Ο Μπαρτζώκας έβγαλε το καπέλο στους παίκτες του μετά την ανατροπή από το -28 στη Βαλένθια: «Έχετε @@@@ και προσωπικότητα», βίντεο
Ο Μπαρτζώκας έβγαλε το καπέλο στους παίκτες του μετά την ανατροπή από το -28 στη Βαλένθια: «Έχετε @@@@ και προσωπικότητα», βίντεο
Ο προπονητής του Ολυμπιακού αποθέωσε τους παίκτες του μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 102-97 επί της Βαλένθια στην παράταση
Αν και βρέθηκε πίσω με 28 πόντους ο Ολυμπιακός έκανε την ολική ανατροπή και έφυγε με μία σπουδαία νίκη από την έδρα της Βαλένθια στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της ΕuroLeague.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους «ερυθρόλευκους» και στάθηκε στην σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησαν στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε: «Η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Με τον τρόπο που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δείξατε τον χαρακτήρα σας και την προσωπικότητά σας. Σας βγάζω το καπέλο. Είναι κάτι που εκτιμώ πραγματικά. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πίσω με 28 πόντους και νικήσαμε. Έχετε @@@@ και προσωπικότητα».
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους «ερυθρόλευκους» και στάθηκε στην σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησαν στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε: «Η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Με τον τρόπο που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δείξατε τον χαρακτήρα σας και την προσωπικότητά σας. Σας βγάζω το καπέλο. Είναι κάτι που εκτιμώ πραγματικά. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πίσω με 28 πόντους και νικήσαμε. Έχετε @@@@ και προσωπικότητα».
Kalimera! ☀️☕️❤️🔥 🎙️ “This is what Olympiacos is! You have guts, you have personality.” Coach Bartzokas couldn't have said it better! 👏🏽 From 28 points down to a remarkable comeback win in Valencia, his players showed exactly what it means to have the mindset of European champions: Heart. Character. Unbreakable belief. This is Olympiacos. This is what champions are made of! 🔴⚪️🔥 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #EuroLeague— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 14, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα