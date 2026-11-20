Φαν Ντάικ για το ενδεχόμενο να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ: «Δεν έχω ιδέα, ό,τι και να γίνει ήταν απίστευτο ταξίδι»

Η επόμενη ημέρα του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αποτελεί ακόμη ερωτηματικό, καθώς ο αμυντικός της Λίβερπουλ δεν έχει καταλήξει στο αν θα συνεχίσει την καριέρα του στους «Reds» μετά το καλοκαίρι του 2027