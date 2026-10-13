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Ντόρτμουντ: Ο Κόβατς παραμένει προπονητής των Κωνσταντέλια και Καρέτσα έως το 2029
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Μπορούσια Ντόρτμουντ Νίκο Κόβατς Κωνσταντίνος Καρέτσας Γιάννης Κωνσταντέλιας

Ντόρτμουντ: Ο Κόβατς παραμένει προπονητής των Κωνσταντέλια και Καρέτσα έως το 2029

Οι «κιτρινόμαυροι» αναγνώρισαν το έργο του έμπειρου προπονητή και γι' αυτό αποφάσισαν να του επεκτείνουν το συμβόλαιο

Ντόρτμουντ: Ο Κόβατς παραμένει προπονητής των Κωνσταντέλια και Καρέτσα έως το 2029
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Η Μπορούσια Ντόρτμουντ δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στον Νίκο Κόβατς, καθώς οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Οι Βεστφαλοί επιβραβεύουν τον Κροάτη τεχνικό για τη δουλειά του και επιλέγουν να επενδύσουν στη σταθερότητα, με στόχο να διατηρήσουν την ομάδα σε τροχιά πρωταθλητισμού.



Ο 54χρονος προπονητής έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης, η οποία αποφάσισε να του δώσει τον απαραίτητο χρόνο για να υλοποιήσει το αγωνιστικό του πλάνο. Η επέκταση της συνεργασίας αποτελεί ένδειξη πως η Ντόρτμουντ θέλει να χτίσει με συγκεκριμένη φιλοσοφία και να συνεχίσει να διεκδικεί τους στόχους της τόσο στη Bundesliga όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η παραμονή του Κόβατς στην Ντόρτμουντ μέχρι το 2029 αποκτά ενδιαφέρον και σε σχέση με τα ελληνικά ταλέντα, όπως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις τους.

Η εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών αποτελεί σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού των «κιτρινόμαυρων» και στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της Ντόρτμουντ αποφάσισε να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον έμπειρο προπονητή.
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