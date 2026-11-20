

Το «ερωτικό τρίγωνο» και οι κατηγορίες της μητέρας της



Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας και τα επεισόδια κατάθλιψης



Τι άλλαξε στη συμπεριφορά της από το 2015

NEW: Susan Smith is seeking parole AGAIN, 32 years after murdering her two young sons. In 1994, Smith, then 22, strapped 3-year-old Michael and 14-month-old Alexander into her car and allowed it to roll into John D. Long Lake in South Carolina, drowning both boys. She initially lied to police, claiming a carjacker had stolen her vehicle with her children inside. Prosecutors argued she committed the murders because the man she was having an affair with didn’t want a relationship with a woman who had children. She was convicted in 1995. Now, she wants another chance at freedom. — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) November 19, 2026



Το έγκλημα του 1994 που συγκλόνισε την Αμερική



Ζήτησε συγγνώμη και υποστήριξε ότι θέλει να βοηθήσει άλλους ανθρώπους



«Θα ήταν αδικία για τον Μάικλ και τον Άλεξ», είπε ο πατέρας τους

WATCH: David Smith, whose two young sons were murdered by Susan Smith, reacts after his ex-wife was denied parole Thursday. "This isn't about Susan. This is because of Susan," he said. "32 years for me is like yesterday. I still miss them very much." https://t.co/Lp5QDeULK9 — Fox True Crime (@FoxTrueCrime) November 19, 2026

Δύο χρόνια αργότερα, η μητέρα της παντρεύτηκε ξανά. Ωστόσο, σύμφωνα με την ψυχίατρο, ο νέος σύζυγός της άρχισε να κακοποιεί τη μικρή Σούζαν.Η κακοποίηση απέκτησε σεξουαλικό χαρακτήρα όταν η Σμιθ μπήκε στην πρώιμη εφηβεία, επηρεάζοντας βαθιά τη συναισθηματική της ανάπτυξη και τις οικογενειακές της σχέσεις.Μία από τις πιο σοβαρές πτυχές όσων παρουσίασε η ψυχίατρος αφορούσε τη στάση της μητέρας της Σμιθ απέναντι στην κακοποίηση που, σύμφωνα με τη μαρτυρία, δεχόταν η κόρη της. Η Χιλ χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «ερωτικό τρίγωνο» για να περιγράψει τη σχέση ανάμεσα στη Σμιθ, τη μητέρα και τον πατριό της.Όπως εξήγησε, η μητέρα της κατηγορούσε ορισμένες φορές την κόρη της ότι προσπαθούσε να προσελκύσει ερωτικά τον σύζυγό της. Έτσι, σύμφωνα με την ψυχίατρο, η ανήλικη βρισκόταν παγιδευμένη σε μια οικογενειακή κατάσταση όπου, ενώ υφίστατο κακοποίηση, ερχόταν αντιμέτωπη και με τις κατηγορίες της ίδιας της μητέρας της.«Χρειάστηκε να διαχειρίζεται αυτή την τριγωνική σχέση σχεδόν επί μία δεκαετία, μέρα με τη μέρα, μέσα στο ίδιο της το σπίτι», ανέφερε η Χιλ.Η ψυχίατρος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες εμπειρίες επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο η Σμιθ αντιλαμβανόταν τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικειότητα και τη συναισθηματική σύνδεση με άλλους ανθρώπους σε όλη τη μετέπειτα ζωή της.Κατά την κατάθεσή της, η Τζέσι Χιλ αναφέρθηκε και στην ψυχική υγεία της καταδικασμένης, επισημαίνοντας ότι η Σμιθ παρουσίασε οριακή διαταραχή προσωπικότητας, ενώ αντιμετώπισε και περιόδους κατάθλιψης.Η ειδικός συνέδεσε τις δυσκολίες αυτές με τις τραυματικές εμπειρίες της παιδικής και εφηβικής της ηλικίας.Παράλληλα, εξήγησε ότι κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες της φυλάκισής της, η Σμιθ δυσκολευόταν να διατηρήσει προσωπικά όρια, να επιδείξει σωστή κρίση και να ελέγξει την παρορμητικότητά της.Στην αξιολόγησή της, η ψυχίατρος έλαβε υπόψη τις πειθαρχικές παραβάσεις που είχαν καταγραφεί εις βάρος της Σμιθ κατά τη διάρκεια της κράτησής της, καθώς και τις αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή και στις εργασιακές της δραστηριότητες μέσα στη φυλακή.Ωστόσο, η Χιλ υποστήριξε ότι από το 2015 άρχισε να παρατηρεί μια ουσιαστική μεταβολή στη συμπεριφορά της.Σύμφωνα με την ψυχίατρο, η βελτίωση που παρουσίασε η Σμιθ την τελευταία δεκαετία μπορεί να αποδοθεί σε συνδυασμό παραγόντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη ηλικία της, η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει, αλλά και ο θάνατος τόσο της μητέρας όσο και του πατριού της.Η Χιλ εκτίμησε ότι οι αλλαγές αυτές συνέβαλαν στη σταδιακή διαφοροποίηση της συμπεριφοράς της καταδικασμένης και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται πλέον τις προσωπικές της σχέσεις.Από την πλευρά τους, η Σμιθ και ο αδελφός της απέδωσαν μέρος της βελτίωσης και στη μεταβολή της θρησκευτικής της πίστης.Όπως υποστήριξαν, η θρησκευτική της μεταστροφή τη βοήθησε να αλλάξει τη στάση της απέναντι στη ζωή και να αντιμετωπίσει διαφορετικά τα προβλήματα που την είχαν απασχολήσει στο παρελθόν. Οι εκτιμήσεις αυτές παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ψυχιατρικής αξιολόγησης της Σμιθ, χωρίς να αναιρούν την ευθύνη της για τη δολοφονία των παιδιών της.Η Σούζαν Σμιθ έγινε γνωστή σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 1994, όταν τα δύο μικρά παιδιά της εξαφανίστηκαν στη Νότια Καρολίνα.Αρχικά, η τότε 23χρονη μητέρα ισχυρίστηκε στις αστυνομικές αρχές ότι ένας άγνωστος άνδρας είχε κλέψει το αυτοκίνητό της, μέσα στο οποίο βρίσκονταν οι δύο γιοι της. Η εξαφάνιση του τρίχρονου Μάικλ και του Άλεξ, ηλικίας μόλις 14 μηνών, προκάλεσε τεράστια κινητοποίηση των αρχών και συγκίνησε την αμερικανική κοινή γνώμη.Για εννέα ημέρες, η Σμιθ εμφανιζόταν δημόσια και απηύθυνε εκκλήσεις για την επιστροφή των παιδιών της. Ωστόσο, καθώς η αστυνομική έρευνα προχωρούσε, οι αρχές άρχισαν να εντοπίζουν αντιφάσεις στην περιγραφή της.Τελικά, η ίδια ομολόγησε ότι είχε αφήσει το αυτοκίνητό της να κυλήσει μέσα σε λίμνη της κομητείας Γιούνιον, ενώ οι δύο γιοι της βρίσκονταν ακόμη δεμένοι στα παιδικά τους καθίσματα. Τα παιδιά πνίγηκαν μέσα στο όχημα, ενώ η μητέρα τους είχε βγει από αυτό προτού καταλήξει στο νερό. Το 1995, η Σμιθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τις δολοφονίες των δύο παιδιών της.Κατά την ακρόαση της Πέμπτης, η Σούζαν Σμιθ ζήτησε συγγνώμη για τη δολοφονία των δύο γιων της. Η καταδικασμένη υποστήριξε ότι έχει μετανιώσει για τις πράξεις της και ότι επιθυμεί να της δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.Παράλληλα, ανέφερε ότι, εάν αποφυλακιζόταν, θα ήθελε να αφιερώσει τον χρόνο της στο να βοηθά άλλους ανθρώπους.Η προσπάθειά της να πείσει το συμβούλιο ότι έχει αλλάξει συνοδεύτηκε από την ψυχιατρική αξιολόγηση της Τζέσι Χιλ, η οποία παρουσίασε τις δυσκολίες του παρελθόντος της, αλλά και τις αλλαγές που θεωρεί ότι έχουν συντελεστεί στη συμπεριφορά της κατά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, τα επιχειρήματα αυτά δεν ήταν αρκετά για να εξασφαλίσουν την αποφυλάκισή της.Αντίθετος στην αποφυλάκιση της Σμιθ εμφανίστηκε ο πρώην σύζυγός της και πατέρας των δύο αγοριών, Ντέιβιντ Σμιθ.Ο ίδιος ζήτησε από το συμβούλιο να απορρίψει το αίτημα της καταδικασμένης, υποστηρίζοντας ότι η απελευθέρωσή της θα αποτελούσε αδικία για τη μνήμη των παιδιών τους. Ο Ντέιβιντ Σμιθ επέμεινε ότι η σοβαρότητα του εγκλήματος δεν επιτρέπει την αποφυλάκιση της γυναίκας που στέρησε τη ζωή από τους δύο γιους τους.Παρά τη συγγνώμη της Σμιθ και τις εκτιμήσεις της ψυχιάτρου για τη βελτίωση της συμπεριφοράς της, το συμβούλιο αποφάσισε να μην εγκρίνει το αίτημα. Πρόκειται για τη δεύτερη απόρριψη αιτήματος αποφυλάκισης της Σούζαν Σμιθ, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογη αρνητική απόφαση το 2024.Έτσι, η γυναίκα που το 1994 συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη δολοφονία των δύο μικρών παιδιών της θα παραμείνει στη φυλακή, περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά το έγκλημα. Οι νέες αποκαλύψεις για την παιδική της ηλικία προσθέτουν στοιχεία στο ψυχολογικό της ιστορικό, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλουν τη δικαστική απόφαση για την ευθύνη της στις δολοφονίες του Μάικλ και του Άλεξ.