Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ντόρτμουντ: Ο Κόβατς παραμένει προπονητής των Κωνσταντέλια και Καρέτσα έως το 2029
Ντόρτμουντ: Ο Κόβατς παραμένει προπονητής των Κωνσταντέλια και Καρέτσα έως το 2029
Οι «κιτρινόμαυροι» αναγνώρισαν το έργο του έμπειρου προπονητή και γι' αυτό αποφάσισαν να του επεκτείνουν το συμβόλαιο
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στον Νίκο Κόβατς, καθώς οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Οι Βεστφαλοί επιβραβεύουν τον Κροάτη τεχνικό για τη δουλειά του και επιλέγουν να επενδύσουν στη σταθερότητα, με στόχο να διατηρήσουν την ομάδα σε τροχιά πρωταθλητισμού.
Ο 54χρονος προπονητής έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης, η οποία αποφάσισε να του δώσει τον απαραίτητο χρόνο για να υλοποιήσει το αγωνιστικό του πλάνο. Η επέκταση της συνεργασίας αποτελεί ένδειξη πως η Ντόρτμουντ θέλει να χτίσει με συγκεκριμένη φιλοσοφία και να συνεχίσει να διεκδικεί τους στόχους της τόσο στη Bundesliga όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η παραμονή του Κόβατς στην Ντόρτμουντ μέχρι το 2029 αποκτά ενδιαφέρον και σε σχέση με τα ελληνικά ταλέντα, όπως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις τους.
Η εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών αποτελεί σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού των «κιτρινόμαυρων» και στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της Ντόρτμουντ αποφάσισε να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον έμπειρο προπονητή.
📝 Der Trainer verlängert! Borussia Dortmund und Cheftrainer Niko Kovac setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der 54-Jährige hat am heutigen Dienstag einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet. 🤝 Zur ganzen Meldung: 📒 https://t.co/7E5SRvvWuV https://t.co/7MtzRA4c0x— Borussia Dortmund (@BVB) October 13, 2026
Ο 54χρονος προπονητής έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης, η οποία αποφάσισε να του δώσει τον απαραίτητο χρόνο για να υλοποιήσει το αγωνιστικό του πλάνο. Η επέκταση της συνεργασίας αποτελεί ένδειξη πως η Ντόρτμουντ θέλει να χτίσει με συγκεκριμένη φιλοσοφία και να συνεχίσει να διεκδικεί τους στόχους της τόσο στη Bundesliga όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η παραμονή του Κόβατς στην Ντόρτμουντ μέχρι το 2029 αποκτά ενδιαφέρον και σε σχέση με τα ελληνικά ταλέντα, όπως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις τους.
Η εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών αποτελεί σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού των «κιτρινόμαυρων» και στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της Ντόρτμουντ αποφάσισε να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον έμπειρο προπονητή.
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