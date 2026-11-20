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Ολυμπιακός: Η 12αδα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ολυμπιακός: Η 12αδα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Χωρίς Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ και Μοντέρο οι Πειραιώτες, στις 21:15 στη Sunel Arena το τζάμπολ
Την ίδια 12αδα του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Εκτός για το παιχνίδι που αρχίζει στις 21:15 στη Sunel Arena έμειναν οι: Ντόρσεϊ, Μοντέρο και Μιλουτίνοφ.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον.
Εκτός για το παιχνίδι που αρχίζει στις 21:15 στη Sunel Arena έμειναν οι: Ντόρσεϊ, Μοντέρο και Μιλουτίνοφ.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον.
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