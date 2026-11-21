«Είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη»: Ο Στόιτσκοφ αποθέωσε τον Βεζένκοφ στη SUNEL Arena μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ, δείτε βίντεο
«Είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη»: Ο Στόιτσκοφ αποθέωσε τον Βεζένκοφ στη SUNEL Arena μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ, δείτε βίντεο
Ο θρύλος του βουλγαρικού ποδοσφαίρου αγκάλιασε θερμά τον συμπατριώτη του και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις επιδόσεις του
Μια ξεχωριστή συνάντηση ανάμεσα σε δύο από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του βουλγαρικού αθλητισμού πραγματοποιήθηκε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-76, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Χρίστο Στόιτσκοφ βρέθηκε στις εξέδρες της SUNEL Arena και, μετά το τέλος της αναμέτρησης, έσπευσε να αγκαλιάσει τον Σάσα Βεζένκοφ, τον οποίο στη συνέχεια αποθέωσε, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη.
Ο παλαίμαχος άσος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Βουλγαρίας, που θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της χώρας του, παρακολούθησε από κοντά την επικράτηση των «ερυθρόλευκων» και είχε την ευκαιρία να συγχαρεί προσωπικά τον συμπατριώτη του.
Ο Βεζένκοφ πραγματοποίησε ακόμη μία θετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 25 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα συμμετοχής, συμβάλλοντας στη σημαντική νίκη του Ολυμπιακού.
Στη συνέχεια, ο θρύλος της Μπαρτσελόνα μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον συμπατριώτη του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τις επιδόσεις και την πορεία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
«Ο Σάσα είναι ξεχωριστός παίκτης για εμένα και τη χώρα μου. Είναι MVP, ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Είναι φανταστικός, είναι ο καλύτερος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στόιτσκοφ μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα λόγια του επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά την εκτίμηση που τρέφει για τον Βεζένκοφ, τον οποίο έχει αποθεώσει και στο παρελθόν για τις επιτυχίες του με τον Ολυμπιακό.
Ο παλαίμαχος άσος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Βουλγαρίας, που θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της χώρας του, παρακολούθησε από κοντά την επικράτηση των «ερυθρόλευκων» και είχε την ευκαιρία να συγχαρεί προσωπικά τον συμπατριώτη του.
Ο Βεζένκοφ πραγματοποίησε ακόμη μία θετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 25 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα συμμετοχής, συμβάλλοντας στη σημαντική νίκη του Ολυμπιακού.
Η θερμή αγκαλιά και η αποθέωση του ΒεζένκοφΑμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Στόιτσκοφ πλησίασε τον Βεζένκοφ και οι δύο Βούλγαροι αγκαλιάστηκαν, ανταλλάσσοντας θερμά λόγια.
Στη συνέχεια, ο θρύλος της Μπαρτσελόνα μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον συμπατριώτη του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τις επιδόσεις και την πορεία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
«Ο Σάσα είναι ξεχωριστός παίκτης για εμένα και τη χώρα μου. Είναι MVP, ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Είναι φανταστικός, είναι ο καλύτερος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στόιτσκοφ μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
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Τα λόγια του επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά την εκτίμηση που τρέφει για τον Βεζένκοφ, τον οποίο έχει αποθεώσει και στο παρελθόν για τις επιτυχίες του με τον Ολυμπιακό.
Η προηγούμενη συνάντησή τους στη ΣόφιαΔεν ήταν η πρώτη φορά που οι δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι του βουλγαρικού αθλητισμού συναντήθηκαν.
Οι δύο αθλητές είχαν βρεθεί και στην Arena 8888 της Σόφιας, η οποία αποτελεί έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ, σε μια συνάντηση που είχε καταγραφεί δημοσίως.
Στον ίδιο χώρο υπάρχουν επίσης απεικονίσεις των δύο προσωπικοτήτων του βουλγαρικού αθλητισμού, που έχουν διακριθεί σε διαφορετικές εποχές και αθλήματα.
Η σχέση αμοιβαίου σεβασμού είχε αποτυπωθεί και παλαιότερα, όταν ο Βεζένκοφ είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της Euroleague και ο Στόιτσκοφ του είχε στείλει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό συγχαρητήριο μήνυμα.
Το παλαιότερο μήνυμα του Στόιτσκοφ: «Έκανες ένα ολόκληρο έθνος να σταθεί στα πόδια του»Με αφορμή τη βράβευση του Βεζένκοφ, ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα είχε εκφράσει δημόσια την υπερηφάνειά του για τον συμπατριώτη του, καλώντας τον παράλληλα να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης με τον Ολυμπιακό.
«Τι στιγμή για τη Βουλγαρία. Έκανες ένα ολόκληρο έθνος να σταθεί στα πόδια του. Να θυμάσαι αυτό: Έχεις γράψει το όνομά σου, στην ιστορία. Η Βουλγαρία είναι περήφανη και εγώ είμαι πολύ περήφανος. Τώρα σε εσένα και τους συμπαίκτες σου, πηγαίνετε να πάρετε τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Το αξίζεις, είσαι ο καλύτερος. Σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τι εκπληκτική εμπειρία. Με εκτίμηση, Χρίστο Στόιτσκοφ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.
Λίγους μήνες μετά από εκείνο το μήνυμα, ο Στόιτσκοφ ταξίδεψε στην Ελλάδα και συνάντησε ξανά τον Βεζένκοφ, ο οποίος στο μεταξύ είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης, αυτή τη φορά μετά από μια ακόμη σημαντική νίκη του Ολυμπιακού.
Η θερμή αγκαλιά τους και οι νέες δηλώσεις του Στόιτσκοφ αποτέλεσαν μία από τις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς στη SUNEL Arena, επιβεβαιώνοντας τον αμοιβαίο σεβασμό που συνδέει τις δύο προσωπικότητες του βουλγαρικού αθλητισμού.
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