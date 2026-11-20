Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sophie Cunningham (@sophie_cham)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sophie Cunningham (@sophie_cham)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sophie Cunningham (@sophie_cham)

Sophie Cunningham #honeyswhohoop https://t.co/MRYyylpvQl — AthletesNArtists (@AthletesHoneys) May 12, 2026

Sophie Cunningham in Maxim https://t.co/14MuxWLSDi — Athlete TikTok (@AthleteTikToks) November 18, 2026

UFC President Dana White wore a Sophie Cunningham shirt to tonight’s Fever vs Aces game 🔥 Cunningham was a celebrity ring girl for UFC 329 https://t.co/yUOnzkSErw — Jon Root (@JonnyRoot_) July 13, 2026

Σε θέμα του ESPN τον Ιούλιο, η 30χρονη αναφέρθηκε σε μια παλαιότερη ανάρτησή της σχετικά με την πρώην κολυμβήτρια Λία Τόμας η οποία είναι τρανς γυναίκα.«Δέχτηκα πολλά αρνητικά σχόλια, ότι δήθεν μισώ τα τρανς άτομα. Κι εγώ απαντώ: "Δεν το είπα ποτέ αυτό". Πιστεύω ότι βρίσκομαι εδώ για να προσφέρω αγάπη. Αλλά πιστεύω επίσης ότι αυτή η αγάπη συμβαδίζει με την αλήθεια, με την ειλικρίνεια. Θέλω να προστατεύσω τα νεαρά κορίτσια στα αποδυτήρια, ή στον αθλητισμό, τα οποία δεν θα έπρεπε να αναγκάζονται να ανταγωνίζονται βιολογικούς άνδρες».Πολλοί επέκριναν την Κάνιγχαμ, για την φρασεολογία της, ότι αντικατοπτρίζει τη ρητορική της δεξιάς γύρω από τα ζητήματα των τρανς ατόμων.Έκτοτε, η αθλήτρια έχει φωτογραφηθεί με την ακτιβίστρια Ράιλι Γκέινς (η οποία τάσσεται κατά των τρανς ατόμων) και έχει εμφανιστεί δημόσια φορώντας είδη ένδυσης με μηνύματα κατά των τρανς ατόμων.Η ίδια δέχθηκε κριτική για την κακή σεζόν που πέρασε πέρσι, ενώ αρκετοί ρεπόρτερ του WNBA συμβούλευαν την ομάδα της Ιντιάνα να διακόψει τη συνεργασία μαζί της.Τον Οκτώβριο, σε podcast της, η Κάνιγχαμ απάντησε στην κριτική που δέχτηκε για την ικανότητά της στο σκοράρισμα, δηλώνοντας ότι η αξία μιας παίκτριας για την ομάδα της «δεν αποτυπώνεται πάντα στα στατιστικά».Πάντως, η Κάνιγχαμ δήλωσε μεταξύ αστείου και σοβαρού στο Maxim, ότι αν τελικά δεν μπορέσει να πάρει το ρόλο στο νέο James Bond, τότε θα ήθελε να γίνει σχολιαστής αγώνων. Επίσης, αποκάλυψε ότι στο μέλλον θα ήθελε να γίνει και κομισάριος του WNBA.Σε όλη τη συνέντευξή της στο Maxim η ίδια υπερασπίστηκε σθεναρά τον εαυτό της από τους επικριτές. «Δεν μπορώ να πάω πλέον πουθενά χωρίς να μου λένε: "Σε ευχαριστούμε που υπερασπίζεσαι τις γυναίκες. Σε ευχαριστούμε που υπερασπίζεσαι τα κορίτσια"».Στη συνέχεια μίλησε για την αύξηση της δημοτικότητάς της, αλλά και για τους... υποψήφιους γαμπρούς.«Έχω πολύ υψηλά στάνταρ για τον μελλοντικό μου σύζυγο. Θέλω κάποιον που να έχει τη θρησκεία στο επίκεντρο της ζωής του και να μπορεί να με καθοδηγεί στην πορεία μου με τον Ιησού.Κάποιον φιλικό, με αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό του. Κάποιον ψηλότερο από εμένα, αθλητικό τύπο, και πάνω απ' όλα έναν καλό άνθρωπο με παρόμοιες ηθικές αρχές και αξίες.Λόγω της δουλειάς μου, χρειάζομαι κάποιον που να είναι σίγουρος για τον εαυτό του και να μπορεί να κάνει χαλαρές, αυθόρμητες συζητήσεις και πλάκες γιατί τέτοιος άνθρωπος είμαι κι εγώ. Δεν ζω έναν τυπικό τρόπο ζωής.Ελπίζω κάποια στιγμή να αποκτήσω έναν πιο παραδοσιακό τρόπο ζωής: να είμαι μόνιμα εγκατεστημένη κάπου, να έχω σύζυγο, παιδιά και όλα αυτά.Όμως, αυτή είναι η ζωή για την οποία προσευχήθηκα, και εξακολουθώ να την απολαμβάνω. Όσον αφορά τους άντρες, θέλω κάποιον που να μπορεί να με ενθαρρύνει στην πίστη μου, κάποιον που να είναι πιστός και κάποιον που να αγαπά κάθε μικρή πτυχή του εαυτού μου».Η Κάνινγχαμ πρόσθεσε ότι έχει σκεφτεί επίσης την προπονητική και τον σχολιασμό αγώνων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας δικού της podcast και της εργασίας ως ελεύθερη επαγγελματίας.Ήταν μια χρονιά κατά την οποία η Κάνινγκχαμ εξερεύνησε διάφορα ενδιαφέροντα, όπως το μόντελινγκ για το Sports Illustrated, την παρουσία της ως «ring girl» σε αγώνες του UFC, καθώς και τη συμμετοχή της στον αγώνα «Enjoy Illinois 300» της σειράς NASCAR Cup Series.