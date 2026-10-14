Ο Μπαρτζώκας έβγαλε το καπέλο στους παίκτες του μετά την ανατροπή από το -28 στη Βαλένθια: «Έχετε @@@@ και προσωπικότητα», βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Βαλένθια Γιώργος Μπαρτζώκας EuroLeague

Ο Μπαρτζώκας έβγαλε το καπέλο στους παίκτες του μετά την ανατροπή από το -28 στη Βαλένθια: «Έχετε @@@@ και προσωπικότητα», βίντεο

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αποθέωσε τους παίκτες του μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 102-97 επί της Βαλένθια στην παράταση

Ο Μπαρτζώκας έβγαλε το καπέλο στους παίκτες του μετά την ανατροπή από το -28 στη Βαλένθια: «Έχετε @@@@ και προσωπικότητα», βίντεο
25 ΣΧΟΛΙΑ
Αν και βρέθηκε πίσω με 28 πόντους ο Ολυμπιακός έκανε την ολική ανατροπή και έφυγε με μία σπουδαία νίκη από την έδρα της Βαλένθια στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της ΕuroLeague.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους «ερυθρόλευκους» και στάθηκε στην σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησαν στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε: «Η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Με τον τρόπο που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δείξατε τον χαρακτήρα σας και την προσωπικότητά σας. Σας βγάζω το καπέλο. Είναι κάτι που εκτιμώ πραγματικά. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πίσω με 28 πόντους και νικήσαμε. Έχετε @@@@ και προσωπικότητα».


25 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης