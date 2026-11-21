Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή Χουνίν, σε βάθος 129 χιλιομέτρων – Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή ζημιές





Σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού (IGP), ο σεισμός καταγράφηκε στις 19:09 τοπική ώρα της Παρασκευής (02:09 του Σαββάτου 21/11, ώρα Ελλάδας), με το επίκεντρό του να εντοπίζεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν.







Αναστάτωση στη Λίμα, κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του Περού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Λίμα και της γειτονικής περιοχής Καγιάο.







Σύμφωνα με το Reuters, κάτοικοι της Λίμα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους, καθώς η ισχυρή δόνηση προκάλεσε ανησυχία.



Ο επικεφαλής του Γεωφυσικού Ινστιτούτου του Περού, Ερνάντο Ταβέρα, εξήγησε ότι το σημαντικό εστιακό βάθος του σεισμού συνέβαλε στο να γίνει αισθητός σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.



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Αναφορές ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Κολομβία Δημοσιεύματα από την Κολομβία αναφέρουν ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της χώρας, ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά.



Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές, ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί σε κτίρια και ορισμένοι πολίτες τα εκκένωσαν προληπτικά.



Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/11) στο κεντρικό Περού , προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η πρωτεύουσα Λίμα . Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην Κολομβία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.Σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού (IGP), ο σεισμός καταγράφηκε στις 19:09 τοπική ώρα της Παρασκευής (02:09 του Σαββάτου 21/11, ώρα Ελλάδας), με το επίκεντρό του να εντοπίζεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν.Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 129 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση της δόνησης στην περιοχή Χουνίν έφτασε τον βαθμό V της τροποποιημένης κλίμακας Μερκάλι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του Περού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Λίμα και της γειτονικής περιοχής Καγιάο.Σύμφωνα με το Reuters, κάτοικοι της Λίμα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους, καθώς η ισχυρή δόνηση προκάλεσε ανησυχία.Ο επικεφαλής του Γεωφυσικού Ινστιτούτου του Περού, Ερνάντο Ταβέρα, εξήγησε ότι το σημαντικό εστιακό βάθος του σεισμού συνέβαλε στο να γίνει αισθητός σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.Δημοσιεύματα από την Κολομβία αναφέρουν ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της χώρας, ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά.Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές, ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί σε κτίρια και ορισμένοι πολίτες τα εκκένωσαν προληπτικά.





Ορισμένα αρχικά δημοσιεύματα ανέφεραν μέγεθος 6,9 βαθμών, ωστόσο το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού προσδιόρισε επισήμως τη δόνηση στους 6,7 βαθμούς.



Οι αναφορές για την αισθητότητα του σεισμού στην Κολομβία δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο σύνολό τους.



Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές



Η περουβιανή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (INDECI) ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχαν καταγραφεί ανθρώπινες απώλειες ή υλικές ζημιές από τη δόνηση.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση στις περιοχές που επηρεάστηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν υπάρξει επιπτώσεις από τον σεισμό.