Πάνω από 32 εκατ. προπαραγγελίες για το πολυαναμενόμενο παιχνίδι, που κυκλοφόρησε έπειτα από 13 χρόνια – Φεστιβάλ στο Μαϊάμι και το επόμενο στοίχημα του GTA Online





Τα στοιχεία ανακοίνωσε η Rockstar Games την Παρασκευή (20/11), με τα έσοδα της πρώτης ημέρας να είναι σχεδόν πενταπλάσια από τα 800 εκατ. δολάρια που είχε αποφέρει το GTA 5 στην πρεμιέρα του το 2013.







Άδειες από τη δουλειά και εκατομμύρια προπαραγγελίες Η κυκλοφορία του GTA 6 ξεπέρασε τα όρια της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών, με εκατομμύρια παίκτες να περιμένουν την επιστροφή της δημοφιλούς σειράς.



Σύμφωνα με το Reuters, εργαζόμενοι πήραν άδειες μετ' αποδοχών για να αφιερώσουν χρόνο στο παιχνίδι, ενώ άλλοι προχώρησαν σε χιουμοριστικές «συμφωνίες» με τους συντρόφους τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν πολλές ώρες παιχνιδιού χωρίς διακοπές.











Κλείσιμο Επιστροφή στη Vice City με κόστος παραγωγής άνω του 1 δισ. δολαρίων Το GTA 6 μεταφέρει τους παίκτες στη Vice City, την εικονική πόλη που είναι εμπνευσμένη από το Μαϊάμι, με πρωταγωνιστές τη Λουσία και τον Τζέισον, ένα ζευγάρι που εμπλέκεται σε εγκληματικές δραστηριότητες.



Η ανάπτυξη του παιχνιδιού εκτιμάται ότι κόστισε στην Take-Two Interactive, μητρική της Rockstar Games, τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα εγχειρήματα στην ιστορία της βιομηχανίας.



Η υποδοχή από τους κριτικούς ήταν ιδιαίτερα θετική, με βαθμολογία 99 στο Metacritic, σύμφωνα με την εταιρεία.



Τη μεγαλύτερη εμπορική πρεμιέρα στην ιστορία της βιομηχανίας ψυχαγωγίας κατέγραψε το Grand Theft Auto VI GTA 6 ), με πωλήσεις 3,79 δισ. δολαρίων μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία του, σύμφωνα με τη Rockstar Games. Το πολυαναμενόμενο παιχνίδι , που κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου έπειτα από 13 χρόνια αναμονής, είχε ήδη συγκεντρώσει 32,5 εκατομμύρια προπαραγγελίες, προκαλώντας παγκόσμια φρενίτιδα.Τα στοιχεία ανακοίνωσε η Rockstar Games την Παρασκευή (20/11), με τα έσοδα της πρώτης ημέρας να είναι σχεδόν πενταπλάσια από τα 800 εκατ. δολάρια που είχε αποφέρει το GTA 5 στην πρεμιέρα του το 2013.Για σύγκριση, η ταινία «Avengers: Endgame», μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του κινηματογράφου, είχε συγκεντρώσει συνολικά περίπου 2,94 δισ. δολάρια παγκοσμίως.Η κυκλοφορία του GTA 6 ξεπέρασε τα όρια της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών, με εκατομμύρια παίκτες να περιμένουν την επιστροφή της δημοφιλούς σειράς.Σύμφωνα με το Reuters, εργαζόμενοι πήραν άδειες μετ' αποδοχών για να αφιερώσουν χρόνο στο παιχνίδι, ενώ άλλοι προχώρησαν σε χιουμοριστικές «συμφωνίες» με τους συντρόφους τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν πολλές ώρες παιχνιδιού χωρίς διακοπές.Οι 32,5 εκατομμύρια προπαραγγελίες αποτέλεσαν νέο ρεκόρ, ενώ η καμπάνια προώθησης ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την εταιρεία Sensor Tower, η προβολή του βίντεο «GTA VI: An Extended Look» μέσω Netflix τον Αύγουστο συνέβαλε στον εξαπλασιασμό των προπαραγγελιών.Το GTA 6 μεταφέρει τους παίκτες στη Vice City, την εικονική πόλη που είναι εμπνευσμένη από το Μαϊάμι, με πρωταγωνιστές τη Λουσία και τον Τζέισον, ένα ζευγάρι που εμπλέκεται σε εγκληματικές δραστηριότητες.Η ανάπτυξη του παιχνιδιού εκτιμάται ότι κόστισε στην Take-Two Interactive, μητρική της Rockstar Games, τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα εγχειρήματα στην ιστορία της βιομηχανίας.Η υποδοχή από τους κριτικούς ήταν ιδιαίτερα θετική, με βαθμολογία 99 στο Metacritic, σύμφωνα με την εταιρεία.





Ο διευθύνων σύμβουλος της Take-Two, Στράους Ζέλνικ, είχε επισημάνει πριν από την κυκλοφορία ότι το ενδιαφέρον ήταν εξαιρετικά υψηλό, αποφεύγοντας ωστόσο τους πανηγυρισμούς προτού επιβεβαιωθεί η εμπορική επιτυχία.



Μετά την ανακοίνωση των πωλήσεων, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Rockstar Games, Σαμ Χάουζερ, ευχαρίστησε τους παίκτες για την ανταπόκριση, χαρακτηρίζοντας την κυκλοφορία ως την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την εταιρεία.





Φεστιβάλ στο Μαϊάμι και το επόμενο στοίχημα του GTA Online Η κυκλοφορία του παιχνιδιού συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις στο Μαϊάμι, με την τοπική ομάδα του NBA να διοργανώνει ειδική βραδιά αφιερωμένη στη Vice City στις 18 Νοεμβρίου.







Οι εορτασμοί κορυφώνονται το Σάββατο (21/11) με το «Grand Theft Auto VI: The Festival», στο Mana Wynwood, όπου συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως οι Cardi B, Travis Scott και Metro Boomin, καθώς και μουσικοί που συνδέονται με το soundtrack του παιχνιδιού.



Παράλληλα, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στα επόμενα βήματα της Take-Two, κυρίως στην έκδοση του GTA 6 για υπολογιστές και στην κυκλοφορία του νέου GTA Online.



Αναλυτές εκτιμούν ότι οι δύο αυτές εκδόσεις ενδέχεται να διατεθούν το 2027, χωρίς να υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα. Η TD Cowen έχει συμπεριλάβει την Take-Two στις σημαντικότερες επενδυτικές επιλογές της για το επόμενο έτος, με τον αναλυτή Νταγκ Κρόιτς να επισημαίνει τις προοπτικές επαναλαμβανόμενων εσόδων από το διαδικτυακό περιβάλλον του παιχνιδιού.



Η μετοχή της Take-Two ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής με οριακή άνοδο, ενώ η εταιρεία διαθέτει επίσης δημοφιλείς σειρές όπως τα Red Dead Redemption και NBA 2K.