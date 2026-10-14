Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της ΕuroLeague
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Ολυμπιακός Βαλένθια ανατροπή EuroLeague

Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της ΕuroLeague

Ιστορία έγραψε ο Ολυμπιακός με την ανατροπή που σημείωσε στην έδρα της Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της ΕuroLeague

Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της ΕuroLeague
Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές στην ιστορία της EuroLeague πέτυχε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, επιστρέφοντας από το -28 και φτάνοντας σε ένα ιστορικό επίτευγμα στη διοργάνωση.



Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν να χάνουν με 62-34, όμως δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και κατάφεραν να ανατρέψουν πλήρως την εις βάρος τους κατάσταση, φτάνοντας σε μια νίκη που θα μείνει στην ιστορία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ισοφάρισε τη μεγαλύτερη ανατροπή που έχει καταγραφεί ποτέ στην EuroLeague, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μια διαφορά 28 πόντων δεν αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Για να βρει κανείς την προηγούμενη φορά που μια ομάδα επέστρεψε από αντίστοιχο μειονέκτημα, πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στις 13 Δεκεμβρίου 2012.

Τότε, η Πρόκομ επικράτησε της Σιένα με 95-88, έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ με 58-30, δηλαδή με διαφορά 28 πόντων. Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στο ίδιο ιστορικό επίτευγμα, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στην ιστορία της διοργάνωσης.

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