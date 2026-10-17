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Ηρακλής - Καρδίτσα 71-53: Πρώτη νίκη για τον «Γηραιό» στην Stoiximan Basket League, βίντεο
Ηρακλής - Καρδίτσα 71-53: Πρώτη νίκη για τον «Γηραιό» στην Stoiximan Basket League, βίντεο
Με εξαιρετικό Ντοντρέζ Στάιλς ο Ηρακλής εξουδετέρωσε την Καρδίτσα στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στην πρώτη νίκη (71-53) στο πρωτάθλημα
Την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα, μετά τις διαδοχικές ήττες από τον Ολυμπιακό και το Περιστέρι (εντός και εκτός έδρας, αντίστοιχα), πανηγύρισε σήμερα, στο Ιβανώφειο, ο Ηρακλής.
Ο «Γηραιός» κέρδισε, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, την Καρδίτσα με 71-53 , έχοντας κορυφαίο στο παρκέ τον Ντόντρεζ Στάιλς.
Ο 24χρονος Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το ματς με νταμπλ-νταμπλ (24 πόντοι, με 5/7 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ).
Χρόνο συμμετοχής, για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι των «κυανόλευκων» -ύστερα από τον τραυματισμό του στη διάρκεια της pre season- είχε ο ομογενής γκαρντ, Τάσος Κουκ.
Πρώτο ‘στραβοπάτημα’ για τους Θεσσαλούς (άρχισαν τη σεζόν με νίκες απέναντι σε Άρη, Βίκο Ιωαννίνων), για τους οποίους πάλεψε περισσότερο ο Τζάστιν Τέρνερ (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).
Τα δεκάλεπτα: 12-10, 23-29, 52-46, 71-53.
Αποτελεσματικότερη στην εκκίνηση της αναμέτρησης η Καρδίτσα, η οποία προηγήθηκε με 7-10 στο 7’, έχοντας τους Τέρνερ, Τζάκσον -ως επί το πλείστον- να βάζουν την μπάλα στο καλάθι.
Η... δράση των Στάιλς, Λεκιού, έκανε «αφεντικό» στο παρκέ τον Ηρακλή στο 11’ (14-10), οι Θεσσαλοί, όμως, ανανεώνοντας επιθέσεις, με κινητήριο μοχλό τον ΜακΡέι, «απάντησαν» με σερί 0-13 και πήραν τα ηνία στο σκορ στο 14’ με +9 (14-23). Διαφορά την οποία στο 18’ «ανέβασαν» στο +11 (18-29).
Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Ηρακλής πλησίασε στο καλάθι (22’ 31-33), η Καρδίτσα ξέφυγε ξανά με +8 (24’ 31-39), ο «Γηραιός», εντούτοις, με τους φιλάθλους του να μπαίνουν στην εξίσωση του ματς- με τη θερμή υποστήριξή τους- ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό.
«Έγραψε» επιμέρους 21-5 και απέκτησε «αέρα» 8 πόντων (52-44), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Απόσταση την οποία έστειλε στο 33’ στο +13 (63-50), βάζοντας το... νερό στο αυλάκι για την επικράτησή του.
Ο «Γηραιός» κέρδισε, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, την Καρδίτσα με 71-53 , έχοντας κορυφαίο στο παρκέ τον Ντόντρεζ Στάιλς.
Ο 24χρονος Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το ματς με νταμπλ-νταμπλ (24 πόντοι, με 5/7 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ).
Χρόνο συμμετοχής, για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι των «κυανόλευκων» -ύστερα από τον τραυματισμό του στη διάρκεια της pre season- είχε ο ομογενής γκαρντ, Τάσος Κουκ.
Πρώτο ‘στραβοπάτημα’ για τους Θεσσαλούς (άρχισαν τη σεζόν με νίκες απέναντι σε Άρη, Βίκο Ιωαννίνων), για τους οποίους πάλεψε περισσότερο ο Τζάστιν Τέρνερ (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).
Τα δεκάλεπτα: 12-10, 23-29, 52-46, 71-53.
Αποτελεσματικότερη στην εκκίνηση της αναμέτρησης η Καρδίτσα, η οποία προηγήθηκε με 7-10 στο 7’, έχοντας τους Τέρνερ, Τζάκσον -ως επί το πλείστον- να βάζουν την μπάλα στο καλάθι.
Η... δράση των Στάιλς, Λεκιού, έκανε «αφεντικό» στο παρκέ τον Ηρακλή στο 11’ (14-10), οι Θεσσαλοί, όμως, ανανεώνοντας επιθέσεις, με κινητήριο μοχλό τον ΜακΡέι, «απάντησαν» με σερί 0-13 και πήραν τα ηνία στο σκορ στο 14’ με +9 (14-23). Διαφορά την οποία στο 18’ «ανέβασαν» στο +11 (18-29).
Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Ηρακλής πλησίασε στο καλάθι (22’ 31-33), η Καρδίτσα ξέφυγε ξανά με +8 (24’ 31-39), ο «Γηραιός», εντούτοις, με τους φιλάθλους του να μπαίνουν στην εξίσωση του ματς- με τη θερμή υποστήριξή τους- ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό.
«Έγραψε» επιμέρους 21-5 και απέκτησε «αέρα» 8 πόντων (52-44), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Απόσταση την οποία έστειλε στο 33’ στο +13 (63-50), βάζοντας το... νερό στο αυλάκι για την επικράτησή του.
Ο Ηρακλής είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +18, με το τελικό 71-53.
Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τζιοπάνος, Ζακεστίδης
Οι συνθέσεις:
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκτς): Λεκιού 7 (1), Μέλβιν 4, Ντιάρα 10 (2), Χάτσον 5 (1), Σίλας 7 (1), Κουκ, Στάιλς 24 (5), Χόρκλερ 8, Μουράτος, Σλαφτσάκης, Αρνόκουρος , Μαστρογιαννόπουλος 6 (1).
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 9 (1), Τέρνερ 14 (1), Σμιθ 5, Πετρόπουλος 2, Οκόρο 6, ΜακΡέι 10, Γκίκας 5 (1), Φράνσις, Μπιλάλης, Καμπουρίδης, Ρούμογλου 2.
Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τζιοπάνος, Ζακεστίδης
Οι συνθέσεις:
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκτς): Λεκιού 7 (1), Μέλβιν 4, Ντιάρα 10 (2), Χάτσον 5 (1), Σίλας 7 (1), Κουκ, Στάιλς 24 (5), Χόρκλερ 8, Μουράτος, Σλαφτσάκης, Αρνόκουρος , Μαστρογιαννόπουλος 6 (1).
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 9 (1), Τέρνερ 14 (1), Σμιθ 5, Πετρόπουλος 2, Οκόρο 6, ΜακΡέι 10, Γκίκας 5 (1), Φράνσις, Μπιλάλης, Καμπουρίδης, Ρούμογλου 2.
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