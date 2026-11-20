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Ο Ποτσετίνο βρισκόταν στο Καμπ Νου όταν η Γιουνάιτεντ έκανε την ανατροπή του αιώνα στον τελικό του Champions League με τη Μπάγερν
Ο Αργεντινός τεχνικός ήταν από τότε οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θαύμαζε όσο κανένας τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, τώρα καλείται να βάλει τους «κόκκινους διαβόλους» στον ίσιο δρόμο
Τον νέο προπονητή των «κόκκινων διαβόλων» τον συνδέει ένας πολύ δυνατός δεσμός με τη Γιουνάιτεντ, αφού βρισκόταν στο γήπεδο το 1999, στο Καμπ Νου όταν η ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ανέτρεψε τον τελικό του Champions League κόντρα στη Μπάγερν και πήρε το τρόπαιο.
Ο Αργεντινός, τότε αγωνιζόταν στην Εσπανιόλ και είχε πάει να δει την αγαπημένη του ομάδα. Μάλιστα στην αυτοβιογραφία του είχε αναφέρει ότι ήταν παρόν και ο Σερ Άλεξ ήταν ο άνθρωπος που θαυμάζει παραπάνω από όλους.
🔴Pochettino revealed that he supported Manchester United in the legendary 1999 Champions League final against Bayern Munich! The Argentine was at the Camp Nou in Barcelona alongside goalkeeper coach Toni Jiménez, cheering on United. He also praised Sir Alex Ferguson and the players who made that team legendary. #MUFC #Pochettino #UCL 🔗 https://t.co/wrDRDtDkKM— Vlad Polivoda (@vlad_britball) November 19, 2026
Μάλιστα οι άνθρωποι της Τότεναμ, την οποία προπονούσε τότε, τον είχαν προτρέψει να μην κάνει τόσες αναφορές σε αυτόν γιατί μπορεί να ενοχληθούν οι οπαδοί των Spurs. Ο Ποτσετίνο αρνήθηκε κατηγορηματικά.
🔙 Pochettino: “1999 Şampiyonlar Ligi Finali’nde Camp Nou’da kalabalığın arasında ben de vardım. Maçı tarafsız izledim ama Solskjaer’in golünde deli gibi bağırmıştım.” https://t.co/Mu9CpmFlyZ— L'Europe (@leuropefootball) November 15, 2026
Ήρθε η ώρα ο Αργεντινός να κάνει τη Γιουνάιτεντ ξανά μεγάλη, έτσι όπως ανέφερε ο ίδιος στην πρώτη του συνέντευξη ως μέλος της ομάδας.
Πάνω από όλα ζήτησε χρόνο από τον κόσμο και θα δουν την ομάδα που αγαπούν ξανά στην κορυφή.
🚨🚨🎙️| Mauricio Pochettino on the 1999 Champions League Final: “I was in Barcelona for that final. That was an iconic final. Toni Jimenez [was there] too. We were shouting for Manchester United from there. I was so excited to see Manchester United. https://t.co/2YEHmhN3li— Escobar Mublex15 (@Escobar_Mublex) November 19, 2026
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