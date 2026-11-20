Το AI αλλάζει τις απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας και κάνει το upskilling απαραίτητο για την εξέλιξη της καριέρας.
Γκατούζο: «Στο πρωινό παρατηρώ ποιος ξενύχτησε παίζοντας GTA»
Γκατούζο: «Στο πρωινό παρατηρώ ποιος ξενύχτησε παίζοντας GTA»
Ο Ιταλός τεχνικός δήλωσε πως δεν πρόκειται να νταντέψει κανέναν και πως το πρωί του Σαββάτου στο πρωινό της ομάδας θα έχει ανοιχτά τα μάτια του για τους ξενύχτηδες
Τις τελευταίες ημέρες ολόκληρος ο... πλανήτης ασχολείται με την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του GTA 6, με τον ποδοσφαιρικό κόσμο να μην μπορεί, φυσικά, να ξεφύγει από αυτή την φρενίτιδα που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα με τον τίτλο της «Rockstar»!
Ακόμα και ο Τζενάρο Γκατούζο δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το εν λόγω videogame και το κατά πόσο θα επηρεαστούν οι ποδοσφαιριστές του, ενόψει της αυριανής (21/11) εντός έδρας αναμέτρησης της Λάτσιο με τη Λέτσε για τη δωδέκατη αγωνιστική της Serie A.
Γνωστός για τις ατάκες του, ο Ιταλός τεχνικός δήλωσε πως δεν πρόκειται να γίνει... γονιός κανενός και πως άπαντες είναι επαγγελματίες παίκτες και ξέρουν τις υποχρεώσεις τους, τονίζοντας, πάντως, πως το πρωί του Σαββάτου στο πρωινό της ομάδας θα έχει ανοικτές τις «κεραίες» του για τους ξενύχτηδες.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Δεν ξέρω καν για τι πράγμα συζητούν οι παίκτες ή τι είδους παιχνίδι είναι αυτό. Εάν θέλουν να το παίξουν μπροστά στο Playstation αυτό είναι δική τους γα@@νη δουλειά.
Δεν ανησυχώ για αυτά τα πράγματα. Είναι μέρος του να είσαι επαγγελματίας, του να έχεις αυτοσεβασμό στη δουλειά σου, και ειλικρινά, δεν θα τολμούσα ποτέ να πάω σε έναν παίκτη και να τον ρωτήσω αν έχει παίξει GTA ή τι ώρα πήγε για ύπνο.
Το πρωί του Σαββάτου στις 9:00, όταν θα τρώμε όλοι μαζί πρωινό, θα επικεντρωθώ στο να δω αν κάποιος έμεινε ξύπνιος μέχρι αργά ή όχι!».
Ακόμα και ο Τζενάρο Γκατούζο δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το εν λόγω videogame και το κατά πόσο θα επηρεαστούν οι ποδοσφαιριστές του, ενόψει της αυριανής (21/11) εντός έδρας αναμέτρησης της Λάτσιο με τη Λέτσε για τη δωδέκατη αγωνιστική της Serie A.
Γνωστός για τις ατάκες του, ο Ιταλός τεχνικός δήλωσε πως δεν πρόκειται να γίνει... γονιός κανενός και πως άπαντες είναι επαγγελματίες παίκτες και ξέρουν τις υποχρεώσεις τους, τονίζοντας, πάντως, πως το πρωί του Σαββάτου στο πρωινό της ομάδας θα έχει ανοικτές τις «κεραίες» του για τους ξενύχτηδες.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Δεν ξέρω καν για τι πράγμα συζητούν οι παίκτες ή τι είδους παιχνίδι είναι αυτό. Εάν θέλουν να το παίξουν μπροστά στο Playstation αυτό είναι δική τους γα@@νη δουλειά.
Δεν ανησυχώ για αυτά τα πράγματα. Είναι μέρος του να είσαι επαγγελματίας, του να έχεις αυτοσεβασμό στη δουλειά σου, και ειλικρινά, δεν θα τολμούσα ποτέ να πάω σε έναν παίκτη και να τον ρωτήσω αν έχει παίξει GTA ή τι ώρα πήγε για ύπνο.
Το πρωί του Σαββάτου στις 9:00, όταν θα τρώμε όλοι μαζί πρωινό, θα επικεντρωθώ στο να δω αν κάποιος έμεινε ξύπνιος μέχρι αργά ή όχι!».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα