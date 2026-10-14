Ο Καρέτσας απαντά για όλα: Αγαπημένο φαγητό το παστίτσιο, τα γήπεδα είναι καλύτερα στη Γερμανία και ο καιρός στην Ελλάδα, βίντεο
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ο Καρέτσας απαντά για όλα: Αγαπημένο φαγητό το παστίτσιο, τα γήπεδα είναι καλύτερα στη Γερμανία και ο καιρός στην Ελλάδα, βίντεο

Ο διεθνής εξτρέμ σε ένα ιδιαίτερο ερωτηματολόγιο, έδωσε τις δικές του απαντήσεις για το φαγητό, τον καιρό, τους οπαδούς, τους ανθρώπους, τη μόδα αλλά και τα αυτοκίνητα σε Ελλάδα και Γερμανία

Ο Καρέτσας απαντά για όλα: Αγαπημένο φαγητό το παστίτσιο, τα γήπεδα είναι καλύτερα στη Γερμανία και ο καιρός στην Ελλάδα, βίντεο
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις σε ένα ιδιαίτερο ερωτηματολόγιο... Ελλάδα εναντίον Γερμανίας. 

Ο διεθνής εξτρέμ βρέθηκε μπροστά στην κάμερα και το μικρόφωνο του DAZN και κλήθηκε να αποκαλύψει τι του αρέσει περισσότερο ανάμεσα στις δύο χώρες. 

Όσον αφορά τον καιρό και τη μουσική απάντησε Ελλάδα. Για τα αυτοκίνητα και τα γήπεδα, η επιλογή του διεθνούς εξτρέμ της Μπορούσια Ντόρτμουντ ήταν Γερμανία. Όσον αφορά τους φιλάθλους αλλά και την ευγένεια των ανθρώπων, η επιλογή του ήταν και οι δύο χώρες. Μάλιστα, τόνισε πως από την στιγμή που ήρθε στη Γερμανία κατάλαβε πως οι άνθρωποι είναι ευγενικοί και καλοσυνάτοι. 

Στην ερώτηση για τη μόδα απάντησε με χιούμορ πως τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία υπάρχουν... κακοντυμένοι αλλά αν περπατήσει κανείς, βλέπει ανθρώπους που είναι καλοντυμένοι. Οι μεγάλες... αποκαλύψεις έγιναν για το φαγητό. Αγαπημένο του γερμανικό είναι το σνίτσελ ενώ για την ελληνική κουζίνα, είπε πως υπάρχουν πολλά νόστιμα φαγητά. 

Το δικό του αγαπημένο πάντως είναι το παστίτσιο. 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DAZN DE (@dazn_de)

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