Η ΑΕΚ στο πρώτο της παιχνίδι μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου θα φιλοξενηθεί από την Καλαμάτα στη Νεάπολη.Η συμφωνία της Μαύρης Θύελλας με τον Δήμο Νίκαιας προβλέπει πως οι Μεσσήνιοι δεν έχουν δικαίωμα να δώσουν εισιτήρια σε φιλοξενούμενους.Οι πρωταθλητές Ελλάδας με ανακοίνωση τους εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους γι' αυτή την κατάσταση, όμως τόνισαν πως θα τη σεβαστούν κι έκαναν ανάλογη σύσταση στους Ενωσίτες.Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, ενόψει του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης, με απόφαση της γηπεδούχου ομάδας, δικαίωμα εισόδου στις κερκίδες θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ Καλαμάτα, καθώς και οι φίλαθλοί της που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον έναν εντός έδρας αγώνα της τη φετινή σεζόν και διαθέτουν το σχετικό αποδεικτικό εισιτηρίου.Λυπούμεθα πολύ για τα ανωτέρω, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι για πολύ σοβαρούς λόγους ασφαλείας, να αποδεχτούμε την απόφαση. Έτσι, οι φίλαθλοί μας πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν δύνανται να μετακινηθούν πλησίον του γηπέδου, ούτε υπάρχει δυνατότητα προμήθειας εισιτηρίου και εισόδου τους στις κερκίδες, ενώ θα υπάρχουν και αυστηροί αστυνομικοί έλεγχοι.