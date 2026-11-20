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Σε ερωτικό τρίγωνο με τον πατριό και τη μητέρα της συμμετείχε η καταδικασμένη μητέρα που έπνιξε τα παιδιά της στις ΗΠΑ το 1994
Η δικαστική ψυχίατρος Τζέσι Χιλ περιέγραψε ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου αποφυλακίσεων μια παιδική ηλικία σημαδεμένη από την αυτοκτονία του πατέρα της Σούζαν Σμιθ και τη σεξουαλική κακοποίηση που φέρεται να υπέστη από τον πατριό της
Η δικαστική ψυχίατρος Τζέσι Χιλ περιέγραψε ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου αναστολών μια παιδική ηλικία σημαδεμένη από την αυτοκτονία του πατέρα της Σμιθ, τη σεξουαλική κακοποίηση που φέρεται να υπέστη από τον πατριό της και μια ιδιαίτερα διαταραγμένη οικογενειακή σχέση, την οποία χαρακτήρισε «ερωτικό τρίγωνο» ανάμεσα στην ίδια, τη μητέρα της και τον δεύτερο σύζυγο της μητέρας της.
Οι αποκαλύψεις έγιναν την Πέμπτη (19/11), λίγο προτού το συμβούλιο αποφυλακίσεων αποφασίσει να απορρίψει για δεύτερη φορά το αίτημα της Σμιθ, η οποία εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία των δύο γιων της, του τρίχρονου Μάικλ και του μόλις 14 μηνών Άλεξ.
Up next is Dr. Jessie Hill who is a forensic psychiatrist. She spent three hours with Smith discussing her past, her incarceration and why she believes in the last ten years her life has gotten better. She claims, Susan Smith lost her father to suicide at age six. Causing her to suffer from abandonment issues. She was SA’d allegedly by her stepfather after her mother remarried. Smith claims a sex triangle. Smith has thrown her mother under the bus during these interviews when her mother has been her only support and the reason she didn’t get the death penalty because of this lie. Smith has been diagnosed with —borderline personality disorder. —Major depressive disorder —Suicide Ideology Dr. Hill is citing multiple changes in the past 10 years. She’s literally claiming her Borderline Personality Disorder has gotten better. Her impulsivity has improved and decision making.— ⚖️Law Aficionado ™ ⚖️ (@LawJustice323) November 19, 2026
Τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους το 1994, όταν η μητέρα τους τα άφησε μέσα σε αυτοκίνητο που κατέληξε σε λίμνη στην κομητεία Γιούνιον της Νότιας Καρολίνας.
Σύμφωνα με το FOX Carolina, η ψυχίατρος Τζέσι Χιλ ενημέρωσε το συμβούλιο αποφυλακίσεων ότι είχε συναντήσει τη Σμιθ τρεις φορές κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών, περνώντας συνολικά περίπου έξι ώρες μαζί της.
Η αυτοκτονία του πατέρα της και η κακοποίηση από τον πατριό της
Οι συζητήσεις τους επικεντρώθηκαν στα παιδικά της χρόνια, στις εμπειρίες της κατά την πρώτη περίοδο της φυλάκισής της και στις αλλαγές που, σύμφωνα με την εκτίμηση της ψυχιάτρου, έχει παρουσιάσει η συμπεριφορά της την τελευταία δεκαετία.
Όπως εξήγησε η Χιλ, η Σμιθ ήταν μόλις έξι ετών όταν ο πατέρας της αυτοκτόνησε.
She cried and begged to be set free. 30 years ago, she drowned her two little boys. Susan Smith: What she said to the parole board still makes people angry: "I know what I did was horrible," she said through tears. She said she would "give anything" to go back and change it. But this was not the first time America saw her cry. October 1994. South Carolina. Susan goes on live TV, crying. She says a Black man jumped into her car and drove away with her sons inside. Michael, 3. Alex, 14 months. For 9 days, the whole country searches. For the boys. And for a man who never existed. Her husband David stands next to her, begging for his sons to come home. But her story doesn't add up. The friend she says she visited that night wasn't even home. On a lie detector, she can't answer one question: "Do you know where your boys are?" November 3, 1994. She confesses. She strapped her sons into their car seats. Then she let the car roll into the lake. Why? The man she loved didn't want a woman with kids. She got life in prison. In 2024, after 30 years, she asked to go free. David was there. He said she never once showed him remorse. "She changed my life for the rest of my life that night." Parole denied. How do you cry for your children on TV, knowing exactly where they are?— Cold Case Vault (@ColdCaseVaultX) November 13, 2026
Η ίδια περιέγραψε τη σχέση τους ως ιδιαίτερα στενή και ανέφερε ότι ο θάνατός του άφησε ένα μεγάλο συναισθηματικό κενό στη ζωή της.
Η κακοποίηση απέκτησε σεξουαλικό χαρακτήρα όταν η Σμιθ μπήκε στην πρώιμη εφηβεία, επηρεάζοντας βαθιά τη συναισθηματική της ανάπτυξη και τις οικογενειακές της σχέσεις.
Μία από τις πιο σοβαρές πτυχές όσων παρουσίασε η ψυχίατρος αφορούσε τη στάση της μητέρας της Σμιθ απέναντι στην κακοποίηση που, σύμφωνα με τη μαρτυρία, δεχόταν η κόρη της. Η Χιλ χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «ερωτικό τρίγωνο» για να περιγράψει τη σχέση ανάμεσα στη Σμιθ, τη μητέρα και τον πατριό της.
Το «ερωτικό τρίγωνο» και οι κατηγορίες της μητέρας της
Όπως εξήγησε, η μητέρα της κατηγορούσε ορισμένες φορές την κόρη της ότι προσπαθούσε να προσελκύσει ερωτικά τον σύζυγό της. Έτσι, σύμφωνα με την ψυχίατρο, η ανήλικη βρισκόταν παγιδευμένη σε μια οικογενειακή κατάσταση όπου, ενώ υφίστατο κακοποίηση, ερχόταν αντιμέτωπη και με τις κατηγορίες της ίδιας της μητέρας της.
«Χρειάστηκε να διαχειρίζεται αυτή την τριγωνική σχέση σχεδόν επί μία δεκαετία, μέρα με τη μέρα, μέσα στο ίδιο της το σπίτι», ανέφερε η Χιλ.
Η ψυχίατρος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες εμπειρίες επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο η Σμιθ αντιλαμβανόταν τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικειότητα και τη συναισθηματική σύνδεση με άλλους ανθρώπους σε όλη τη μετέπειτα ζωή της.
Κατά την κατάθεσή της, η Τζέσι Χιλ αναφέρθηκε και στην ψυχική υγεία της καταδικασμένης, επισημαίνοντας ότι η Σμιθ παρουσίασε οριακή διαταραχή προσωπικότητας, ενώ αντιμετώπισε και περιόδους κατάθλιψης.
Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας και τα επεισόδια κατάθλιψης
Η ειδικός συνέδεσε τις δυσκολίες αυτές με τις τραυματικές εμπειρίες της παιδικής και εφηβικής της ηλικίας.
Παράλληλα, εξήγησε ότι κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες της φυλάκισής της, η Σμιθ δυσκολευόταν να διατηρήσει προσωπικά όρια, να επιδείξει σωστή κρίση και να ελέγξει την παρορμητικότητά της.
Στην αξιολόγησή της, η ψυχίατρος έλαβε υπόψη τις πειθαρχικές παραβάσεις που είχαν καταγραφεί εις βάρος της Σμιθ κατά τη διάρκεια της κράτησής της, καθώς και τις αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή και στις εργασιακές της δραστηριότητες μέσα στη φυλακή.
Ωστόσο, η Χιλ υποστήριξε ότι από το 2015 άρχισε να παρατηρεί μια ουσιαστική μεταβολή στη συμπεριφορά της.
Σύμφωνα με την ψυχίατρο, η βελτίωση που παρουσίασε η Σμιθ την τελευταία δεκαετία μπορεί να αποδοθεί σε συνδυασμό παραγόντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη ηλικία της, η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει, αλλά και ο θάνατος τόσο της μητέρας όσο και του πατριού της.
Τι άλλαξε στη συμπεριφορά της από το 2015
Η Χιλ εκτίμησε ότι οι αλλαγές αυτές συνέβαλαν στη σταδιακή διαφοροποίηση της συμπεριφοράς της καταδικασμένης και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται πλέον τις προσωπικές της σχέσεις.
NEW: Susan Smith is seeking parole AGAIN, 32 years after murdering her two young sons. In 1994, Smith, then 22, strapped 3-year-old Michael and 14-month-old Alexander into her car and allowed it to roll into John D. Long Lake in South Carolina, drowning both boys. She initially lied to police, claiming a carjacker had stolen her vehicle with her children inside. Prosecutors argued she committed the murders because the man she was having an affair with didn’t want a relationship with a woman who had children. She was convicted in 1995. Now, she wants another chance at freedom.— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) November 19, 2026
Από την πλευρά τους, η Σμιθ και ο αδελφός της απέδωσαν μέρος της βελτίωσης και στη μεταβολή της θρησκευτικής της πίστης.
Όπως υποστήριξαν, η θρησκευτική της μεταστροφή τη βοήθησε να αλλάξει τη στάση της απέναντι στη ζωή και να αντιμετωπίσει διαφορετικά τα προβλήματα που την είχαν απασχολήσει στο παρελθόν. Οι εκτιμήσεις αυτές παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ψυχιατρικής αξιολόγησης της Σμιθ, χωρίς να αναιρούν την ευθύνη της για τη δολοφονία των παιδιών της.
Η Σούζαν Σμιθ έγινε γνωστή σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 1994, όταν τα δύο μικρά παιδιά της εξαφανίστηκαν στη Νότια Καρολίνα.
Το έγκλημα του 1994 που συγκλόνισε την Αμερική
Αρχικά, η τότε 23χρονη μητέρα ισχυρίστηκε στις αστυνομικές αρχές ότι ένας άγνωστος άνδρας είχε κλέψει το αυτοκίνητό της, μέσα στο οποίο βρίσκονταν οι δύο γιοι της. Η εξαφάνιση του τρίχρονου Μάικλ και του Άλεξ, ηλικίας μόλις 14 μηνών, προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση των αρχών και συγκίνησε την αμερικανική κοινή γνώμη.
Για εννέα ημέρες, η Σμιθ εμφανιζόταν δημόσια και απηύθυνε εκκλήσεις για την επιστροφή των παιδιών της. Ωστόσο, καθώς η αστυνομική έρευνα προχωρούσε, οι αρχές άρχισαν να εντοπίζουν αντιφάσεις στην περιγραφή της.
Τελικά, η ίδια ομολόγησε ότι είχε αφήσει το αυτοκίνητό της να κυλήσει μέσα σε λίμνη της κομητείας Γιούνιον, ενώ οι δύο γιοι της βρίσκονταν ακόμη δεμένοι στα παιδικά τους καθίσματα. Τα παιδιά πνίγηκαν μέσα στο όχημα, ενώ η μητέρα τους είχε βγει από αυτό προτού καταλήξει στο νερό. Το 1995, η Σμιθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τις δολοφονίες των δύο παιδιών της.
Κατά την ακρόαση της Πέμπτης, η Σούζαν Σμιθ ζήτησε συγγνώμη για τη δολοφονία των δύο γιων της. Η καταδικασμένη υποστήριξε ότι έχει μετανιώσει για τις πράξεις της και ότι επιθυμεί να της δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
Ζήτησε συγγνώμη και υποστήριξε ότι θέλει να βοηθήσει άλλους ανθρώπους
Παράλληλα, ανέφερε ότι, εάν αποφυλακιζόταν, θα ήθελε να αφιερώσει τον χρόνο της στο να βοηθά άλλους ανθρώπους.
Η προσπάθειά της να πείσει το συμβούλιο ότι έχει αλλάξει συνοδεύτηκε από την ψυχιατρική αξιολόγηση της Τζέσι Χιλ, η οποία παρουσίασε τις δυσκολίες του παρελθόντος της, αλλά και τις αλλαγές που θεωρεί ότι έχουν συντελεστεί στη συμπεριφορά της κατά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, τα επιχειρήματα αυτά δεν ήταν αρκετά για να εξασφαλίσουν την αποφυλάκισή της.
Αντίθετος στην αποφυλάκιση της Σμιθ εμφανίστηκε ο πρώην σύζυγός της και πατέρας των δύο αγοριών, Ντέιβιντ Σμιθ.
«Θα ήταν αδικία για τον Μάικλ και τον Άλεξ», είπε ο πατέρας τους
Ο ίδιος ζήτησε από το συμβούλιο να απορρίψει το αίτημα της καταδικασμένης, υποστηρίζοντας ότι η απελευθέρωσή της θα αποτελούσε αδικία για τη μνήμη των παιδιών τους. Ο Ντέιβιντ Σμιθ επέμεινε ότι η σοβαρότητα του εγκλήματος δεν επιτρέπει την αποφυλάκιση της γυναίκας που στέρησε τη ζωή από τους δύο γιους τους.
WATCH: David Smith, whose two young sons were murdered by Susan Smith, reacts after his ex-wife was denied parole Thursday. "This isn't about Susan. This is because of Susan," he said. "32 years for me is like yesterday. I still miss them very much." https://t.co/Lp5QDeULK9— Fox True Crime (@FoxTrueCrime) November 19, 2026
Παρά τη συγγνώμη της Σμιθ και τις εκτιμήσεις της ψυχιάτρου για τη βελτίωση της συμπεριφοράς της, το συμβούλιο αποφάσισε να μην εγκρίνει το αίτημα. Πρόκειται για τη δεύτερη απόρριψη αιτήματος αποφυλάκισης της Σούζαν Σμιθ, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογη αρνητική απόφαση το 2024.
Έτσι, η γυναίκα που το 1994 συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη δολοφονία των δύο μικρών παιδιών της θα παραμείνει στη φυλακή, περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά το έγκλημα. Οι νέες αποκαλύψεις για την παιδική της ηλικία προσθέτουν στοιχεία στο ψυχολογικό της ιστορικό, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλουν τη δικαστική απόφαση για την ευθύνη της στις δολοφονίες του Μάικλ και του Άλεξ.
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