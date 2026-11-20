Wat vond u: Ronaldinho bij Ravenna, mooie stunt of irritant commercieel foefje? https://t.co/pNT4F40vma — Voetbal International (@VI_nl) November 20, 2026

Ο Αντόνιο Κασάνο προχώρησε για ακόμη μία φορά σε καυστικές δηλώσεις κατά ανθρώπων του ποδοσφαίρου, οι οποίες θα συζητηθούν.Αυτή τη φορά έστρεψε τα βέλη του κατά του Βραζιλιάνου θρύλου, Ροναλντίνιο, του οποίου άσκησε κριτική για το γεγονός ότι αγωνίστηκε ξανά έπειτα από 11 χρόνια με τη φανέλα της Ραβέννα, ομάδα της οποίας είναι μέτοχος, σε μία αναμέτρηση απέναντι στη Φόρλι για την 3η κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.O 44χρονος ανέφερε στο podcastότι ήταν μία ντροπιαστική επιλογή από τον Ρόνι και πως εκείνος δεν θα το έκανε αυτό ούτε για 20.000.000 ευρώ.«Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω τεράστιο σεβασμό για τον Ροναλντίνιο. Για μένα, συγκαταλέγεται στους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, δίπλα στον Λιονέλ Μέσι, τον Ντιέγκο Μαραντόνα, τον Ρονάλντο και πιθανώς τον Πελέ.Αλλά αυτό που έκανε πρόσφατα ήταν πραγματικά πολύ δυσάρεστο να το βλέπεις. Τι νόμιζε ότι θα έκανε, ως 46χρονος; Αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο επειδή είναι φίλος με τον πρόεδρο.Το θεώρησα γελοίο κόλπο, δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Δεν το είχα κάνει αυτό για δέκα εκατομμύρια, ούτε καν για είκοσι εκατομμύρια. Με εκπλήσσει, γιατί ήταν πάντα μετριόφρων. Κατά την άποψή μου, αυτό ήταν μια φάρσα, μια ντροπή».