Κάρμο, Πιρόλα και Πέτρος Κόκκαλης στη Sunel Arena για το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε φωτογραφίες
Κάρμο, Πιρόλα και Πέτρος Κόκκαλης στη Sunel Arena για το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε φωτογραφίες
Στα court seats του κλειστού των Άνω Λιοσίων βρέθηκαν οι τρεις προσωπικότητες του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Euroleague στη Sunel Arena.
Στο κλειστό Άνω Λιοσίων βρέθηκαν δύο παίκτες του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, τα δύο στόπερ, ο Νταβίντ Κάρμο και ο Λορέντσο Πιρόλα.
Λίγο πιο δίπλα στις θέσεις των court seats βρέθηκε ο Πέτρος Κόκκαλης, γιος του πρώην μεγαλομετόχου της ομάδας, Σωκράτη Κόκαλη, μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο Κόκκαλη.
Στο κλειστό Άνω Λιοσίων βρέθηκαν δύο παίκτες του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, τα δύο στόπερ, ο Νταβίντ Κάρμο και ο Λορέντσο Πιρόλα.
Λίγο πιο δίπλα στις θέσεις των court seats βρέθηκε ο Πέτρος Κόκκαλης, γιος του πρώην μεγαλομετόχου της ομάδας, Σωκράτη Κόκαλη, μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο Κόκκαλη.
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