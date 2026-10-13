Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Γκέντσε - Κολοσσός 62-80: Διπλό στο Αζερμπαϊτζάν για τους Ροδίτες
Γκέντσε - Κολοσσός 62-80: Διπλό στο Αζερμπαϊτζάν για τους Ροδίτες
Δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια για την ελληνική ομάδα στο FIBA Europe Cup
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του ο Κολοσσός. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη, φιλοξενήθηκε από τη Γκέντσε για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και κατάφερε να πάρει το διπλό με 80-62, κάνοντας το 2/2 στη διοργάνωση.
Κορυφαίοι για τους Ροδίτες σε αυτή την πολύ σημαντική νίκη, ήταν οι Έζρα Μάνιον (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη) και Πέιτον Γουίλις (16 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος).
Γκέντσε - Κολοσσός: Ο αγώνας
Ο Γουίλις είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με τρίποντο, με τον Καμαρά να απαντάει με δίποντο για το 2-3 στο 09:23. Στο 05:43 μετά από δύο δίποντα του Μέρφι, η Γκέντσε είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (8-7). Ο Κολοσσός με μπροστάρη τον Κρούζερ (έξι πόντοι), ήταν μπροστά με 20-13, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, είχε το προβάδισμα με 20-16.
Ο Γκαρέτ είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Χάρις να απαντάει με δύο βολές για το 22-18 στο 08:57. Στο 04:36, οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει στον πόντο (25-26), ωστόσο με επιμέρους σκορ 14-2 από το 04:05 (Γουίλις) μέχρι τα 00:48 (Μάνιον), ο Κολοσσός είχε πάει στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (40-27).
Ο Κρούζερ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΜαΓκί να απαντάει με μία βολή στο 08:25 για το 28-42. Στο 02:28 ο Μέρφι είχε μειώσει στους 10 (43-53), με τον Μπάρνετ να σκοράρει τρίποντο για το 56-43. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι Ροδίτες ήταν μπροστά στο σκορ με 58-46.
Ο Γκάρετ είχε σκοράρει με βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Μάνιο να απαντάει με δίποντο για το 60-47 στο 09:23. Με επιμέρους σκορ 11-2 από το 08:51 μέχρι το 06:51, η Γκέντσε είχε μειώσει σε 58-62. Με σερί 14-0 από το 06:09 (Καμπερίδης) μέχρι το 04:10 (Μάνιον), ο Κολοσσός είχε ξεφύγει με 18 πόντους (76-58). Η ομάδα του coach Λυκογιάννη είχε διαχειριστεί τη διαφορά της και έφτασε στη νίκη με 80-62.
Τα δεκάλεπτα: 16-20, 27-40, 46-58, 62-80.
Πηγή: www.gazzetta.GR
Κορυφαίοι για τους Ροδίτες σε αυτή την πολύ σημαντική νίκη, ήταν οι Έζρα Μάνιον (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη) και Πέιτον Γουίλις (16 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος).
Γκέντσε - Κολοσσός: Ο αγώνας
Ο Γουίλις είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με τρίποντο, με τον Καμαρά να απαντάει με δίποντο για το 2-3 στο 09:23. Στο 05:43 μετά από δύο δίποντα του Μέρφι, η Γκέντσε είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (8-7). Ο Κολοσσός με μπροστάρη τον Κρούζερ (έξι πόντοι), ήταν μπροστά με 20-13, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, είχε το προβάδισμα με 20-16.
Ο Γκαρέτ είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Χάρις να απαντάει με δύο βολές για το 22-18 στο 08:57. Στο 04:36, οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει στον πόντο (25-26), ωστόσο με επιμέρους σκορ 14-2 από το 04:05 (Γουίλις) μέχρι τα 00:48 (Μάνιον), ο Κολοσσός είχε πάει στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (40-27).
Ο Κρούζερ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΜαΓκί να απαντάει με μία βολή στο 08:25 για το 28-42. Στο 02:28 ο Μέρφι είχε μειώσει στους 10 (43-53), με τον Μπάρνετ να σκοράρει τρίποντο για το 56-43. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι Ροδίτες ήταν μπροστά στο σκορ με 58-46.
Ο Γκάρετ είχε σκοράρει με βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Μάνιο να απαντάει με δίποντο για το 60-47 στο 09:23. Με επιμέρους σκορ 11-2 από το 08:51 μέχρι το 06:51, η Γκέντσε είχε μειώσει σε 58-62. Με σερί 14-0 από το 06:09 (Καμπερίδης) μέχρι το 04:10 (Μάνιον), ο Κολοσσός είχε ξεφύγει με 18 πόντους (76-58). Η ομάδα του coach Λυκογιάννη είχε διαχειριστεί τη διαφορά της και έφτασε στη νίκη με 80-62.
Τα δεκάλεπτα: 16-20, 27-40, 46-58, 62-80.
Πηγή: www.gazzetta.GR
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