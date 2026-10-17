Ηρακλής - Καρδίτσα 71-53: Πρώτη νίκη για τον «Γηραιό» στην Stoiximan Basket League, βίντεο

Με εξαιρετικό Ντοντρέζ Στάιλς ο Ηρακλής εξουδετέρωσε την Καρδίτσα στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στην πρώτη νίκη (71-53) στο πρωτάθλημα