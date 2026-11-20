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Στο Ολυμπιακός - Ρεάλ ο Χρίστο Στόιτσκοφ, φωτογραφία
Στο Ολυμπιακός - Ρεάλ ο Χρίστο Στόιτσκοφ, φωτογραφία
Ο νικητής της Χρυσής Μπάλας του 1994 χειροκρότησε τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι της Euroleague
Ο Χρίστο Στόιτσκοφ στη Sunel Arena για το παιχνίδι της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Βούλγαρος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ο οποίος το 1994 ως άσος της Μπαρτσελόνα κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα» πήγε στο γήπεδο για να δει τον Ολυμπιακό στον οποίο πρώτο βιολί είναι ο συμπατριώτης του Σάσα Βεζένκοβ.
Ο Στόιτσκοφ πανηγύρισε τα καλάθια των Πειραιωτών. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπει τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Τον Απρίλιο είχε δει τον αγώνα των ερυθρόλευκων με την Χαποέλ στη Βουλγαρία και είχε μιλήσει για αρκετή ώρα με τον Σάσα.
Ο Βούλγαρος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ο οποίος το 1994 ως άσος της Μπαρτσελόνα κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα» πήγε στο γήπεδο για να δει τον Ολυμπιακό στον οποίο πρώτο βιολί είναι ο συμπατριώτης του Σάσα Βεζένκοβ.
Ο Στόιτσκοφ πανηγύρισε τα καλάθια των Πειραιωτών. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπει τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Τον Απρίλιο είχε δει τον αγώνα των ερυθρόλευκων με την Χαποέλ στη Βουλγαρία και είχε μιλήσει για αρκετή ώρα με τον Σάσα.
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