Euroleague: Ο Ολυμπιακός πάτησε κορυφή με θρίαμβο επί της Ρεάλ, διπλά παράτασης για Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν, δείτε βίντεο
Euroleague: Ο Ολυμπιακός πάτησε κορυφή με θρίαμβο επί της Ρεάλ, διπλά παράτασης για Ερυθρό Αστέρα και Παρτιζάν, δείτε βίντεο
Οι «ερυθρόλευκοι» διέλυσαν τη Ρεάλ με 92-76, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε την Μπαρτσελόνα, η Παρτιζάν την Μπεσίκτας και η Εφές τη Βιλερμπάν
Στην κορυφή της Euroleague, μαζί με τη Βαλένθια, διατηρήθηκε ο Ολυμπιακός, μετά την επιβλητική νίκη του με 92-76 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, για τη 13η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Σε μια βραδιά με δύο αναμετρήσεις που κρίθηκαν στην παράταση, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε εκτός έδρας της Μπαρτσελόνα με 103-100 (85-85 κ.α.), ενώ η Παρτιζάν λύγισε την Μπεσίκτας με 91-87 (77-77 κ.α.).
Στο τέταρτο παιχνίδι της Παρασκευής (20/11), η Αναντολού Εφές συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 107-81, επιστρέφοντας στις νίκες. Ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια μοιράζονται την πρώτη θέση με ρεκόρ 10-3, ενώ ακολουθούν Παναθηναϊκός και Ντουμπάι με 9-4.
«Είστε η καλύτερη ομάδα της Euroleague. Μπορείτε να νικήσετε τη Ρεάλ Μαδρίτης» είχε πει στους παίκτες του ο Γιώργος Μπαρτζώκας στ’ αποδυτήρια, αμέσως μετά τη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ την περασμένη εβδομάδα. Κι εκείνοι φρόντισαν να τον βγάλουν αληθινό, συντρίβοντας την περσινή φιναλίστ και αντίπαλό τους στον τελικό του Τ-Center τον περασμένο Μάιο, Ρεάλ Μαδρίτης, με 92-76, για την 13η αγωνιστική της Euroleague.
Το επιμέρους σκορ 31-19 στη 2η περίοδο, όταν οι Ντόντα Χολ, Εμπάι Εντζάι και Εβάν Φουρνιέ βγήκαν μπροστά... έριξε νωρίς στο... καναβάτσο τη «βασίλισσα», με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να μην βρίσκει... αντίδοτο απέναντι στην άμυνα του Ολυμπιακού, όσες αλλαγές κι αν έκανε. Ουσιαστικά, η «μάχη» είχε ολοκληρωθεί από το ημίχρονο (50-33), με το δεύτερο μέρος να είναι τυπική διαδικασία και τον κόσμο του Ολυμπιακού να... παραληρεί στις κερκίδες της SUNEL Arena, με το απίστευτο θέαμα που πρόσφεραν στους φιλάθλους τους οι πρωταγωνιστές.
Οι ασίστ, 28 του Ολυμπιακού έναντι 19 της Ρεάλ Μαδρίτης (εν τη απουσία του Φακούντο Καμπάτσο), αποτυπώνουν την ομαδική δουλειά που έκαναν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η άμυνα των «ερυθρόλευκων» είχε υποχρεώσει σε 7 λάθη ήδη από τα πρώτα τρία λεπτά τους Ισπανούς (17 συνολικά στο ματς).
ΜVP του Ολυμπιακού σ’ αυτήν την 10η νίκη (10-3) που τον διατηρεί στο «ρετιρέ», όπου βρίσκεται και η Βαλένθια, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Τζόουνς έκανε την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ να μην φανεί. Ο Εβάν Φουρνιέ είχε 17 πόντους με 3/6 τρίποντα και 5 ασίστ. Ο Βεζένκοφ έδωσε στον Ολυμπιακό 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Χολ 11 πόντους, ο Ουόρντ είχε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μοίρασε 6 ασίστ και 5 ο Κόρι Τζόσεφ.
Η Ρεάλ Μαδρίτης είδε την κορυφή ν’ απομακρύνεται ακόμη περισσότερο, υποχωρώντας στο 7-6. Από τους Μαδριλένους, ο Τεό Μαλεντόν είχε 17 πόντους και 7 ασίστ, ενώ double double σημείωσε ο Ντέιμιεν Τζόουνς με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ... παίζοντας και για τον Έντι Ταβάρες που έμεινε στους 2 πόντους σε 14:51΄΄ συμμετοχής.
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 50-33, 73-52, 92-76
Σε μια βραδιά με δύο αναμετρήσεις που κρίθηκαν στην παράταση, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε εκτός έδρας της Μπαρτσελόνα με 103-100 (85-85 κ.α.), ενώ η Παρτιζάν λύγισε την Μπεσίκτας με 91-87 (77-77 κ.α.).
Στο τέταρτο παιχνίδι της Παρασκευής (20/11), η Αναντολού Εφές συνέτριψε τη Βιλερμπάν με 107-81, επιστρέφοντας στις νίκες. Ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια μοιράζονται την πρώτη θέση με ρεκόρ 10-3, ενώ ακολουθούν Παναθηναϊκός και Ντουμπάι με 9-4.
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-76: Ερυθρόλευκος θρίαμβος και παραμονή στην κορυφή
«Είστε η καλύτερη ομάδα της Euroleague. Μπορείτε να νικήσετε τη Ρεάλ Μαδρίτης» είχε πει στους παίκτες του ο Γιώργος Μπαρτζώκας στ’ αποδυτήρια, αμέσως μετά τη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ την περασμένη εβδομάδα. Κι εκείνοι φρόντισαν να τον βγάλουν αληθινό, συντρίβοντας την περσινή φιναλίστ και αντίπαλό τους στον τελικό του Τ-Center τον περασμένο Μάιο, Ρεάλ Μαδρίτης, με 92-76, για την 13η αγωνιστική της Euroleague.
Το επιμέρους σκορ 31-19 στη 2η περίοδο, όταν οι Ντόντα Χολ, Εμπάι Εντζάι και Εβάν Φουρνιέ βγήκαν μπροστά... έριξε νωρίς στο... καναβάτσο τη «βασίλισσα», με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να μην βρίσκει... αντίδοτο απέναντι στην άμυνα του Ολυμπιακού, όσες αλλαγές κι αν έκανε. Ουσιαστικά, η «μάχη» είχε ολοκληρωθεί από το ημίχρονο (50-33), με το δεύτερο μέρος να είναι τυπική διαδικασία και τον κόσμο του Ολυμπιακού να... παραληρεί στις κερκίδες της SUNEL Arena, με το απίστευτο θέαμα που πρόσφεραν στους φιλάθλους τους οι πρωταγωνιστές.
Οι ασίστ, 28 του Ολυμπιακού έναντι 19 της Ρεάλ Μαδρίτης (εν τη απουσία του Φακούντο Καμπάτσο), αποτυπώνουν την ομαδική δουλειά που έκαναν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η άμυνα των «ερυθρόλευκων» είχε υποχρεώσει σε 7 λάθη ήδη από τα πρώτα τρία λεπτά τους Ισπανούς (17 συνολικά στο ματς).
ΜVP του Ολυμπιακού σ’ αυτήν την 10η νίκη (10-3) που τον διατηρεί στο «ρετιρέ», όπου βρίσκεται και η Βαλένθια, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Τζόουνς έκανε την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ να μην φανεί. Ο Εβάν Φουρνιέ είχε 17 πόντους με 3/6 τρίποντα και 5 ασίστ. Ο Βεζένκοφ έδωσε στον Ολυμπιακό 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Χολ 11 πόντους, ο Ουόρντ είχε 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μοίρασε 6 ασίστ και 5 ο Κόρι Τζόσεφ.
Η Ρεάλ Μαδρίτης είδε την κορυφή ν’ απομακρύνεται ακόμη περισσότερο, υποχωρώντας στο 7-6. Από τους Μαδριλένους, ο Τεό Μαλεντόν είχε 17 πόντους και 7 ασίστ, ενώ double double σημείωσε ο Ντέιμιεν Τζόουνς με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ... παίζοντας και για τον Έντι Ταβάρες που έμεινε στους 2 πόντους σε 14:51΄΄ συμμετοχής.
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 50-33, 73-52, 92-76
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 100-103: Μεγάλο διπλό στην παράταση
Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με διαρκείς εναλλαγές στο προβάδισμα, ο Ερυθρός Αστέρας (ρεκόρ 8-5) επικράτησε με 103-100 της Μπαρτσελόνα (ρεκόρ 8-5) στην παράταση (85-85κ.α.), για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Οι Καταλανοί προηγήθηκαν ακόμη και με 14 πόντους (29-15), αλλά οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν, πήραν τα ηνία και έφτασαν στο +8. Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε και έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο με «ήρωα» τον Μπαλτσερόφσκι.
Στην παράταση οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν. Ο Κολόκο σταμάτησε τον Ρόμπινσον στην κρίσιμη τελευταία επίθεση, ενώ ο Κάρτερ με βολές διαμόρφωσε το τελικό σκορ, βοηθώντας τους Σέρβους να αναρριχηθούν στην έκτη θέση της κατάταξης. Ο Αμερικανός ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 29 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 23-15, 40-44, 66-68, 85-85κ.α., 100-103 παρ.
Παρτιζάν – Μπεσίκτας 91-87: Ο Κάρλικ Τζόουνς έκρινε τη μάχη στην παράταση
Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Παρτιζάν επικράτησε με 91-87 της Μπεσίκτας στην παράταση (77-77κ.α.), με τον Κάρλικ Τζόουνς να υπογράφει τη νίκη των Σέρβων. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ από το ξεκίνημα, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται ισόπαλο (41-41) και τους γηπεδούχους να προηγούνται με 63-59 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Η Μπεσίκτας επέστρεψε και ο Τζέφρις ισοφάρισε σε 77-77, 12,1 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οδηγώντας το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο. Εκεί, ο Τζόουνς πέτυχε πέντε διαδοχικούς πόντους και χάρισε τη νίκη στην Παρτιζάν, που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-6. Στο 6-7 υποχώρησε η Μπεσίκτας.
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 41-41, 63-59, 77-77κ.α., 91-87παρ.
Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 107-81: Επιθετικό ξέσπασμα στην Κωνσταντινούπολη
Με εντυπωσιακή επιθετική εμφάνιση, η Αναντολού Εφές (ρεκόρ 6-7) επικράτησε με 107-81 της Βιλερμπάν (ρεκόρ 4-9) στην Κωνσταντινούπολη, για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.
Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε πρωταγωνιστές τους Στράζελ και Λόιντ, οι οποίοι σημείωσαν από 20 πόντους, ενώ συνολικά ευστόχησε σε 15 τρίποντα (15/30). Οι Τούρκοι είχαν τον έλεγχο από την εκκίνηση, προηγήθηκαν με 54-41 στο ημίχρονο και εκτόξευσαν τη διαφορά στο +19 (85-66) στο τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Πάτι Μιλς (15π.) και ο Φότζο-Ντάντα (16π.) ξεχώρισαν για τη Βιλερμπάν, που γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα της.
Τα δεκάλεπτα: 25-17, 54-41, 85-66, 107-81
Όλα τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής (19-20/11/2026)Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 72-87
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 74-80
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 78-70
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 100-81
Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 92-87
Παρί (Γαλλία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 97-96
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-76
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 107-81
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 100-103 -παρ. (85-85κ.α.)
Παρτιζάν (Σερβία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 91-87 -παρ. (77-77κ.α.)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
Βαλένθια 10-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9-4
Ντουμπάι 9-4
Φενέρμπαχτσε 8-5
Ερυθρός Αστέρας 8-5
Μπαρτσελόνα 8-5
Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
Παρί 7-6
Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6
Παρτιζάν 7-6
Μπεσίκτας 6-7
Αναντολού Εφές 6-7
Βίρτους Μπολόνια 5-8
Βιλερμπάν 4-9
Μπάγερν Μονάχου 4-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
Αρμάνι Μιλάνο 3-10
Μπασκόνια 1-12
Η επόμενη αγωνιστική (14η)
Τρίτη (24/11)
19:00 Μπεσίκτας – Παρί
20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια
21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός
21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη (25/11):
18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν
21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας
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