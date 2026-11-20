Εκτός γραμμής ΣΥΡΙΖΑ ο Αρβανίτης για την Εξεταστική για τα funds: Εξυπηρετεί μόνο τον Μητσοτάκη
Εκτός γραμμής ΣΥΡΙΖΑ ο Αρβανίτης για την Εξεταστική για τα funds: Εξυπηρετεί μόνο τον Μητσοτάκη
Την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οφείλουμε να την υπερασπιζόμαστε - Δεν θα μας κρίνουν οι αντίπαλοί μας όπως η Κωνσταντοπούλου
Τριγμούς στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί η πρωτοβουλία του κόμματος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds και τα κόκκινα δάνεια. Δύο ημέρες μετά την απόφαση της Βουλής, και τις αιχμές που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ευρωβουλευτής του κόμματος Κώστας Αρβανίτης διαφοροποιήθηκε από την πολιτική που ακολουθεί η Ρένα Δούρου αμφισβητώντας ευθέως την πολιτική σκοπιμότητα της πρωτοβουλίας και υποστηρίζοντας ότι «εξυπηρετεί μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη».
Ο κ. Αρβανίτης δήλωσε περήφανος για τη διακυβέρνηση 2015 - 2019 και δεν έκρυψε τη δυσφορία του για την προοπτική να βρεθούν στο επίκεντρο της Εξεταστικής οι χειρισμοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. «Εγώ είμαι ευρωβουλευτής, δεν είμαι βουλευτής, οπότε την πολιτική ευθύνη την έχουν οι των Αθηνών στο θέμα αυτό», τόνισε ο ευρωβουλευτής.
Όπως υποστήριξε μιλώντας στην ΕΡΤ, οι πιθανές ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να εξεταστούν πολιτικά στα αρμόδια όργανα του κόμματος και όχι σε μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής στην οποία όπως είπε θα έχουν λόγο οι αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Δεν είναι μια ωραία εικόνα αυτή, δεν το ήθελα» σημείωσε μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του.
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Ο κ. Αρβανίτης δήλωσε περήφανος για τη διακυβέρνηση 2015 - 2019 και δεν έκρυψε τη δυσφορία του για την προοπτική να βρεθούν στο επίκεντρο της Εξεταστικής οι χειρισμοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. «Εγώ είμαι ευρωβουλευτής, δεν είμαι βουλευτής, οπότε την πολιτική ευθύνη την έχουν οι των Αθηνών στο θέμα αυτό», τόνισε ο ευρωβουλευτής.
Όπως υποστήριξε μιλώντας στην ΕΡΤ, οι πιθανές ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να εξεταστούν πολιτικά στα αρμόδια όργανα του κόμματος και όχι σε μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής στην οποία όπως είπε θα έχουν λόγο οι αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Δεν είναι μια ωραία εικόνα αυτή, δεν το ήθελα» σημείωσε μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του.
Δείτε βίντεο
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