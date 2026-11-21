Η προηγούμενη συνάντησή τους στη Σόφια

Το παλαιότερο μήνυμα του Στόιτσκοφ: «Έκανες ένα ολόκληρο έθνος να σταθεί στα πόδια του»

Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δύο σπουδαίοι εκπρόσωποι του βουλγαρικού αθλητισμού συναντήθηκαν.Οι δύο αθλητές είχαν βρεθεί και στην Arena 8888 της Σόφιας, η οποία αποτελεί έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ, σε μια συνάντηση που είχε καταγραφεί δημοσίως.Στον ίδιο χώρο υπάρχουν επίσης απεικονίσεις των δύο προσωπικοτήτων του βουλγαρικού αθλητισμού, που έχουν διακριθεί σε διαφορετικές εποχές και αθλήματα.Η σχέση αμοιβαίου σεβασμού είχε αποτυπωθεί και παλαιότερα, όταν ο Βεζένκοφ είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της Euroleague και ο Στόιτσκοφ του είχε στείλει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό συγχαρητήριο μήνυμα.Με αφορμή τη βράβευση του Βεζένκοφ, ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα είχε εκφράσει δημόσια την υπερηφάνειά του για τον συμπατριώτη του, καλώντας τον παράλληλα να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης με τον Ολυμπιακό.«Τι στιγμή για τη Βουλγαρία. Έκανες ένα ολόκληρο έθνος να σταθεί στα πόδια του. Να θυμάσαι αυτό: Έχεις γράψει το όνομά σου, στην ιστορία. Η Βουλγαρία είναι περήφανη και εγώ είμαι πολύ περήφανος. Τώρα σε εσένα και τους συμπαίκτες σου, πηγαίνετε να πάρετε τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Το αξίζεις, είσαι ο καλύτερος. Σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τι εκπληκτική εμπειρία. Με εκτίμηση, Χρίστο Στόιτσκοφ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.Λίγους μήνες μετά από εκείνο το μήνυμα, ο Στόιτσκοφ ταξίδεψε στην Ελλάδα και συνάντησε ξανά τον Βεζένκοφ, ο οποίος στο μεταξύ είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης, αυτή τη φορά μετά από μια ακόμη σημαντική νίκη του Ολυμπιακού.Η θερμή αγκαλιά τους και οι νέες δηλώσεις του Στόιτσκοφ αποτέλεσαν μία από τις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς στη SUNEL Arena, επιβεβαιώνοντας τον αμοιβαίο σεβασμό που συνδέει τις δύο προσωπικότητες του βουλγαρικού αθλητισμού.