) με τη Λιλ για την 5η αγωνιστική του Champions League.
Και πλέον, εάν η Ντόρτμουντ περάσει με νίκη απ' την έδρα της Γκλάντμπαχ, θα έχει την ευκαιρία να πιάσει μόνη της θέση στο ρετιρέ της Bundesliga μετά από 10 αγωνιστικές.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 1-1 (37' Μπράουν - 12' Μουρ)
Λεβερκούζεν-Πάντερμπορν 21/11
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ 21/11
Στην επιστροφή του Βενσάν Κομπανί στον πάγκο των Βαυαρών μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που είχε, η Μπάγερν είδε την Κολωνία να προηγείται στο 12' με τον Μουρ, «παγώνοντας» το γήπεδο.
Στο 15' ήρθε ο τραυματισμός του Κέιν, ο οποίος προσπαθησε να βγει πρώτος στην μπάλα από πάσα του Ολίσε και δέχθηκε το τάκλιν του Γιόελ Σμιέντ, ο οποίος ήρθε σε επαφή με τον αριστερό αστράγαλό του.
Ο Κέιν έμεινε για λίγο στο έδαφος, σηκώθηκε κουτσαίνοντας και, αφού εξετάστηκε από το ιατρικό επιτελείο, αντικαταστάθηκε στο 20' από τον Τομ Μπίσοφ. Ο τελευταίος «σέρβιρε» το γκολ της ισοφάρισης στο 37' προς τον Μπράουν, όμως τρία λεπτά μετά (40') προέκυψε πρόβλημα και με τον Ολίσε.
Ο Γάλλος εξτρέμ δέχθηκε χτύπημα στο αριστερό πόδι από τον Τομ Κράους σε προσπάθειά του να εκτελέσει με βολέ. Παρότι επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο κι ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν βγήκε στο γήπεδο μετά την ανάπαυλα, με τον Τιμ Μπίντερ να παίρνει τη θέση του.
Το σκορ δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο με την Μπάγερν να χάνει δύο βαθμούς στην έδρα της και να βρίσκεται σε... αναμμένα κάρβουνα με τους δύο τραυματισμούς των αστεριών της, ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (25/11) με τη Λιλ για την 5η αγωνιστική του Champions League.
Και πλέον, εάν η Ντόρτμουντ περάσει με νίκη απ' την έδρα της Γκλάντμπαχ, θα έχει την ευκαιρία να πιάσει μόνη της θέση στο ρετιρέ της Bundesliga μετά από 10 αγωνιστικές.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 1-1 (37' Μπράουν - 12' Μουρ)
Λεβερκούζεν-Πάντερμπορν 21/11
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ 21/11
Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία 21/11
Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 21/11
Έλφερσμπεργκ-Φράιμπουργκ 21/11
Σάλκε-Στουτγκάρδη 21/11
Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 22/11
Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 22/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 22 -10αγ.
Ντόρτμουντ 21
Φράιμπουργκ 19
Λειψία 18
Λεβερκούζεν 16
Βέρντερ Βρέμης 15
Έλφερσμπεργκ 13
Στουτγκάρδη 12
Χοφενχάιμ 12
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 12
Αμβούργο 12
Μάιντς 10
Πάντερμπορν 10
Κολωνία 10 -10αγ.
Άουγκσμπουργκ 9
Ουνιόν Βερολίνου 7
Σάλκε 6
Γκλάντμπαχ 4
Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ 21/11
Έλφερσμπεργκ-Φράιμπουργκ 21/11
Σάλκε-Στουτγκάρδη 21/11
Άουγκσμπουργκ-Μάιντς 22/11
Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 22/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 22 -10αγ.
Ντόρτμουντ 21
Φράιμπουργκ 19
Λειψία 18
Λεβερκούζεν 16
Βέρντερ Βρέμης 15
Έλφερσμπεργκ 13
Στουτγκάρδη 12
Χοφενχάιμ 12
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 12
Αμβούργο 12
Μάιντς 10
Πάντερμπορν 10
Κολωνία 10 -10αγ.
Άουγκσμπουργκ 9
Ουνιόν Βερολίνου 7
Σάλκε 6
Γκλάντμπαχ 4
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα