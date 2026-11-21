Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 100-103: Μεγάλο διπλό στην παράταση

Παρτιζάν – Μπεσίκτας 91-87: Ο Κάρλικ Τζόουνς έκρινε τη μάχη στην παράταση

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 107-81: Επιθετικό ξέσπασμα στην Κωνσταντινούπολη

Όλα τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής (19-20/11/2026)

Η επόμενη αγωνιστική (14η)

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με διαρκείς εναλλαγές στο προβάδισμα, ο Ερυθρός Αστέρας (ρεκόρ 8-5) επικράτησε με 103-100 της Μπαρτσελόνα (ρεκόρ 8-5) στην παράταση (85-85κ.α.), για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Καταλανοί προηγήθηκαν ακόμη και με 14 πόντους (29-15), αλλά οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν, πήραν τα ηνία και έφτασαν στο +8. Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε και έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο με «ήρωα» τον Μπαλτσερόφσκι.Στην παράταση οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν. Ο Κολόκο σταμάτησε τον Ρόμπινσον στην κρίσιμη τελευταία επίθεση, ενώ ο Κάρτερ με βολές διαμόρφωσε το τελικό σκορ, βοηθώντας τους Σέρβους να αναρριχηθούν στην έκτη θέση της κατάταξης. Ο Αμερικανός ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 29 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 23-15, 40-44, 66-68, 85-85κ.α., 100-103 παρ.Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Παρτιζάν επικράτησε με 91-87 της Μπεσίκτας στην παράταση (77-77κ.α.), με τον Κάρλικ Τζόουνς να υπογράφει τη νίκη των Σέρβων. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ από το ξεκίνημα, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται ισόπαλο (41-41) και τους γηπεδούχους να προηγούνται με 63-59 στο τέλος της τρίτης περιόδου.Η Μπεσίκτας επέστρεψε και ο Τζέφρις ισοφάρισε σε 77-77, 12,1 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οδηγώντας το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο. Εκεί, ο Τζόουνς πέτυχε πέντε διαδοχικούς πόντους και χάρισε τη νίκη στην Παρτιζάν, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-6. Στο 6-7 υποχώρησε η Μπεσίκτας.Τα δεκάλεπτα: 20-22, 41-41, 63-59, 77-77κ.α., 91-87παρ.Με εντυπωσιακή επιθετική εμφάνιση, η Αναντολού Εφές (ρεκόρ 6-7) επικράτησε με 107-81 της Βιλερμπάν (ρεκόρ 4-9) στην Κωνσταντινούπολη, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε πρωταγωνιστές τους Στράζελ και Λόιντ, οι οποίοι σημείωσαν από 20 πόντους, ενώ συνολικά ευστόχησε σε 15 τρίποντα (15/30). Οι Τούρκοι είχαν τον έλεγχο από την εκκίνηση, προηγήθηκαν με 54-41 στο ημίχρονο και εκτόξευσαν τη διαφορά στο +19 (85-66) στο τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Πάτι Μιλς (15π.) και ο Φότζο-Ντάντα (16π.) ξεχώρισαν για τη Βιλερμπάν, που γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα της.Τα δεκάλεπτα: 25-17, 54-41, 85-66, 107-81Πέμπτη, 19 ΝοεμβρίουΖάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 72-87Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 74-80Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 78-70Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 100-81Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 92-87Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-96Παρασκευή, 20 ΝοεμβρίουΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-76Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 107-81Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 100-103 -παρ. (85-85κ.α.)Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 91-87 -παρ. (77-77κ.α.)Βαλένθια 10-3ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-3ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9-4Ντουμπάι 9-4Φενέρμπαχτσε 8-5Ερυθρός Αστέρας 8-5Μπαρτσελόνα 8-5Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5Ρεάλ Μαδρίτης 7-6Παρί 7-6Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6Παρτιζάν 7-6Μπεσίκτας 6-7Αναντολού Εφές 6-7Βίρτους Μπολόνια 5-8Βιλερμπάν 4-9Μπάγερν Μονάχου 4-9Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10Αρμάνι Μιλάνο 3-10Μπασκόνια 1-12Τρίτη (24/11)19:00 Μπεσίκτας – Παρί20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο22:00 Μπαρτσελόνα – ΦενέρμπαχτσεΤετάρτη (25/11):18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας