Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μιμήθηκε τον Βεζένκοβ και ευστόχησε από το κέντρο στο φινάλε του ημιχρόνου κόντρα στη Ρεάλ, βίντεο
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μιμήθηκε τον Βεζένκοβ και ευστόχησε από το κέντρο στο φινάλε του ημιχρόνου κόντρα στη Ρεάλ, βίντεο
Ο Αμερικανός πήρε τη μπάλα πίσω από το κέντρο έκανε δύο βήματα και ευστόχησε σχεδόν από το λόγκο της Sunel Arena κάνοντας τους πάντες να μείνουν άφωνοι
Ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος κόντρα στη Ρεάλ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στη Sunel Arena.
Οι ερυθρόλευκοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 17 πόντων το οποίο διαμορφώθηκε με έναν εξωπραγματικό τρόπο.
Καθώς έμενε μόνο 2,3 δευτερόλεπτα στο ρολόι, ο Ταϊρίκ Τζόουνς πήρε τη μπάλα και τα βήματα από το κέντρο του γηπέδου και ευστόχησε σε αδιανόητο τρίποντο.
Ο Αμερικανός μιμήθηκε τον Σάσα Βεζένκοβ που το είχε κάνει πριν δύο μέρες στην Κύπρο στο ματς κόντρα στη Μακάμπι για να στείλει το ματς στην παράταση.
Μετά το σουτ του Τζόουνς οι εικόνες στις κερκίδες ήταν μοναδικές αφού όλος ο κόσμος έμεινε με το στόμα ανοιχτό γελώντας από χαρά και αμηχανία.
Οι ερυθρόλευκοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 17 πόντων το οποίο διαμορφώθηκε με έναν εξωπραγματικό τρόπο.
Καθώς έμενε μόνο 2,3 δευτερόλεπτα στο ρολόι, ο Ταϊρίκ Τζόουνς πήρε τη μπάλα και τα βήματα από το κέντρο του γηπέδου και ευστόχησε σε αδιανόητο τρίποντο.
Ο Αμερικανός μιμήθηκε τον Σάσα Βεζένκοβ που το είχε κάνει πριν δύο μέρες στην Κύπρο στο ματς κόντρα στη Μακάμπι για να στείλει το ματς στην παράταση.
Μετά το σουτ του Τζόουνς οι εικόνες στις κερκίδες ήταν μοναδικές αφού όλος ο κόσμος έμεινε με το στόμα ανοιχτό γελώντας από χαρά και αμηχανία.
Uhm… T. Jones from HALF-COURT 🤯 #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/AYNscj95kC— EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2026
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