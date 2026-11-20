To πρώτο μήνυμα του Ζίβκοβιτς μετά την ανανέωση έως το 2031 με τον ΠΑΟΚ: «Γεννήθηκα για να φοράω τα ασπρόμαυρα»
To πρώτο μήνυμα του Ζίβκοβιτς μετά την ανανέωση έως το 2031 με τον ΠΑΟΚ: «Γεννήθηκα για να φοράω τα ασπρόμαυρα»
Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα της καρδιάς του και δημοσίευσε επτά φωτογραφίες από την δράση του στον Δικέφαλο
Ο μεγάλος αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2031 στην ομάδα της καρδιάς του και ευελπιστεί τα επόμενα χρόνια να σπάσει όλα τα ρεκόρ με την ασπρόμαυρη φανέλα.
Ο Σέρβος εξτρέμ λίγη ώρα μετά από την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αντέδρασε στα social media γράφοντας: «Γεννήθηκα για να φοράω τα ασπρόμαυρα. Επτά φωτογραφίες, επτά σεζόν, ένα έμβλημα. Για πάντα ασπρόμαυρος!».
Ο Ζίβκοβιτς είναι από το 2020 στον ΠΑΟΚ και θα συνεχίσει για άλλα πέντε χρόνια!
Ο Σέρβος εξτρέμ λίγη ώρα μετά από την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αντέδρασε στα social media γράφοντας: «Γεννήθηκα για να φοράω τα ασπρόμαυρα. Επτά φωτογραφίες, επτά σεζόν, ένα έμβλημα. Για πάντα ασπρόμαυρος!».
Ο Ζίβκοβιτς είναι από το 2020 στον ΠΑΟΚ και θα συνεχίσει για άλλα πέντε χρόνια!
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