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Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στο Περού, αναφορές ότι έγινε αισθητός έως την Κολομβία, δείτε βίντεο
Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή Χουνίν, σε βάθος 129 χιλιομέτρων – Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή ζημιές
Σύμφωνα με το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού (IGP), ο σεισμός καταγράφηκε στις 19:09 τοπική ώρα της Παρασκευής (02:09 του Σαββάτου 21/11, ώρα Ελλάδας), με το επίκεντρό του να εντοπίζεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν.
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 129 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση της δόνησης στην περιοχή Χουνίν έφτασε τον βαθμό V της τροποποιημένης κλίμακας Μερκάλι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
Αναστάτωση στη Λίμα, κάτοικοι βγήκαν στους δρόμουςΗ σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του Περού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Λίμα και της γειτονικής περιοχής Καγιάο.
🚨Peru earthquake triggers alarms in #Bogotá buildings; evacuations begin in buildings in the north of the city#Peru #Earthquake— ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) November 21, 2026
📹@Ingeamanda https://t.co/Qth9itbDGX pic.twitter.com/D8lW7dMq6d
Σύμφωνα με το Reuters, κάτοικοι της Λίμα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους, καθώς η ισχυρή δόνηση προκάλεσε ανησυχία.
Ο επικεφαλής του Γεωφυσικού Ινστιτούτου του Περού, Ερνάντο Ταβέρα, εξήγησε ότι το σημαντικό εστιακό βάθος του σεισμού συνέβαλε στο να γίνει αισθητός σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.
News anchor continues reporting unbothered as a magnitude 6.7 earthquake strikes central Peru. pic.twitter.com/1INJIY1k8a— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 21, 2026
Αναφορές ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στην ΚολομβίαΔημοσιεύματα από την Κολομβία αναφέρουν ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της χώρας, ακόμη και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά.
Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές, ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί σε κτίρια και ορισμένοι πολίτες τα εκκένωσαν προληπτικά.
🚨 Reportan fuerte temblor de magnitud 6,9 en Perú que se sintió en Bogotá y varias zonas de Colombia en la noche de este viernes 20 de noviembre.— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 21, 2026
En distintos sectores de la capital del país se activaron las alarmas de los edificios y varios ciudadanos evacuaron.
Imágenes👇… pic.twitter.com/VDj9UCb0ml
Ορισμένα αρχικά δημοσιεύματα ανέφεραν μέγεθος 6,9 βαθμών, ωστόσο το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού προσδιόρισε επισήμως τη δόνηση στους 6,7 βαθμούς.
Οι αναφορές για την αισθητότητα του σεισμού στην Κολομβία δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο σύνολό τους.
Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές
Η περουβιανή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (INDECI) ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχαν καταγραφεί ανθρώπινες απώλειες ή υλικές ζημιές από τη δόνηση.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση στις περιοχές που επηρεάστηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν υπάρξει επιπτώσεις από τον σεισμό.
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