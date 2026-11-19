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Δίκη Μουρτζούκου: Ξέσπασε σε κλάματα όταν η μητέρα της είπε «να καταδικαστεί όποιος ευθύνεται, ακόμα και η Ειρήνη»
Δίκη Μουρτζούκου: Ξέσπασε σε κλάματα όταν η μητέρα της είπε «να καταδικαστεί όποιος ευθύνεται, ακόμα και η Ειρήνη»
Ένταση και δεκάλεπτη διακοπή στη δίκη στην Πάτρα – Η μητέρα της 25χρονης υποστήριξε ότι είχε εκφράσει στην αστυνομία υποψίες για την εμπλοκή της κόρης της στους θανάτους των παιδιών
Ένταση σημειώθηκε στη δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της μητέρας της, με τη διαδικασία να διακόπτεται για περίπου δέκα λεπτά.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 25χρονη κατηγορούμενη για τον θάνατο τριών βρεφών ξέσπασε σε κλάματα όταν η μητέρα της κατέθεσε πως ζητά την καταδίκη οποιουδήποτε ευθύνεται για τους θανάτους των παιδιών, ακόμη κι αν πρόκειται για την κόρη της.
«Ζητώ την καταδίκη οποιουδήποτε υπευθύνου για τον θάνατο των παιδιών», ανέφερε η μάρτυρας. Όταν η πρόεδρος τη ρώτησε ποιον εννοεί, εκείνη απάντησε: «Οποιοσδήποτε κι αν είναι. Η Ειρήνη, οι ιατροδικαστές, οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος».
Μετά τη συναισθηματική αντίδραση της κατηγορούμενης, ο συνήγορος υπεράσπισής της ζήτησε ολιγόλεπτη διακοπή, προκειμένου να ηρεμήσει.
Κατά την εξέταση της μάρτυρος, η εισαγγελέας επικεντρώθηκε στις υποψίες που φέρεται να είχε για ενδεχόμενη εμπλοκή της κόρης της στους θανάτους των παιδιών, ζητώντας να εξηγήσει γιατί δεν είχε προχωρήσει σε κάποια ενέργεια. Η μητέρα απάντησε ότι τα ιατροδικαστικά πορίσματα της εποχής δεν απέδιδαν τους θανάτους σε εγκληματική ενέργεια.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε αναφέρει στις αστυνομικές αρχές την πιθανότητα η κόρη της να είχε κάνει κακό στα παιδιά, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αναφορά δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στις καταθέσεις της, γεγονός που προκάλεσε νέα ερωτήματα κατά την ακροαματική διαδικασία.
Η μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης στα παιδικά και εφηβικά χρόνια της Ειρήνης Μουρτζούκου, στις οικογενειακές τους σχέσεις και στις συνθήκες υπό τις οποίες βίωσε η ίδια την απώλεια των τριών παιδιών.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 25χρονη κατηγορούμενη για τον θάνατο τριών βρεφών ξέσπασε σε κλάματα όταν η μητέρα της κατέθεσε πως ζητά την καταδίκη οποιουδήποτε ευθύνεται για τους θανάτους των παιδιών, ακόμη κι αν πρόκειται για την κόρη της.
«Ζητώ την καταδίκη οποιουδήποτε υπευθύνου για τον θάνατο των παιδιών», ανέφερε η μάρτυρας. Όταν η πρόεδρος τη ρώτησε ποιον εννοεί, εκείνη απάντησε: «Οποιοσδήποτε κι αν είναι. Η Ειρήνη, οι ιατροδικαστές, οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος».
Μετά τη συναισθηματική αντίδραση της κατηγορούμενης, ο συνήγορος υπεράσπισής της ζήτησε ολιγόλεπτη διακοπή, προκειμένου να ηρεμήσει.
Κατά την εξέταση της μάρτυρος, η εισαγγελέας επικεντρώθηκε στις υποψίες που φέρεται να είχε για ενδεχόμενη εμπλοκή της κόρης της στους θανάτους των παιδιών, ζητώντας να εξηγήσει γιατί δεν είχε προχωρήσει σε κάποια ενέργεια. Η μητέρα απάντησε ότι τα ιατροδικαστικά πορίσματα της εποχής δεν απέδιδαν τους θανάτους σε εγκληματική ενέργεια.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε αναφέρει στις αστυνομικές αρχές την πιθανότητα η κόρη της να είχε κάνει κακό στα παιδιά, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αναφορά δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στις καταθέσεις της, γεγονός που προκάλεσε νέα ερωτήματα κατά την ακροαματική διαδικασία.
Η μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης στα παιδικά και εφηβικά χρόνια της Ειρήνης Μουρτζούκου, στις οικογενειακές τους σχέσεις και στις συνθήκες υπό τις οποίες βίωσε η ίδια την απώλεια των τριών παιδιών.
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